QUIZ Rozpoznasz pierwiastki chemiczne po symbolu?

Czy potrafisz rozpoznać pierwiastki na podstawie ich symboli chemicznych? Czy dopasujesz je odpowiednio? Niektóre pytania będą banalnie proste, ale nad innymi warto się chwilę zastanowić, bo mogą być podchwytliwe. Pytań jest piętnaście, a do każdego są trzy odpowiedzi. Nie spiesz się, przeczytaj uważnie i spróbuj zdobyć przynajmniej 10 punktów. Sprawdź, co pamiętasz ze szkoły. Zapraszamy na quiz.

Przygoda w świecie wiedzy. QUIZ dla małych geniuszy

Witajcie, mali geniusze! Czy jesteście gotowi na fascynującą przygodę poznawania różnych dziedzin wiedzy? W tym wyzwaniu sprawdzicie swoją wiedzę na temat zwierząt, geografii, nauki i wielu innych obszarów. Przygotujcie się do rozpoczęcia tej niesamowitej zabawy.

QUIZ Co jest większe? Podchwytliwy quiz

Co jest większe? Pytanie na pozór banalne, ale odpowiedzi nie są wcale takie oczywiste. Czy jesteście gotowi na przygodę z porównywaniem i sprawdzaniem, co jest większe? To świetna okazja, aby przetestować swoją wiedzę i umiejętność oceny rozmiarów różnych rzeczy. Przygotujcie się na zestaw pytań, w których będzie trzeba wybrać spośród dwóch opcji odpowiedzi. Niektóre są zaskakujące, na inne na pewno znacie odpowiedź. Ale nie spieszcie się, bo łatwo o pomyłkę. Zapraszamy na nasz podchwytliwy quiz.

Quiz z okazji Dnia Ziemi

22 kwietnia obchodzimy Dzień Ziemi - święto, które przypomina nam o konieczności ochrony naszej planety. Z biegiem lat, nasza cywilizacja dokonała ogromnego postępu, ale niestety, często kosztem środowiska. Dlatego właśnie tak ważne jest, abyśmy pamiętali o dbaniu o naszą planetę i podejmowali działania mające na celu jej ochronę. Dzień Ziemi to doskonała okazja, abyśmy zastanowili się, co możemy zrobić na rzecz ochrony środowiska oraz przypomnieli sobie o tym, jakie działania szkodzą naszej planecie. W tym celu przygotowaliśmy dla Was quiz, który pozwoli sprawdzić Waszą wiedzę na temat Dnia Ziemi, a także podpowie, jak możemy działać, aby chronić naszą planetę. Gotowi do zabawy? Zapraszamy!

Wyjątkowy QUIZ wiedzy ogólnej na weekend

Witajcie uczestnicy! Cieszcie się nadchodzącym weekendem w pełni, bo mamy dla Was coś specjalnego. W tym quizie będziemy zadawać pytania, które sprawdzą Waszą wszechstronną wiedzę i umiejętność logicznego myślenia.

Czy wiesz, ile dwutlenku węgla emitujesz? - quiz o śladzie węglowym

Witaj w quizie o śladzie węglowym. Każdego dnia nasze działania, takie jak korzystanie z samochodów, podróże lotnicze, jedzenie mięsa czy używanie plastikowych produktów, wpływają na poziom emisji gazów cieplarnianych, co z kolei ma negatywny wpływ na klimat naszej planety. Ślad węglowy to miara emisji tych gazów, a jego obliczanie pomaga nam zrozumieć wpływ naszych działań na środowisko i klimat. W tym quizie będziecie mieli okazję sprawdzić swoją wiedzę na temat śladu węglowego, a także dowiedzieć się, jakie czynniki wpływają na jego poziom i jak możemy zmniejszyć nasz ślad węglowy. Przygotujcie się na pytania, które pozwolą Wam lepiej zrozumieć wpływ naszych działań na naszą planetę oraz jak możemy działać bardziej świadomie i zrównoważenie dla dobra naszej przyszłości.

Rewolucja przemysłowa. Czy znasz te wynalazki? QUIZ

Rewolucja przemysłowa - to termin obecny w naszej świadomości mniej więcej już od XVIII w. Wszystko zaczęło się w Anglii, a potem szybko rozszerzyło na cały świat. W związku z narastającym już od XVI w kryzysem energetycznym szukano nowych rozwiązań technologicznych usprawniających przemysł i ułatwiających ludziom życie. Jednym z pierwszych rewolucyjnych osiągnięć było zmodernizowanie warsztatu tkackiego poprzez wynalezienie tzw. Przędzącej Jenny (Spinning Jenny) - maszyny przędzalniczej. Tak rozpędzona myśl technologiczna, zaowocowała z biegiem lat m.in. samochodem, komputerem i niestety także atomem. Poniżej w „przemysłowym” quizie znajdziecie kilka ciekawych pytań z tej dziedziny, a nas ciekawi, jak sobie poradzicie z odpowiedziami.

