Art. 1.

W ustawie z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2025 r. poz. 825) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2:

a) pkt 34 otrzymuje brzmienie:

„34) stanowisku służbowym - należy przez to rozumieć usytuowanie żołnierza oraz pracownika w hierarchii służbowej jednostki organizacyjnej lub komórki organizacyjnej;”,

b) po pkt 35 dodaje się pkt 35a w brzmieniu:

„35a) szkole podstawowej lub szkole ponadpodstawowej - należy przez to rozumieć również szkołę artystyczną realizującą kształcenie ogólne odpowiednio w zakresie szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego;”;

2) w art. 10 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Jednostki organizacyjne, które na mocy decyzji Ministra Obrony Narodowej realizują zadania w zakresie nieobjętym bezpieczeństwem państwa i obronnością na rzecz Ministra Obrony Narodowej oraz innych jednostek resortu obrony narodowej, posiadają przy przetwarzaniu danych osobowych w zakresie realizacji takich zadań status administratora w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO.”;

3) w art. 21 w ust. 2 w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7) koordynacja w resorcie obrony narodowej realizacji przedsięwzięć wynikających z reagowania Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego lub Unii Europejskiej na zagrożenia.”;

4) w art. 22 w ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) planowanie, koordynacja i wykonywanie zadań związanych z udziałem oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych w zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, działań w zakresie ochrony mienia, w akcjach poszukiwawczych oraz w akcjach ratowania lub ochrony zdrowia i życia ludzkiego, a także koordynacja realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 122 oraz z 2024 r. poz. 834, 1222, 1473, 1572 i 1907).”;

5) po art. 27 dodaje się art. 27a w brzmieniu:

„Art. 27a. Ministrowie organizują wykonywanie zadań w zakresie obronności przy wykorzystaniu obsługujących ich urzędów oraz podległych im i przez nich nadzorowanych jednostek organizacyjnych.”;

6) po art. 38 dodaje się art. 38a w brzmieniu:

„Art. 38a. 1. Dla celów obsługi umów, o których mowa w art. 38 ust. 2 pkt 1, realizowanych w ramach programów międzyrządowych Minister Obrony Narodowej może otworzyć rachunek bankowy w banku centralnym państwa realizującego zamówienia lub w banku reprezentującym bank centralny.

2. Otwarcie rachunku, o którym mowa w ust. 1, jego obsługa i zarządzanie środkami zgromadzonymi na nim następuje na podstawie umowy zawartej z bankiem centralnym państwa realizującego zamówienia lub bankiem reprezentującym bank centralny.

3. Na rachunku, o którym mowa w ust. 1, mogą być gromadzone środki przekazywane w ramach wydatków poniesionych z części budżetu państwa „obrona narodowa” oraz z Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, o którym mowa w art. 41, lub inne środki przekazywane w ramach realizowanych programów międzyrządowych.

4. Środki pieniężne będące różnicą między przychodami uzyskanymi od środków zgromadzonych na rachunku, o którym mowa w ust. 1, a kosztami obsługi bieżącej tego rachunku stanowią wpływy Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, o którym mowa w art. 41, i są przekazywane na rachunek bankowy tego Funduszu.”;

7) w art. 41:

a) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. W ramach obsługi Funduszu Bank Gospodarstwa Krajowego może gromadzić środki finansowe na wydatki na cele, o których mowa w ust. 2 i 3.”,

b) w ust. 4:

- w pkt 1 w lit. b średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. c w brzmieniu:

„c) realizacji przez resort obrony narodowej w ramach międzynarodowej współpracy z zakresu bezpieczeństwa państwa zadań wynikających z umów i porozumień w przypadku przejściowego ich finansowania ze środków budżetowych z części pozostającej w dyspozycji Ministra Obrony Narodowej;”,

- po pkt 9 dodaje się pkt 9a w brzmieniu:

„9a) wpływów, o których mowa w art. 38a ust. 4;”,

- po pkt 14a dodaje się pkt 14b w brzmieniu:

„14b) wpływów z tytułu zwrotów kosztów nauki, o których mowa w art. 95 ust. 5 oraz art. 106 ust. 1, oraz zwrotów stypendiów, o których mowa w art. 112 ust. 4;”;

8) w art. 42 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Zmiany planu finansowego zatwierdzonego w trybie, o którym mowa w ust. 3, zatwierdza Minister Obrony Narodowej po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych i po uzyskaniu opinii komisji sejmowej właściwej w sprawach obrony państwa. Zwiększenie wysokości środków z budżetu państwa przekazywanych przez Ministra Obrony Narodowej w trakcie roku budżetowego nie wymaga zmiany planu finansowego Funduszu.”;

9) uchyla się art. 61;

10) w art. 64 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Do powiatowej komisji lekarskiej nie kieruje się osób, którym wydano ostateczne orzeczenie ustalające kategorię zdolności do służby wojskowej A, D lub E.”;

11) w art. 71 w ust. 2 w pkt 1 w lit. z średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. za w brzmieniu:

„za) dotyczące dostępu do informacji niejawnych;”;

12) w art. 81 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) przeprowadzenie badania lekarskiego oraz psychologicznego osób ubiegających się o powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, terytorialnej służby wojskowej oraz do służby w aktywnej rezerwie, a w uzasadnionych przypadkach skierowanie na dodatkowe badania lekarskie lub specjalistyczne;”;

13) w art. 82:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Postępowanie rekrutacyjne wobec osoby ubiegającej się o powołanie do służby wojskowej prowadzi się bez zbędnej zwłoki.”,

b) uchyla się ust. 2,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Osobę ubiegającą się o powołanie do zawodowej służby wojskowej lub dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w trakcie kształcenia, o której mowa w art. 95 ust. 4, oraz gdy jest niezbędne skierowanie osoby ubiegającej się o powołanie do służby wojskowej do wojskowej komisji lekarskiej w celu wykonania dodatkowych badań - kieruje się do dowolnie wybranej przez tę osobę wojskowej komisji lekarskiej, a w przypadku określania zdolności do służby w poszczególnych rodzajach Sił Zbrojnych oraz rodzajach wojsk - do właściwej rzeczowo wojskowej komisji lekarskiej.”;

