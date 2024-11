Szybki quiz dla kierowców. 10/10 zdobędą mistrzowie. Ty też dasz radę?

Znajomość przepisów to podstawa bezpiecznego poruszania się po drodze. Nie jest jednak tajemnicą, że zdecydowana większość kierowców poznaje kodeks drogowy tylko wtedy, gdy ubiega się o prawo jazdy. To błąd. Czy wiesz, co oznaczają znaki drogowe, jakie obowiązuje ograniczenie prędkości i kiedy masz prawo włączyć światła awaryjne? Oto szybki quiz dla kierowców. 10/10 zdobędą najlepsi. Sprawdź się.

QUIZ Ruch lewostronny. Czy wiesz, gdzie obowiązuje?

Chociaż ruch lewostronny jest w mniejszości, to jednak warto wiedzieć, gdzie obowiązuje, zwłaszcza jeśli wybieramy się na urlop za granicę i planujemy wypożyczyć tam samochód. Szybki quiz pozwoli zweryfikować wiedzę. To co? Do dzieła!

Bezterminowe prawo jazdy. Wiesz o nim wszystko? Nasz QIUZ to sprawdzi

Osoby, które przed 18 stycznia 2013 r. zdobyły uprawnienia do kierowania pojazdami, miały szansę uzyskać bezterminowe prawo jazdy. Wiecie wszystko na temat dokumentu, w którym nie ma daty ważności? No właśnie. Nasze pytania to sprawdzą. Startujmy!

QUIZ: Rozpoznaj model po fragmencie zdjęcia. Sprawdź, czy znasz się na autach!

My pokazujemy fragment nadwozia samochodu i dajemy podpowiedź, Ty zgadujesz nazwę modelu. Zabawa jest prosta. Zostaniesz jej mistrzem? Szansę na co najmniej 7 poprawnych odpowiedzi ma tylko bystre oko!

Wiesz wszystko o szkoleniu redukującym 6 punktów karnych? Sprawdź w naszym QUIZIE!

Od 17 września 2023 r. do WORD-ów powróciły szkolenia redukujące 6 punktów karnych. Wiesz o nich wszystko? Tylko mistrz zdobędzie co najmniej 7 na 10 dobrych odpowiedzi. Sprawdź się!

Jak naprawiało się samochody w PRL-u? Zabawny quiz nie tylko dla moto-maniaków

PRL miał swój koloryt. Także w wymiarze motoryzacyjnym. Bo aut nie było gdzie i jak remontować. Kierowcy nie mieli zatem wyjścia. Musieli przejąć inicjatywę i przejmowali ją. Wypracowali szereg sposobów usprawniania aut domowymi metodami. Dziś zebraliśmy je w tym quizie. Odpowiesz na chociaż połowę pytań dobrze? To oznacza jedno. Czujesz lub jeszcze pamiętasz klimat tamtych lat!

Międzynarodowe prawo jazdy. Quiz wiedzy przed wakacjami!

Międzynarodowe prawo jazdy. Wybierasz się na wakacje samochodem i nie wiesz, czy wystarczy Ci polskie prawo jazdy? Krótki quiz z podstawowymi pytaniami rozwieje wątpliwości! Gdzie jest potrzebne, ile kosztuje, ile się czeka i czy można go nie uzyskać? Zapraszamy.

Hulajnogą elektryczną w mieście. Ten quiz sprawdzi, czy znasz przepisy

Hulajnogi elektryczne zyskują na popularności w polskich miastach. Pojawiły się nawet przepisy, które zaczęły precyzyjnie regulować ich ruch. Znasz je wszystkie? Oto kilka pytań, które sprawdzą poziom twojej wiedzy.

Quiz o polskiej motoryzacji. Te kilka faktów sprawdzi Twoją wiedzę

Wbrew pozorom historia polskiej motoryzacji składała się z kilku ciekawych kart. Znasz je wszystkie? To sprawdzimy właśnie w tym quizie. Oto seria ciekawostek i podchwytliwych pytań dotyczących nich.

Zakazy i ograniczenia. Wiesz, co jest zabronione? Ten quiz sprawdzi wiedzę kierowcy

Przepisy czasami wskazują na dość dziwne zasady. W tym te drogowe. Znasz wszystkie z nich? To właśnie sprawdzimy w dzisiejszym quizie. Zobacz, na ile znasz haczyki ustawy Prawo o ruchu drogowym. 10 na 10 dobrych odpowiedzi sprawi, że spokojnie możesz uznać się za eksperta.