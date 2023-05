QUIZ Sporty ekstremalne. Zdobędziesz komplet punktów?

Sporty ekstremalne. Czy jesteś gotowy na ekstremalne wyzwania? Przygotuj się na adrenalinę i test swojej wiedzy. Czy znasz różnorodne dyscypliny i terminy związane z tym dynamicznym światem? Czy wiesz, które sporty możemy zaliczyć do sportów ekstremalnych. Czy wiesz czym się różni kitesurfing od wakeboardingu czy snorkelingu? Jeśli tak to rozwiążesz quiz bez problemu, jeśli nie, to zapraszamy, aby pogłębić swoją wiedzę w tym fascynującym temacie! Kilkanaście pytań, tylko jedna prawidłowa odpowiedź. Do dzieła!