14) w art. 84:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadku, o którym mowa w art. 82 ust. 3, szef wojskowego centrum rekrutacji kieruje osobę ubiegającą się o powołanie do służby wojskowej do wojskowej komisji lekarskiej w celu wydania stosownego orzeczenia.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wojskowa komisja lekarska może orzekać jednoosobowo, z wyjątkiem przypadku określonego w art. 82 ust. 3.”;

15) w art. 87 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Do wojskowej komisji lekarskiej kieruje się osobę o uregulowanym stosunku do służby wojskowej, na wniosek tej osoby, w celu zmiany kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, jeżeli nastąpiło pogorszenie stanu jej zdrowia, poświadczone dokumentacją medyczną.”;

16) w art. 88:

a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:

„2a. Badanie psychologiczne przeprowadza się odrębnie dla potrzeb rekrutacji do:

1) zawodowej służby wojskowej i dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w trakcie kształcenia;

2) dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, terytorialnej służby wojskowej i aktywnej rezerwy.

2b. Orzeczenie psychologiczne stwierdzające istnienie lub brak przeciwwskazań psychologicznych do pełnienia czynnej służby wojskowej jest ważne rok od daty wydania.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Od orzeczenia psychologicznego przysługuje odwołanie do Szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji. Szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji może upoważnić psychologa, o którym mowa w ust. 3, który nie brał udziału w wydaniu orzeczenia psychologicznego, od którego wniesiono odwołanie, do ponownego przeprowadzenia badań psychologicznych oraz wydania ostatecznego orzeczenia psychologicznego.”;

17) w art. 93 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W przypadku skierowania żołnierza zawodowego na studia lub naukę oraz na staż, kurs lub specjalizację albo inne formy szkolenia i doskonalenia zawodowego za granicą trwające powyżej 6 miesięcy żołnierz ma prawo przebywać w miejscu ich odbywania wraz z małżonkiem i dziećmi pozostającymi na jego utrzymaniu.”;

18) w art. 96 w ust. 3 po wyrazach „art. 478,” dodaje się wyrazy „art. 480b,”;

19) w art. 106:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Z żołnierzem zawodowym, którego planuje się na koszt wojska skierować na studia lub naukę albo staż, kurs lub specjalizację lub inne formy szkolenia i doskonalenia zawodowego w kraju lub za granicą, których koszt przekracza sześciokrotność najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego, zawiera się umowę, która określa warunki zwrotu kosztów poniesionych na jego utrzymanie i naukę oraz utrzymanie przebywających z nim w miejscu odbywania nauki małżonka lub dzieci pozostających na utrzymaniu żołnierza zawodowego w przypadku przerwania, odwołania z kształcenia lub zwolnienia z zawodowej służby wojskowej przed określonym w umowie okresem służby wojskowej z przyczyn, o których mowa w art. 226 pkt 1, 4, 6-9 i 11-16 oraz art. 228 ust. 1 pkt 1, 2 i 7-10, w wysokości proporcjonalnej do czasu służby po zakończeniu studiów lub nauki albo stażu, kursu lub specjalizacji lub innej formy szkolenia i doskonalenia zawodowego. Maksymalna wysokość zwrotu kosztów określona w umowie nie może przekroczyć kwoty sześćdziesięciokrotności najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Minister Obrony Narodowej może zwolnić żołnierza zawodowego, o którym mowa w ust. 1, z obowiązku zwrotu kosztów poniesionych na jego studia lub naukę albo staż, kurs lub specjalizację lub inną formę szkolenia i doskonalenia zawodowego, przy czym zwolnienie to nie dotyczy kosztów w wysokości dwunastokrotności najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego obowiązującego w dniu zawarcia umowy, które żołnierz jest obowiązany pokryć.”;

20) w art. 116 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Wsparcie finansowe, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, jest realizowane w formie dotacji celowej.”;

21) w art. 125:

a) w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do służby z powodu choroby.”,

b) w ust. 4 skreśla się wyrazy „art. 61 i”;

22) w art. 128:

a) w ust. 1:

- pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) zrzeczenia się obywatelstwa polskiego;”,

- pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) prawomocnego orzeczenia o wymierzeniu kary dyscyplinarnej określonej w art. 362 ust. 1 pkt 7;”,

- pkt 9 otrzymuje brzmienie;

„9) skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania;”,

b) w ust. 2 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) skazania prawomocnym wyrokiem na karę ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania albo karę aresztu wojskowego bez warunkowego zawieszenia jej wykonania albo z warunkowym zawieszeniem jej wykonania;”;

23) w art. 137 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Do zgody, o której mowa w ust. 2, nie stosuje się przepisów art. 106 § 2-6 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.”;

24) w art. 140:

a) po ust. 10 dodaje się ust. 10a w brzmieniu:

„10a. Na stopień wojskowy podporucznika (podporucznika marynarki) mianuje się, po zdaniu egzaminu na oficera, absolwenta stacjonarnych studiów wojskowych w uczelni wojskowej, o nieposzlakowanej opinii, który posiada ocenę pozytywną w ostatniej opinii służbowej.”,

b) uchyla się ust. 11a,

c) dodaje się ust. 11b i 11c w brzmieniu:

„11b. Na stopień wojskowy kaprala (mata) mianuje się, po zdaniu egzaminu na podoficera, żołnierza pełniącego dobrowolną zasadniczą służbę wojskową w trakcie kształcenia w uczelni wojskowej lub szkole podoficerskiej, o nieposzlakowanej opinii, który posiada ocenę pozytywną w ostatniej opinii służbowej.

