Użytkownicy CB radia mają poczucie humoru! To wiadomo od lat. Przykład? Na pytanie "Jak mnie słychać koledzy? Testuje CB." może paść odpowiedź mówiąca "Słychać Cię jak teściową z przedpokoju lub jak zawory w polonezie!" Radiowcy CB wytworzyli przez lata swój slang. Znasz pojawiające się w nim wyrażenia? Więc sprawdźmy to.

Historia motoryzacji to nie tylko oficjalne fakty i dane. To też, a czasami przede wszystkim, potoczna historia modeli. Nie da się chyba lepiej jej opisać, niż poprzez żartobliwe ksywki, które kierowcy nadają samochodom. Pamiętasz je wszystkie? Sprawdź czy zdobędziesz wynik 10/10.

Quiz o samochodach. Sprawdź, czy zdobędziesz 10/10 dobrych odpowiedzi

Samochodowy quiz wiedzy. Uważasz że masz dużą wiedzę motoryzacyjną? No to teraz masz okazję ją sprawdzić. Przygotowaliśmy test składający się z kilku pytań. I od razu zaznaczamy, że tylko najlepsi są w stanie dobrze odpowiedzieć na każde z nich. Sprawdź czy należysz do tego grona. To zajmie ci dosłownie chwilkę.