Hulajnogą elektryczną w mieście. Ten quiz sprawdzi, czy znasz przepisy

Hulajnogi elektryczne zyskują na popularności w polskich miastach. Pojawiły się nawet przepisy, które zaczęły precyzyjnie regulować ich ruch. Znasz je wszystkie? Oto kilka pytań, które sprawdzą poziom twojej wiedzy.

Quiz o polskiej motoryzacji. Te kilka faktów sprawdzi Twoją wiedzę

Wbrew pozorom historia polskiej motoryzacji składała się z kilku ciekawych kart. Znasz je wszystkie? To sprawdzimy właśnie w tym quizie. Oto seria ciekawostek i podchwytliwych pytań dotyczących nich.

Zakazy i ograniczenia. Wiesz, co jest zabronione? Ten quiz sprawdzi wiedzę kierowcy

Przepisy czasami wskazują na dość dziwne zasady. W tym te drogowe. Znasz wszystkie z nich? To właśnie sprawdzimy w dzisiejszym quizie. Zobacz, na ile znasz haczyki ustawy Prawo o ruchu drogowym. 10 na 10 dobrych odpowiedzi sprawi, że spokojnie możesz uznać się za eksperta.

Quiz: My mówimy model samochodu, a ty podajesz jego markę

Dziś proponujemy grę w zgadywanki. Zasady są proste. My podajemy nazwę modelu samochodu, a ty musisz odgadnąć jaka firma go produkowała. Zadanie jest proste? No właśnie nie do końca. Bo wybraliśmy naprawdę rzadkie i wyjątkowe auta. To oznacza, że tylko prawdziwy znawca motoryzacji ma szansę na dziesięć poprawnych odpowiedzi.

Quiz dla rowerzystów. Wiesz jakie przepisy obowiązują w Polsce?

Sezon rowerowy zaczął się w Polsce na dobre. To świetna informacja! Tyle że w tym punkcie warto zadać jedno pytanie. Czy rowerzyści, kierowcy i piesi znają przepisy, które dotyczą cyklistów? Dziś i w tym właśnie quizie sprawdzimy zatem poziom wiedzy. Oto 10 fundamentalnych pytań. Jesteś w stanie odpowiedzieć na większość z nich? Sprawdź się.

Strzelasz ze sprzęgła? A może wymieniłeś ołówek? Popisz się widzą mechaniczną w quizie

Dziś przygotowaliśmy coś na kształt motoryzacyjnej mieszanki studenckiej. Bo w naszym quzie znajdziesz zarówno oficjalne nazwy stosowane przez producentów aut, jak i wyrażenia slangowe, które pojawiają się wyłącznie w warsztatach poza siecią ASO. Jesteś w stanie wskazać chociaż część prawidłowych odpowiedzi? Część pytań jest na tyle trudnych, że z pewnością będziesz musiał zgadywać.

QUIZ Dopasujesz tablicę rejestracyjną do miejscowości? Nie jest łatwo!

Potrafisz rozpoznać, z jakich miejscowości pochodzą polskie tablice rejestracyjne? A może ciąg liter i cyfr na kawałku blachy nic Ci nie mówi? A czy wiesz, że wszystkie tablice służb porządkowych czy bezpieczeństwa rozpoczynają się literą H? Dziś przygotowaliśmy kilkanaście pytań, w których należy dopasować tablicę rejestracyjną do miejscowości. Uważaj, niektóre pytania są podchwytliwe! Połowa dobrych odpowiedzi to już fantastyczny wynik. To co, zaczynamy?

Wiesz, z jakiego kraju pochodzą znane marki samochodów? Quiz jest mocno podchwytliwy!

Volkswagen jest niemiecki, Renault francuskie, a Toyota japońska. To akurat oczywiste! Ale czy wiesz jakiej "narodowości" są pozostałe marki motoryzacyjne? Sprawdźmy Twoją wiedzę w tym temacie. Oto 10 podchwytliwych pytań. Na ile odpowiesz bezbłędnie?

Najrzadsze i najdziwniejsze znaki drogowe. Znasz ich znaczenie? Sprawdź się w tym quizie

Dziś postanowiliśmy przejrzeć meandry rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych i poszukać w nim oznaczeń, które są ekstremalnie rzadko wykorzystywane przez drogowców. Pytanie zasadnicze brzmi: znasz ich znaczenie? Sprawdź się i postaraj się udzielić chociaż 10. dobrych odpowiedzi. Tylko najlepsi zdobędą tu aż 15 punktów.

Quiz o slangu radia CB. Wiesz, czym jest muchomor, lustereczko i dzikus?

Użytkownicy CB radia mają poczucie humoru! To wiadomo od lat. Przykład? Na pytanie "Jak mnie słychać koledzy? Testuje CB." może paść odpowiedź mówiąca "Słychać Cię jak teściową z przedpokoju lub jak zawory w polonezie!" Radiowcy CB wytworzyli przez lata swój slang. Znasz pojawiające się w nim wyrażenia? Więc sprawdźmy to.

Quiz: Kultowe samochody z filmów. My opowiadamy historię, ty wskazujesz auto

Samochody od lat są ważnym elementem scenerii filmowej. Czasami stają się nawet jednym z głównych bohaterów. Właśnie dlatego za każdym razem gdy film zaczyna być kultowy, kultowe staje się również i auto biorące w nim udział. Chcesz sprawdzić swoją wiedzę w tym zakresie? Ostrzegamy, tylko najlepsi zdobędą 10 na 10 punktów!

Baleron, bandzior i kaszlak. Znasz wszystkie ksywki aut? Sprawdź się w naszym quizie!

Historia motoryzacji to nie tylko oficjalne fakty i dane. To też, a czasami przede wszystkim, potoczna historia modeli. Nie da się chyba lepiej jej opisać, niż poprzez żartobliwe ksywki, które kierowcy nadają samochodom. Pamiętasz je wszystkie? Sprawdź czy zdobędziesz wynik 10/10.

Quiz o samochodach. Sprawdź, czy zdobędziesz 10/10 dobrych odpowiedzi

Samochodowy quiz wiedzy. Uważasz że masz dużą wiedzę motoryzacyjną? No to teraz masz okazję ją sprawdzić. Przygotowaliśmy test składający się z kilku pytań. I od razu zaznaczamy, że tylko najlepsi są w stanie dobrze odpowiedzieć na każde z nich. Sprawdź czy należysz do tego grona. To zajmie ci dosłownie chwilkę.