Od 17 września 2023 r. do WORD-ów powróciły szkolenia redukujące 6 punktów karnych. Wiesz o nich wszystko? Tylko mistrz zdobędzie co najmniej 7 na 10 dobrych odpowiedzi. Sprawdź się!

Quiz: My mówimy model samochodu, a ty podajesz jego markę

Dziś proponujemy grę w zgadywanki. Zasady są proste. My podajemy nazwę modelu samochodu, a ty musisz odgadnąć jaka firma go produkowała. Zadanie jest proste? No właśnie nie do końca. Bo wybraliśmy naprawdę rzadkie i wyjątkowe auta. To oznacza, że tylko prawdziwy znawca motoryzacji ma szansę na dziesięć poprawnych odpowiedzi.