Czy potrafisz rozpoznać pierwiastki na podstawie ich symboli chemicznych? Czy dopasujesz je odpowiednio? Niektóre pytania będą banalnie proste, ale nad innymi warto się chwilę zastanowić, bo mogą być podchwytliwe. Pytań jest piętnaście, a do każdego są trzy odpowiedzi. Nie spiesz się, przeczytaj uważnie i spróbuj zdobyć przynajmniej 10 punktów. Sprawdź, co pamiętasz ze szkoły. Zapraszamy na quiz.

Co jest większe? Pytanie na pozór banalne, ale odpowiedzi nie są wcale takie oczywiste. Czy jesteście gotowi na przygodę z porównywaniem i sprawdzaniem, co jest większe? To świetna okazja, aby przetestować swoją wiedzę i umiejętność oceny rozmiarów różnych rzeczy. Przygotujcie się na zestaw pytań, w których będzie trzeba wybrać spośród dwóch opcji odpowiedzi. Niektóre są zaskakujące, na inne na pewno znacie odpowiedź. Ale nie spieszcie się, bo łatwo o pomyłkę. Zapraszamy na nasz podchwytliwy quiz.

Quiz z okazji Dnia Ziemi

22 kwietnia obchodzimy Dzień Ziemi - święto, które przypomina nam o konieczności ochrony naszej planety. Z biegiem lat, nasza cywilizacja dokonała ogromnego postępu, ale niestety, często kosztem środowiska. Dlatego właśnie tak ważne jest, abyśmy pamiętali o dbaniu o naszą planetę i podejmowali działania mające na celu jej ochronę. Dzień Ziemi to doskonała okazja, abyśmy zastanowili się, co możemy zrobić na rzecz ochrony środowiska oraz przypomnieli sobie o tym, jakie działania szkodzą naszej planecie. W tym celu przygotowaliśmy dla Was quiz, który pozwoli sprawdzić Waszą wiedzę na temat Dnia Ziemi, a także podpowie, jak możemy działać, aby chronić naszą planetę. Gotowi do zabawy? Zapraszamy!