11c. Egzaminy, o których mowa w ust. 10, 10a, 11 i 11b, w czasie pokoju przeprowadzają odpowiednio:

1) rektor-komendant uczelni wojskowej - w przypadku egzaminu oficerskiego i egzaminu podoficerskiego dla żołnierzy kształconych w tej uczelni;

2) komendant szkoły podoficerskiej - w przypadku egzaminu podoficerskiego.”;

25) w art. 190 w ust. 11 skreśla się wyrazy „art. 61,”;

26) po art. 203 dodaje się art. 203a w brzmieniu:

„Art. 203a. 1. Żołnierzom zawodowym wyznaczonym do pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa w czasie pobytu w strefie działań wojennych przysługuje indywidualne i zbiorowe ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków zaistniałych w czasie pełnienia służby poza granicami państwa, wskutek których nastąpiło uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć żołnierza.

2. Minister Obrony Narodowej w uzasadnionych przypadkach, biorąc pod uwagę w szczególności ryzyko narażenia żołnierza zawodowego na utratę zdrowia lub życia, może wyrazić zgodę na objęcie indywidualnym i zbiorowym ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków zaistniałych w czasie pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa również żołnierzy wyznaczonych do pełnienia tej służby w miejscu innym niż strefa działań wojennych.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się również do żołnierzy zawodowych oraz żołnierzy niebędących żołnierzami zawodowymi, skierowanych w zagraniczną podróż służbową.”;

27) w art. 223 po wyrazach „nie może powstać stosunek” dodaje się wyraz „bezpośredniej”;

28) w art. 226 pkt 14 otrzymuje brzmienie:

„14) skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania;”;

29) w art. 228 w ust. 1:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) skazania prawomocnym wyrokiem na karę ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania albo karę aresztu wojskowego bez warunkowego zawieszenia jej wykonania albo z warunkowym zawieszeniem jej wykonania;”,

b) uchyla się pkt 6;

30) w art. 236:

a) po ust. 5 dodaje się ust. 5a-5c w brzmieniu:

„5a. Decyzje w sprawach przekwalifikowania zawodowego, przejazdów i zakwaterowania wydaje podmiot, o którym mowa w ust. 16 pkt 5.

5b. Odwołania od decyzji, o których mowa w ust. 5a, rozpatruje podmiot, o którym mowa w ust. 16 pkt 1. 5c. Organem wyższego stopnia w sprawach, o których mowa w ust. 5a, jest podmiot, o którym mowa w ust. 16 pkt 1.”,

b) po ust. 15 dodaje się ust. 15a w brzmieniu:

„15a. Decyzje w sprawach praktyk zawodowych wydaje podmiot, o którym mowa w ust. 16 pkt 1.”;

31) po art. 266 dodaje się art. 266a w brzmieniu:

„Art. 266a. 1. Minister Obrony Narodowej może, na wniosek opiekuna psa służbowego albo opiekuna konia służbowego, albo organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, objąć wsparciem, o którym mowa w art. 259, art. 261 i art. 264, psy i konie służbowe wycofane z użycia przed dniem 21 grudnia 2021 r.

2. W przypadku objęcia wsparciem, o którym mowa w art. 259, art. 261 i art. 264, psów i koni służbowych wycofanych z użycia Minister Obrony Narodowej wyznacza dowódcę jednostki wojskowej właściwego w zakresie wydawania wyżywienia w naturze lub wypłaty ryczałtu z tytułu kosztów wyżywienia, zwrotu kosztów zabiegów profilaktycznych i leczenia, zwrotu kosztów utylizacji zwłok oraz sprawowania nadzoru nad tymi psami i końmi. Przepisy art. 258, art. 259, art. 261, art. 264 oraz art. 265 stosuje się odpowiednio.”;

32) w art. 271 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Urlop szkoleniowy jest przeznaczony na przygotowanie się do egzaminów i ich złożenie, przygotowanie pracy dyplomowej, przygotowanie się do egzaminów dyplomowego lub specjalizacyjnego i złożenie ich, przygotowanie się do obrony rozprawy doktorskiej lub do kolokwium habilitacyjnego.”;

33) w art. 274 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) w celu przygotowania się do obrony rozprawy doktorskiej lub do kolokwium habilitacyjnego - 28 dni;”;

34) w art. 275 uchyla się ust. 5;

35) w art. 284 ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4. Żołnierza zawodowego sprawującego opiekę nad dzieckiem do lat 8, pozostającego w związku małżeńskim z innym żołnierzem, nie deleguje się bez jego zgody poza miejsce pełnienia zawodowej służby wojskowej w tym samym czasie co współmałżonka.

5. Żołnierza zawodowego samotnie wychowującego dziecko do lat 8 nie deleguje się bez jego zgody poza miejsce pełnienia zawodowej służby wojskowej.”;

36) w art. 303 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się:

1) do umów o pracę zawartych na okres próbny;

2) do umów o pracę zawartych na czas określony nie dłuższy niż 12 miesięcy;

3) do stosunku pracy nawiązanego na podstawie powołania;

4) jeżeli pracodawca może rozwiązać stosunek pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika;

5) w przypadku otwarcia likwidacji lub ogłoszenia upadłości pracodawcy.”;

37) w art. 304 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się:

1) do umów o pracę zawartych na okres próbny;

2) do umów o pracę zawartych na czas określony nie dłuższy niż 24 miesiące;

3) do stosunku pracy nawiązanego na podstawie powołania;

4) w przypadku otwarcia likwidacji lub ogłoszenia upadłości pracodawcy;

5) w sytuacjach określonych w art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy;

6) w sytuacjach określonych w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2025 r. poz. 570).”;

38) w art. 350 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) naruszenie przepisów obowiązujących w uczelni oraz za czyny uchybiające godności studenta lub doktoranta - żołnierzy, którzy odbywają studia lub kształcenie w szkole doktorskiej w uczelni wojskowej;”;

39) w art. 358:

a) w ust. 1 w pkt 6 na końcu dodaje się przecinek i dodaje się pkt 7 i 8 w brzmieniu:

