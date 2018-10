Artykuł 3

Prawa osób skazanych

1. Państwo skazania powinno udzielić osobie skazanej, do której może mieć zastosowanie niniejsza Umowa informacji o jej treści. Informacja powinna zostać udzielona w języku zrozumiałym dla osoby skazanej. Nie wyłącza to uprawnienia państwa wykonania do udzielenia osobie skazanej takich informacji.

2. Osoba skazana lub jej przedstawiciel ustawowy może wystąpić do każdej ze Stron z inicjatywą podjęcia czynności mających na celu przekazanie. Strona ta poinformuje osobę skazaną lub jej przedstawiciela ustawowego o podjętych czynnościach.