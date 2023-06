QUIZ Dzieciństwo w PRL. Pamiętasz? Spróbuj zdobyć komplet punktów

Dzień Dziecka to jedno z bardziej wyczekiwanych przez dzieci świątecznych dni, także w czasach PRL. Wtedy decyzje, co dziecku kupić, lub, gdzie je zabrać nie zawsze były oczywiste, łatwe i po prostu w zasięgu możliwości (także portfela) rodziców. Dziś wybór jest tak ogromny, że Dzień Dziecka powinien trwać co najmniej tydzień. Wtedy w PRL nie było aż tak różowo, choć na pewno wesoło. A co robili rodzice z dziećmi w tym dniu? W szkołach, przedszkolach i żłobkach przygotowywano mnóstwo atrakcji. Odbywały się festyny i pokazy, bale, wycieczki oraz przedstawienia. Wróćcie pamięcią do tamtych czasów i obudźcie w sobie dziecko, zwłaszcza w Dzień Dziecka. Zapraszamy do quizu.

QUIZ Gesty, symbole i hasła PRL. Komplet punktów tylko dla prawdziwych znawców!

Gesty, symbole i hasła PRL. Jak dobrze je pamiętacie? Począwszy od tych sportowych, słynnego tyczkarza w zgięciu łokcia, poprzez plastikowy czerwony długopis, czy okrągły stół. Mnóstwo też było w tamtym czasie haseł zarówno propagandowych, jak i tych pełnych buntu, wiele ucieczek, skoków przez płot… Nie zawsze i wszystko pamiętamy, ale wiele z tamtego czasu jest wciąż żywe w naszej pamięci i zostanie na zawsze zapisane na kartach historii. Zapraszamy do sięgnięcia pamięcią choćby po niektóre z nich, sprawdźcie jak wam pójdzie w naszym quizie pełnym symboli z minionego okresu. Symboli na zawsze tożsamych już z PRL.

QUIZ Te sklepy w PRL znał każdy. Ale czy zdobędziesz komplet punktów?

Sklepy w PRL. Pewex czy Baltona to coś dla obywateli PRL niezwykle istotnego, były częścią jakże kolorowej i wymarzonej rzeczywistości. Oczywiście, aby wejść do tego „sezamu” i wyjść z czymś pod pachą należało mieć twardą walutę lub bony. Marzenia o wizycie w Peweksie, po Donalda pobudzały mocno wyobraźnię najmłodszych, tak samo jak ich mam po markowe kosmetyki, pończochy czy peruki a tatusiów po dobry koniaczek lub papierosy. Nastolatki zaś marzyły o walkmanach i prawdziwych jeansach z Baltony. Pamiętacie, co jeszcze było do nabycia w tych dewizowych sklepach? Niezależnie od stanu waszej pamięci zapraszamy do naszego dewizowego quizu 

QUIZ Znasz te skróty z PRL? Łatwo nie będzie!

Skróty z PRL. Czy jesteście gotowi, aby sprawdzić swoją wiedzę na temat skrótów, które były powszechne w PRL-u? Czy rozpoznacie wszystkie, które były wtedy w użyciu? A może pewne skróty są Wam zupełnie obce? Oto kilka pytań, które sprawdzą Waszą wiedzę. Bądźcie czujni i zastanówcie się dobrze przed udzieleniem odpowiedzi, bo niektóre są podchwytliwe. Zapraszamy na quiz. Powodzenia!

Quiz o monarchii brytyjskiej. Wyzwanie dla entuzjastów historii Wielkiej Brytanii

Monarchia brytyjska jest jednym z najdłużej istniejących systemów rządów na świecie. Wielu monarchów, którzy rządzili Wielką Brytanią, miało decydujący wpływ na historię i kulturę kraju. W tym quizie będziemy testować Twoją wiedzę na temat monarchii brytyjskiej, pytając o fakty dotyczące królów i królowych, ich rządów, dziedzictwa i tradycji. Czy jesteś gotowy na wyzwanie? Zaczynajmy!

QUIZ Kultowe przedmioty z czasów PRL. Sprawdź, czy je pamiętasz!

Kultowe przedmioty z czasów PRL. Jedne ułatwiały codzienność, inne były synonimem luksusu, o jednych marzyło się miesiącami, a inne chętnie wyrzuciło z pamięci. Niewątpliwie stanowią jednak znak tamtych czasów. Pamiętacie jeden z najsłynniejszych foteli czasów PRL, wiecie jak nazywał się ręczny odkurzacz albo kto widniał na reklamówce sklepu „Baltona”? Jeśli tak, to z quizem nie będziecie mieć problemu. Ale są też podchwytliwe pytania, zachowajcie czujność. Zapraszamy również do naszych pozostałych quizów o tematyce PRL.

Kto to powiedział? Słynne cytaty znanych ludzi o Polakach QUIZ

Cytaty o Polakach. „A to Polska właśnie” padło w „Weselu” Wyspiańskiego. O Polsce i Polakach na przestrzeni dziejów mówiło się i mówi, wbrew pozorom, całkiem sporo na świecie. Niektóre cytaty są pochlebne, inne trochę mniej. Niektóre słowa padały z ust najznamienitszych person, pod innymi podpisywali się ci mniej podziwiani. Najważniejsza pozostaje kwestia: kto to powiedział? Przed Wami 11 pytań o słynne cytaty znanych ludzi o Polakach. Czy uda Wam się poprawnie odgadnąć wszystkie? Zapraszamy na quiz, może być sporo zaskoczeń!

Premierzy, prezydenci, królowie Europy - co o nich wiesz? QUIZ

Premierzy, prezydenci, królowie Europy. Przed Wami niełatwy, ale na pewno ciekawy quiz w tym temacie. Zapraszamy, sprawdźcie się!

Kampania wrześniowa 1939 [quiz]

Kampania wrześniowa 1939 roku – to bohaterski i bolesny rozdział w historii II wojny światowej, to Westerplatte, Wizna, Bzura i wiele innych miejsc. Sprawdź, co wiesz!