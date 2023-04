QUIZ Kultowe przedmioty z czasów PRL. Sprawdź, czy je pamiętasz!

Kultowe przedmioty z czasów PRL. Jedne ułatwiały codzienność, inne były synonimem luksusu, o jednych marzyło się miesiącami, a inne chętnie wyrzuciło z pamięci. Niewątpliwie stanowią jednak znak tamtych czasów. Pamiętacie jeden z najsłynniejszych foteli czasów PRL, wiecie jak nazywał się ręczny odkurzacz albo kto widniał na reklamówce sklepu „Baltona”? Jeśli tak, to z quizem nie będziecie mieć problemu. Ale są też podchwytliwe pytania, zachowajcie czujność. Zapraszamy również do naszych pozostałych quizów o tematyce PRL.

Cytaty o Polakach. „A to Polska właśnie” padło w „Weselu” Wyspiańskiego. O Polsce i Polakach na przestrzeni dziejów mówiło się i mówi, wbrew pozorom, całkiem sporo na świecie. Niektóre cytaty są pochlebne, inne trochę mniej. Niektóre słowa padały z ust najznamienitszych person, pod innymi podpisywali się ci mniej podziwiani. Najważniejsza pozostaje kwestia: kto to powiedział? Przed Wami 11 pytań o słynne cytaty znanych ludzi o Polakach. Czy uda Wam się poprawnie odgadnąć wszystkie? Zapraszamy na quiz, może być sporo zaskoczeń!

Kampania wrześniowa 1939 roku – to bohaterski i bolesny rozdział w historii II wojny światowej, to Westerplatte, Wizna, Bzura i wiele innych miejsc. Sprawdź, co wiesz!