„7) dowódca batalionu (równorzędny),

8) dowódca kompanii (równorzędny)”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Przełożeni dyscyplinarni, o których mowa w ust. 1 pkt 2-8, sprawują władzę dyscyplinarną w stosunku do podległych im żołnierzy.”,

c) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Minister Obrony Narodowej oraz osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 2-6, mogą w formie pisemnej upoważnić inną osobę do załatwiania spraw dyscyplinarnych w swoim imieniu w ustalonym zakresie.”;

40) w art. 372 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kary dyscyplinarne wymierza właściwy przełożony dyscyplinarny, z zastrzeżeniem kar, o których mowa w art. 362 ust. 1 pkt 5 i 7, do których wymierzenia właściwy jest przełożony dyscyplinarny, o którym mowa w art. 358 ust. 1 pkt 1-6, lub przełożony posiadający odpowiednio kompetencje do wyznaczenia na stanowiska służbowe i zwolnienia ze służby wojskowej.”;

41) w art. 427 w ust. 1 pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3) wymienionych w pkt 4, 6-8 - przełożony dyscyplinarny zajmujący stanowisko co najmniej dowódcy jednostki wojskowej;

4) wymienionych w pkt 9-11 - Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej lub przełożony dyscyplinarny zajmujący stanowisko służbowe co najmniej dowódcy jednostki wojskowej;”;

42) w art. 439 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Decyzję w sprawie przyznania dodatku o charakterze stałym wydaje się na czas określony lub nieokreślony, nie dłuższy jednak niż czas pełnienia przez żołnierza zawodowego służby na stanowisku służbowym, z wyjątkiem:

1) decyzji wydawanej w sprawie przyznania dodatku za długoletnią służbę wojskową, którą wydaje się jednorazowo na okres pełnienia przez żołnierza zawodowej służby wojskowej;

2) decyzji wydawanych w sprawie przyznania dodatków służbowego z tytułu pełnienia służby w określonych jednostkach wojskowych oraz motywacyjnego, które wydaje się na czas pełnienia służby w danej jednostce wojskowej.”;

43) w art. 445 ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Przepisu ust. 9 nie stosuje się do żołnierza zawodowego wykonującego zadania służbowe polegające na uczestniczeniu w ćwiczeniach i szkoleniach poligonowych, a także przebywającego poza stałym miejscem pełnienia służby w związku z czasową zmianą miejsca postoju jednostki wojskowej lub wydzielonego pododdziału.”;

44) w art. 448 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Realizowanie zadań z zakresu zapewnienia cyberbezpieczeństwa przez żołnierza zawodowego w komórce organizacyjnej oznacza również realizowanie tych zadań w urzędzie obsługującym Ministra Obrony Narodowej.”;

45) w art. 455:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Żołnierzowi zawodowemu skierowanemu na studia lub naukę oraz na staż, kurs lub specjalizację albo inne formy szkolenia i doskonalenia zawodowego w kraju lub za granicą przysługuje uposażenie zasadnicze wraz z dodatkami o charakterze stałym należne na stanowisku służbowym zajmowanym bezpośrednio przed skierowaniem, z uwzględnieniem powstałych w tym okresie zmian mających wpływ na prawo do uposażenia lub jego wysokość.

2. Oprócz uposażenia, o którym mowa w ust. 1, żołnierzowi zawodowemu skierowanemu na studia lub naukę albo na staż, kurs lub specjalizację albo inne formy szkolenia i doskonalenia zawodowego za granicą przysługuje:

1) w przypadku planowanego pobytu do 6 miesięcy:

a) stypendium miesięczne na pokrycie kosztów utrzymania za granicą,

b) zwrot kosztów zakwaterowania,

c) jednorazowy zwrot uzasadnionych wydatków rzeczowych związanych z przygotowaniem pracy dyplomowej lub rozprawy doktorskiej,

d) zwrot kosztów przejazdów z miejsca zamieszkania w kraju do miejsca skierowania za granicę i z powrotem oraz zwrot kosztów dojazdów z miejsca zakwaterowania poza granicami państwa do miejsca odbywania studiów lub pobierania nauki albo odbywania stażu, kursu lub specjalizacji albo innej formy szkolenia i doskonalenia zawodowego za granicą i z powrotem,

e) zwrot opłat wizowych,

f) zwrot kosztów ubezpieczenia zdrowotnego wymaganego przez stronę organizującą studia lub naukę albo staż, kurs lub specjalizację albo inne formy szkolenia i doskonalenia zawodowego za granicą,

g) zwrot innych udokumentowanych kosztów poniesionych przed wyjazdem, w trakcie procesu kierowania na studia lub naukę albo na staż, kurs lub specjalizację albo inne formy szkolenia i doskonalenia zawodowego za granicą, wynikających z wymogów określonych przez stronę organizującą naukę;

2) w przypadku planowanego pobytu powyżej 6 miesięcy oprócz należności wymienionych w pkt 1:

a) zwrot kosztów przejazdów małżonka i dzieci pozostających na utrzymaniu żołnierza z miejsca zamieszkania w kraju do miejsca skierowania go za granicę i z powrotem,

b) zwrot kosztów zakwaterowania przebywających wraz z żołnierzem małżonka i dzieci pozostających na jego utrzymaniu,

c) zwrot kosztów wymaganego przez stronę organizującą studia lub naukę albo staż, kurs lub specjalizację albo inne formy szkolenia i doskonalenia zawodowego za granicą ubezpieczenia zdrowotnego przebywających z żołnierzem małżonka i dzieci pozostających na jego utrzymaniu albo zwrot niezbędnych, udokumentowanych kosztów leczenia żołnierza i przebywających z nim małżonka i dzieci pozostających na jego utrzymaniu,

d) pokrycie kosztów związanych z nauką w szkole podstawowej i ponadpodstawowej dzieci pozostających na utrzymaniu żołnierza, przebywających wraz z żołnierzem,

e) zwrot innych udokumentowanych kosztów dotyczących małżonka i dzieci pozostających na utrzymaniu żołnierza, poniesionych przed ich wyjazdem w trakcie procesu kierowania żołnierza za granicę, wynikających z wymogów określonych przez stronę organizującą studia lub naukę albo staż, kurs lub specjalizację albo inne formy szkolenia i doskonalenia zawodowego za granicą.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a-2s w brzmieniu:

