Nie trzeba być zapalonym kibicem piłkarskim, aby znać nazwy tych stadionów. Wembley, Camp Nou, Santiago Bernabéu - brzmią znajomo? Pewnie, teraz wystarczy je tylko dopasować do miejsca. To już może być trudniejsze.

Żeglarki slang. Wydawać by się mogło, że wodniacy mówią czasem w obcym języku. Fakt, wiele pojęć w żeglarskim słowniku jest zapożyczonych z różnych języków. Sprawdźcie, czy spotkaliście się już z niektórymi wyrażeniami. Bez względu na to, czy jesteście szczurami lądowymi czy wilkami morskimi, zapraszamy na quiz!

Quiz sportowy. Czy wiecie, że na świecie istnieje aż kilka tysięcy różnych dyscyplin sportowych? Niektóre wymagają specjalistycznego sprzętu, do innych wystarczy tylko wstać z kanapy. Pewne można uprawiać o konkretnej porze roku, inne są dostępne bez względu na pogodę. Na pewno jednak z tak dużej puli każdy może wybrać coś dla siebie. Zapraszamy na nietypowy sportowy quiz. Tu nie ma zwyczajnych pytań. Gotowi do startu? Start!

QUIZ Sporty ekstremalne. Zdobędziesz komplet punktów?

Sporty ekstremalne. Czy jesteś gotowy na ekstremalne wyzwania? Przygotuj się na adrenalinę i test swojej wiedzy. Czy znasz różnorodne dyscypliny i terminy związane z tym dynamicznym światem? Czy wiesz, które sporty możemy zaliczyć do sportów ekstremalnych. Czy wiesz czym się różni kitesurfing od wakeboardingu czy snorkelingu? Jeśli tak to rozwiążesz quiz bez problemu, jeśli nie, to zapraszamy, aby pogłębić swoją wiedzę w tym fascynującym temacie! Kilkanaście pytań, tylko jedna prawidłowa odpowiedź. Do dzieła!