Co wiesz o drewnie? QUIZ

Co wiesz o drewnie? Drewno to surowiec o wielu zastosowaniach. Pięknie i szlachetnie się starzeje, nigdy nie wychodzi z mody, jest trwałe, naturalne i można je wykorzystać na tysiące sposobów. Surowiec drzewny jest jednym z najważniejszych surowców organicznych świata. I co istotne, jest odnawialny. Trudno wyobrazić sobie życie bez drewna. Drewno w wielu przypadkach nie jest niezastąpione, ale jest na pewno jedyne w swoim rodzaju. Zapraszamy na nasz drewniany quiz. Czy uda Wam się zdobyć komplet punktów?

Chemiczny QUIZ wiedzy

Chemia w szkole to dla niektórych prawdziwa „zmora” i choć długo była uważana m.in. za alchemię, to podejście do niej zaczęło się zmieniać mniej więcej w połowie XVII wieku. A dziś jest jedną z ważniejszych nauk przyrodniczych, która dzieli się na działy - t.j. chemia organiczna, chemia nieorganiczna, chemia fizyczna i chemia analityczna. "Spotkanie dwóch osobowości jest jak kontakt dwóch substancji chemicznych: jeśli zachodzi reakcja, obie ulegają przemianie". (Carl Gustav Jung) Też tak uważamy i zapraszamy do rozwiązania naszego chemicznego quizu.

Czy jesteś bezpieczny w internecie? QUIZ

Bezpieczeństwo w sieci. Dzień Bezpiecznego Internetu przypada w tym roku 7 lutego. Internet to niewątpliwie okno na świat, ale coraz częściej jesteśmy w sieci narażeni na różne niebezpieczeństwa – kradzieży danych osobowych, podstępnego zainstalowania oprogramowania śledzącego czy włamania się na konto bankowe. Warto wiedzieć, jak się przed tym zagrożeniem uchronić. Najprościej zastosować kilka prostych zasad. Dlatego przygotowaliśmy dla Was quiz. Sprawdźcie, czy znacie te zasady i czy możecie czuć się bezpiecznie w sieci.

Fizyka - znasz jej podstawy? QUIZ

Fizyka (z grec. physis – „natura”) to nie tylko bardzo ciekawy, choć nie zawsze łatwy przedmiot szkolny, ale przede wszystkim jedna z ważniejszych nauk przyrodniczych. Do końca XIX w dziedzina ta określana była mianem fizyki klasycznej. Znaczące zmiany nastąpiły dopiero na początku XX w. Podobno Pieter Zeeman, wybitny fizyk holenderski, laureat Nagrody Nobla z 1902 r., lubił wspominać, że kiedy był młody ostrzegano go, aby nie studiował fizyki. „Fizyka nie jest już dziedziną obiecującą, jest ona skończona i nie ma tam miejsca na cokolwiek istotnie nowego” – przekonywano go. Miało to miejsce ok 1883 roku. Sprawdźcie w naszym quizie, ile wiecie o fizyce.

Czarnek o zarobkach nauczycieli – czy znasz te wypowiedzi? QUIZ

Zarobki nauczycieli to temat zagorzałej dyskusji od dłuższego czasu. Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek również wielokrotnie wypowiadał się na ten temat w debacie publicznej. Czy pamiętasz, co mówił? Rozwiąż szybki quiz i sprawdź, czy jesteś zorientowany/a w temacie.

Wynagrodzenie nauczycieli 2023 - co o nim wiesz? QUIZ

Wynagrodzenie nauczycieli 2023. Wysokość wynagrodzeń nauczycieli to od zawsze przedmiot gorącej debaty. Ile zarabia nauczyciel, jakie są stawki dla poszczególnych szczebli w zawodzie, jakie podwyżki są planowane? Rozwiąż quiz i sprawdź, czy jesteś na bieżąco!

Prosty jak 2+2! Matematyczny quiz wiedzy

Matematyka jest królową nauk. A nasz #quiz dziecinnie prosty, ale czy dacie radę go rozwiązać bez podpowiedzi?

Ale Kosmos! Co wiesz o Układzie Słonecznym? [quiz]

Kosmos. Trudno go objąć umysłem, ale odpowiedzi na te pytania warto znać. Rozwiąż quiz i sprawdź, co wiesz o Układzie Słonecznym.