„2a. Skierowanie na studia lub naukę albo na staż, kurs lub specjalizację albo inne formy szkolenia i doskonalenia zawodowego za granicą wydaje organ wojskowy właściwy w sprawie kierowania żołnierza zawodowego na studia lub naukę albo na staż, kurs lub specjalizację albo inne formy szkolenia i doskonalenia zawodowego za granicą albo dowódca jednostki wojskowej wskazany przez organ kierujący w decyzji o skierowaniu żołnierza zawodowego na studia lub naukę albo na staż, kurs lub specjalizację albo inne formy szkolenia i doskonalenia zawodowego za granicą. W skierowaniu określa się w szczególności stopień wojskowy, nazwisko i imiona kierowanego żołnierza zawodowego oraz miejsce odbywania studiów lub pobierania nauki albo odbywania stażu, kursu lub specjalizacji albo innych form szkolenia i doskonalenia zawodowego za granicą i zakres przyznanych należności pieniężnych.

2b. O zwrocie kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b-g oraz w pkt 2, rozstrzyga organ, który wydał skierowanie na studia lub naukę albo na staż, kurs lub specjalizację albo inne formy szkolenia i doskonalenia zawodowego za granicą.

2c. Wysokość należności, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2 lit. b, a także środek transportu właściwy do odbycia przejazdów i dojazdów określa się w skierowaniu na studia lub naukę albo na staż, kurs lub specjalizację albo inne formy szkolenia i doskonalenia zawodowego za granicą.

2d. Wysokość stypendium miesięcznego, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a, wynosi 150 % kwoty bazowej dodatku zagranicznego ustalonego dla państwa, do którego żołnierz zawodowy został skierowany na studia lub naukę oraz na staż, kurs lub specjalizację albo inne formy szkolenia i doskonalenia zawodowego za granicą, zwanego dalej „docelowym państwem”, o której mowa w obwieszczeniu ogłaszanym na podstawie art. 51 ust. 6 ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1691 i 1840).

2e. Stypendium za jeden dzień wynosi 1/30 stypendium miesięcznego, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a.

2f. Stypendium miesięczne, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a, dla żołnierza zawodowego, który w czasie skierowania na studia lub naukę albo na staż, kurs lub specjalizację albo inne formy szkolenia i doskonalenia zawodowego za granicą nie otrzymuje bezpłatnego wyżywienia, ulega zwiększeniu za każdy nieotrzymany przez żołnierza zawodowego posiłek odpowiednio o:

1) na śniadanie - 15 %,

2) na obiad - 30 %,

3) na kolację - 30 %

- wysokości dziennej stawki diety ustalonej dla docelowego państwa, zgodnie z przepisami w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, wydanymi na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

2g. Stypendium miesięczne, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a, podwyższa się o 150 % kwoty bazowej dodatku zagranicznego ustalonego dla docelowego państwa na przebywających wraz z żołnierzem zawodowym małżonka oraz na każde dziecko pozostające na utrzymaniu żołnierza zawodowego.

2h. Zwrotu kosztów zakwaterowania, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b albo w ust. 2 pkt 2 lit. b, dokonuje się do wysokości ustalonego na ten cel limitu miesięcznego. Należność, o której mowa w ust. 2 pkt 2 lit. b, przysługuje w pełnej wysokości również w przypadku, gdy docelowe państwo przyjmujące żołnierza zawodowego na studia lub naukę albo na staż, kurs lub specjalizację albo inne formy szkolenia i doskonalenia zawodowego za granicą pokrywa w całości albo w części z własnych środków finansowych koszty jego zakwaterowania.

2i. Wysokość limitu miesięcznego, o którym mowa w ust. 2h, ustala się do wysokości miesięcznej kwoty kosztów zakwaterowania określonej przez stronę organizującą studia lub naukę albo staż, kurs lub specjalizację albo inną formę szkolenia i doskonalenia zawodowego za granicą, a w przypadku braku takiego określenia - do wysokości trzydziestokrotności limitu na nocleg w docelowym państwie, ustalonego na podstawie przepisów, o których mowa w ust. 2f.

2j. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy wraz z żołnierzem zawodowym przebywają jego małżonek i dzieci pozostające na jego utrzymaniu, organ wydający skierowanie na studia lub naukę albo na staż, kurs lub specjalizację albo inne formy szkolenia i doskonalenia zawodowego za granicą może wyrazić zgodę na zwrot potwierdzonych rachunkiem kosztów zakwaterowania przekraczających limit, o którym mowa w ust. 2i.

2k. Jednorazowego zwrotu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. c, dokonuje się na podstawie przedstawionych przez żołnierza zawodowego dokumentów (rachunków) potwierdzających poniesione wydatki, w wysokości nieprzekraczającej kwoty stypendium miesięcznego, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a.

2l. Żołnierzowi zawodowemu oraz małżonkowi i dzieciom pozostającym na jego utrzymaniu, wyjeżdżającym wraz z żołnierzem zawodowym do miejsca skierowania go na studia lub naukę albo na staż, kurs lub specjalizację albo inne formy szkolenia i doskonalenia zawodowego za granicą przysługuje jednorazowy zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania w kraju do miejsca odbywania studiów lub pobierania nauki albo odbywania stażu, kursu lub specjalizacji albo innej formy szkolenia i doskonalenia zawodowego za granicą i z powrotem.

2m. Zwrot kosztów przejazdów z miejsca skierowania na studia lub naukę albo na staż, kurs lub specjalizację albo inną formę szkolenia i doskonalenia zawodowego za granicą do miejsca zamieszkania w kraju i z powrotem przysługuje żołnierzowi zawodowemu, który nie skorzystał z prawa do przebywania w miejscu odbywania studiów lub pobierania nauki albo odbywania stażu, kursu lub specjalizacji albo innej formy szkolenia i doskonalenia zawodowego za granicą wraz z małżonkiem i dziećmi pozostającymi na utrzymaniu żołnierza zawodowego, jeden raz w każdym okresie odbywania studiów lub pobierania nauki albo odbywania stażu, kursu lub specjalizacji albo innej formy szkolenia i doskonalenia zawodowego za granicą, którego planowana długość wynosi co najmniej 6 miesięcy.

2n. Żołnierzowi zawodowemu oraz przebywającym wraz z nim małżonkowi i dzieciom pozostającym na jego utrzymaniu przysługuje zwrot kosztów przejazdu do kraju i z powrotem w celu niezbędnego leczenia szpitalnego oraz w razie śmierci małżonka, rodziców, rodzeństwa, rodziców małżonka tego żołnierza, dziecka tego żołnierza, dziecka przysposobionego, pasierba oraz dziecka przyjętego na utrzymanie i wychowanie na podstawie orzeczenia sądu.

2o. Żołnierzowi zawodowemu przysługuje zwrot kosztów przejazdu dziecka pozostającego na jego utrzymaniu do kraju i z powrotem w celu złożenia przez to dziecko egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego, promocyjnego, końcowego, dyplomowego, ósmoklasisty, maturalnego, semestralnego, zawodowego, sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia lub egzaminu i zaliczenia oraz zwrot kosztów przejazdu opiekuna prawnego tego dziecka, jeżeli nie ukończyło ono 18. roku życia albo 25. roku życia, jeżeli stało się całkowicie niezdolne do pracy lub niezdolne do samodzielnej egzystencji i uczęszcza do szkoły lub odbywa studia.

2p. Żołnierzowi zawodowemu przysługuje zwrot kosztów przejazdów z miejsca odbywania studiów lub pobierania nauki albo odbywania stażu, kursu lub specjalizacji albo innej formy szkolenia i doskonalenia zawodowego za granicą do miejsca pobytu określonego w programie tej nauki i z powrotem.

2q. Do zwrotu kosztów, o których mowa w ust. 2l-2p, stosuje się odpowiednio przepisy art. 445 ust. 7 pkt 1 i 2 oraz ust. 13 i 14, a w części dotyczącej zagranicznych podróży służbowych żołnierzy zawodowych - przepisy wydane na podstawie art. 445 ust. 15.

2r. Do zwrotu niezbędnych, udokumentowanych kosztów leczenia żołnierza zawodowego oraz przebywających z nim małżonka oraz dzieci pozostających na jego utrzymaniu stosuje się odpowiednio przepisy wydane na podstawie art. 203 ust. 8.

2s. Do zwrotu kosztów związanych z nauką w szkole podstawowej i ponadpodstawowej dzieci pozostających na utrzymaniu żołnierza zawodowego, przebywających wraz z nim w miejscu odbywania studiów lub pobierania nauki albo odbywania stażu, kursu lub specjalizacji albo innej formy szkolenia i doskonalenia zawodowego za granicą stosuje się odpowiednio przepisy wydane na podstawie art. 203 ust. 8.”,

c) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3. Należności określone w ust. 2 nie przysługują lub podlegają odpowiedniemu obniżeniu, jeżeli docelowe państwo przyjmujące żołnierza zawodowego na studia lub naukę oraz na staż, kurs lub specjalizację albo inne formy szkolenia i doskonalenia zawodowego za granicą pokrywa je w całości albo w części z własnych środków finansowych, z zastrzeżeniem ust. 2h zdanie 2.

4. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, tryb, terminy i sposób wypłacania należności, o których mowa w ust. 2, jednostki wojskowe właściwe w sprawie wypłacania tych należności oraz wzór skierowania na studia lub naukę oraz na staż, kurs lub specjalizację albo inne formy szkolenia i doskonalenia zawodowego za granicą, uwzględniając sprawność postępowania w tych sprawach oraz konieczność zapewnienia jednolitego stosowania wzoru skierowania.”;

46) w art. 471 w ust. 2 po pkt 2a dodaje się pkt 2b w brzmieniu:

„2b) świadczenie motywacyjne;”;

47) w art. 479 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Żołnierzom, o których mowa w ust. 1, mogą być przyznawane dodatki do uposażenia uzasadnione szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej.”;

48) po art. 480a dodaje się art. 480b w brzmieniu:

„Art. 480b. 1. Minister Obrony Narodowej, w przypadkach uzasadnionych wyjątkowymi warunkami pełnienia służby, miejscem jej pełnienia, jej właściwością lub kwalifikacjami żołnierza, w sytuacji wykonywania zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, zadań zapewniających bezpieczeństwo zewnętrzne państwa oraz zadań realizowanych w ramach uczestniczenia w systemie przekazywania środków zaopatrzenia i sprzętu wojskowego na rzecz państw obcych, w tym wykonywanych w skróconych terminach ich realizacji, niezależnie od czasu pełnienia przez żołnierza służby wojskowej może przyznać żołnierzowi, w formie decyzji, świadczenie motywacyjne, określając jego wysokość i czas jego otrzymywania.

2. Świadczenia motywacyjnego nie przyznaje się, a przyznane wstrzymuje się żołnierzowi:

1) przeciwko któremu wszczęto postępowanie karne, dyscyplinarne lub o odpowiedzialności zawodowej - do czasu prawomocnego zakończenia tego postępowania;

2) ukaranemu karą dyscyplinarną - do czasu jej zatarcia;

3) skazanemu wyrokiem sądu lub w stosunku do którego postępowanie karne zostało warunkowo umorzone - przez okres roku od dnia uprawomocnienia się orzeczenia.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, przepis art. 485 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

4. Świadczenia motywacyjnego nie wypłaca się za okres:

1) przerw w wykonywaniu obowiązków służbowych, wymienionych w art. 487;

2) zawieszenia w czynnościach służbowych albo tymczasowego aresztowania;

3) choroby żołnierza;

4) innej nieobecności trwającej co najmniej miesiąc kalendarzowy.

5. Jeżeli po przyznaniu świadczenia motywacyjnego wystąpią okoliczności, o których mowa w ust. 2 lub 4, wstrzymanie wypłaty świadczenia motywacyjnego następuje z dniem zaistnienia tych okoliczności. Wstrzymanie wypłaty świadczenia motywacyjnego następuje w formie dokumentu wydawanego dla celów ewidencyjnych przez dowódcę jednostki wojskowej.

6. Do ustalania wysokości świadczenia motywacyjnego przepis art. 476 ust. 6 stosuje się odpowiednio.”;

49) w art. 484 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W okresie choroby, urlopu i zwolnienia od zajęć służbowych żołnierz zachowuje prawo do pobieranego ostatnio uposażenia i innych należności pieniężnych, z uwzględnieniem powstałych w tym okresie zmian mających wpływ na wysokość uposażenia zasadniczego lub na prawo do dodatków i innych należności pieniężnych, z zastrzeżeniem art. 480b.”;

50) art. 518 otrzymuje brzmienie:

„Art. 518. 1. Jeżeli do jednorazowego odszkodowania jest uprawniony tylko jeden członek rodziny zmarłego żołnierza, jednorazowe odszkodowanie przysługuje w wysokości:

1) 45-krotności przeciętnego wynagrodzenia, gdy uprawnionymi są małżonek lub dziecko;

2) 22,5-krotności przeciętnego wynagrodzenia, gdy uprawnionym jest inny członek rodziny.

2. Jeżeli do jednorazowego odszkodowania są uprawnieni równocześnie:

1) małżonek i jedno dziecko lub więcej dzieci - odszkodowanie to przysługuje w wysokości ustalonej w ust. 1 pkt 1, zwiększonej o 12-krotność przeciętnego wynagrodzenia na każde dziecko;

2) dwoje lub więcej dzieci - odszkodowanie to przysługuje w wysokości określonej w ust. 1 pkt 1, zwiększonej o 12-krotność przeciętnego wynagrodzenia na drugie i każde następne dziecko.

3. Jeżeli oprócz małżonka lub dzieci do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny, każdemu z nich przysługuje odszkodowanie w wysokości 12-krotności przeciętnego wynagrodzenia, niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom zgodnie z ust. 1 pkt 1 lub ust. 2.

4. Jeżeli do jednorazowego odszkodowania są uprawnieni tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci, odszkodowanie to przysługuje w wysokości ustalonej według zasad określonych w ust. 1 pkt 2, zwiększonej o 12-krot-ność przeciętnego wynagrodzenia na drugiego i każdego następnego uprawnionego.

5. Kwotę jednorazowego odszkodowania, ustaloną zgodnie z ust. 2 lub 4, dzieli się w równych częściach między uprawnionych.”;

51) w art. 531:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Żołnierzy rezerwy, których w pierwszej kolejności przewiduje się powołać do służby wojskowej pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, przeznacza się do tej służby przez nadanie w czasie pokoju przydziału mobilizacyjnego na stanowiska służbowe lub do pełnienia funkcji wojskowych, które są określone w etacie jednostki wojskowej i występują w czasie wojny, albo na stanowiska służbowe lub do pełnienia funkcji wojskowych w organizacjach międzynarodowych, międzynarodowych strukturach wojskowych lub przy siłach zbrojnych państw obcych stacjonujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Pracownikom resortu obrony narodowej nadaje się pracownicze przydziały mobilizacyjne na stanowiska określone w etacie jednostki wojskowej albo komórki organizacyjnej występujące w czasie wojny albo na stanowiska w organizacjach międzynarodowych, międzynarodowych strukturach wojskowych lub przy siłach zbrojnych państw obcych stacjonujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W razie potrzeby pracownikom organizacji międzynarodowych, międzynarodowych struktur wojskowych lub przy siłach zbrojnych państw obcych stacjonujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą być nadawane w czasie pokoju pracownicze przydziały mobilizacyjne na stanowiska określone w tych organizacjach, strukturach lub siłach zbrojnych.”,

c) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

„6a. Pracownicze przydziały mobilizacyjne na stanowiska, o których mowa w ust. 5 i 6, nadaje się w razie potrzeby również na stanowiska, na które nadano już taki przydział.”,

d) po ust. 8 dodaje się ust. 8a w brzmieniu:

„8a. Zadania dowódcy jednostki wojskowej w zakresie przydziałów mobilizacyjnych oraz pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych dotyczących stanowisk służbowych w organizacjach międzynarodowych, międzynarodowych strukturach wojskowych lub przy siłach zbrojnych państw obcych stacjonujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej realizuje dowódca jednostki organizacyjnej istniejącej w czasie pokoju, której powierzono zadania związane z administrowaniem żołnierzami pełniącymi służbę na stanowiskach służbowych w organizacjach międzynarodowych, międzynarodowych strukturach wojskowych lub przy siłach zbrojnych państw obcych stacjonujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”,

e) po ust. 10 dodaje się ust. 10a w brzmieniu:

„10a. W karcie mobilizacyjnej dotyczącej przydziału mobilizacyjnego do organizacji międzynarodowych, międzynarodowych struktur wojskowych lub na stanowiska przy siłach zbrojnych państw obcych stacjonujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dodatkowo określa się jednostkę organizacyjną istniejącą w czasie pokoju, której powierzono zadania związane z administrowaniem żołnierzami pełniącymi służbę na stanowiskach służbowych w organizacjach międzynarodowych, międzynarodowych strukturach wojskowych lub przy siłach zbrojnych państw obcych stacjonujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz jej miejsce stałej dyslokacji.”;

52) art. 616a otrzymuje brzmienie:

„Art. 616a. 1. Zakazuje się, bez zezwolenia, fotografowania, filmowania, utrwalania w inny sposób lub przesyłania danych obrazu obiektów, zajmowanych przez jednostki wojskowe lub służby specjalne, o których mowa w art. 11 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2025 r. poz. 902), zwane dalej „służbami specjalnymi”, jeżeli zostały oznaczone znakiem graficznym wyrażającym ten zakaz, zwanym dalej „znakiem zakazu fotografowania”, ruchomości oraz wizerunku osób, znajdujących się w tych obiektach.

2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy:

1) obiektów zajmowanych przez komórki organizacyjne tworzące urząd obsługujący Ministra Obrony Narodowej, ruchomości oraz wizerunku osób, znajdujących się w tych obiektach;

2) realizacji zadań przez organy państwowe i samorządowe, służby, inspekcje, straże oraz podmioty działające na ich rzecz w ramach realizacji tych zadań;

3) obrazu stanowiącego jedynie szczegół całości, w szczególności takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza lub obraz zarejestrowany podczas przemieszczania się pojazdu;

4) przedstawicieli administratora lub zarządcy nieruchomości dokumentujących stan techniczny obiektu;

5) przedstawicieli delegacji zagranicznych;

6) przeprowadzania konferencji lub nagrywania wywiadów na terenie obiektu;

7) realizacji polityki informacyjnej resortu obrony narodowej;

8) działalności weryfikacyjnej związanej z realizacją przez Rzeczpospolitą Polską zobowiązań wynikających z porozumień międzynarodowych dotyczących kontroli zbrojeń, rozbrojenia, nierozprzestrzeniania broni jądrowej oraz środków budowania zaufania i bezpieczeństwa;

9) przeprowadzania procesów inwestycyjnych, prac remontowych, działań inspekcyjnych, audytowych i kontrolnych lub działań marketingowych realizowanych na terenie obiektu.

3. O oznaczeniu obiektu, o którym mowa w ust. 1, znakiem zakazu fotografowania decyduje dowódca jednostki wojskowej, a w przypadku służb specjalnych - szef właściwej służby, uwzględniając zagrożenia dla bezpieczeństwa obiektu.

4. Obiekty objęte zakazem, o których mowa w ust. 1, oznacza się znakiem zakazu fotografowania w sposób i w miejscach zapewniających widoczność tych znaków dla osób postronnych.

5. Zezwolenia na fotografowanie, filmowanie, utrwalanie w inny sposób lub przesyłanie danych obrazu obiektów, o których mowa w ust. 1, ruchomości oraz wizerunku osób, znajdujących się w tych obiektach, udziela odpowiednio podmiot, o którym mowa w ust. 3, mając na uwadze interes bezpieczeństwa i obronności oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa obiektu.

6. Zezwolenie wydaje się na wniosek przekazany w formie papierowej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym.

7. Wydanie zezwolenia następuje w terminie 7 dni od dnia doręczenia wniosku.

8. Zezwolenie wydawane jest w formie papierowej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym i przesyłane na adres wskazany we wniosku.

9. Odmowa wydania zezwolenia następuje w formie papierowej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym i przesyłana jest na adres wskazany we wniosku.

10. Wniosek zawiera:

1) imię, nazwisko, adres zamieszkania wnioskodawcy, adres do korespondencji, rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości, a jeżeli wnioskodawca jest przedstawicielem podmiotu nazwę, numer REGON lub numer w KRS i adres podmiotu, który ubiega się o wydanie zezwolenia;

2) przyczynę ubiegania się o wydanie zezwolenia;

3) nazwę i adres obiektu oraz cel planowanych czynności;

4) proponowany termin realizacji czynności;

5) podpis wnioskodawcy albo osoby upoważnionej.

11. Zezwolenie zawiera:

1) imię i nazwisko wnioskodawcy, rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości, a jeżeli wnioskodawca jest przedstawicielem podmiotu nazwę i adres tego podmiotu;

2) nazwę obiektu oraz jego adres;

3) okres ważności zezwolenia;

4) inne informacje mające znaczenie dla rozstrzygnięcia;

5) podpis dowódcy jednostki wojskowej albo szefa właściwej służby.

12. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, wzór znaku zakazu fotografowania, mając na uwadze zapewnienie jednoznaczności i czytelności zakazu.”;

53) w art. 621 dodaje się ust. 11 w brzmieniu:

„11. Do doręczania wezwań do wykonania świadczenia osobistego na rzecz obrony stosuje się odpowiednio przepisy art. 533 ust. 1 i 3 oraz przepisy wydane na podstawie art. 533 ust. 6.”;

54) w art. 628:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Jednostkami organizacyjnymi wykonującymi zadania na potrzeby obrony państwa są jednostki organizacyjne Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Straży Marszałkowskiej, Krajowej Administracji Skarbowej, jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej i przez niego nadzorowane niewchodzące w skład Sił Zbrojnych, a także organy władzy i administracji rządowej, instytucje państwowe, organy samorządu terytorialnego oraz inne jednostki organizacyjne.”,

b) w ust. 5 w pkt 1 lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) jednostek przewidzianych do militaryzacji i zmilitaryzowanych, które są przeznaczone na potrzeby ujęte w etacie jednostki zmilitaryzowanej;”;

55) w art. 631 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

„7. Do doręczenia wezwań do wykonania świadczenia rzeczowego na rzecz obrony stosuje się odpowiednio przepisy art. 533 ust. 1 i 3 oraz przepisy wydane na podstawie art. 533 ust. 6.”;

56) w art. 683a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kto bez zezwolenia fotografuje, filmuje, utrwala w inny sposób lub przesyła dane obrazu obiektu, o którym mowa w art. 616a ust. 1, oznaczonego znakiem zakazu fotografowania, lub ruchomości lub wizerunku osób, znajdujących się w takim obiekcie, podlega karze grzywny.”.