Art. 22.

1. Po zakończeniu certyfikacji jednostka oceniająca zgodność, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia certyfikacji, przesyła do ministra właściwego do spraw informatyzacji drogą elektroniczną wniosek o zgodę na wydanie europejskiego certyfikatu, jeżeli dany certyfikat odwołuje się do poziomu uzasadnienia zaufania „wysoki”, o którym mowa w art. 52 ust. 7 rozporządzenia 2019/881.

2. Minister właściwy do spraw informatyzacji:

1) wydaje, w drodze decyzji, zgodę na wydanie europejskiego certyfikatu, o którym mowa w ust. 1;

2) odmawia wydania, w drodze decyzji, zgody na wydanie europejskiego certyfikatu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w ramach certyfikacji zostały naruszone przepisy rozporządzenia 2019/881, ustawy lub danego europejskiego programu certyfikacji cyberbezpieczeństwa.

3. We wniosku o zgodę na wydanie europejskiego certyfikatu, o którym mowa w ust. 1, wskazuje się:

1) produkt ICT, usługę ICT, proces ICT albo usługę zarządzaną w zakresie bezpieczeństwa, które podlegały certyfikacji;

2) europejski program certyfikacji cyberbezpieczeństwa, w ramach którego przeprowadzono certyfikację.

4. Do wniosku o zgodę na wydanie europejskiego certyfikatu, o którym mowa w ust. 1, dołącza się raport z certyfikacji.

5. Minister właściwy do spraw informatyzacji cofa, w drodze decyzji, europejski certyfikat, o którym mowa w ust. 1, jeżeli został on wydany niezgodnie z przepisami rozporządzenia 2019/881, ustawy lub danego europejskiego programu certyfikacji cyberbezpieczeństwa lub jeżeli produkt ICT, usługa ICT, proces ICT lub usługa zarządzana w zakresie bezpieczeństwa, dla których wydany został ten certyfikat, nie spełniają wymogów określonych w danym europejskim programie certyfikacji cyberbezpieczeństwa.

6. Minister właściwy do spraw informatyzacji przed wydaniem decyzji, o których mowa w ust. 2 i 5, może zasięgnąć opinii innych podmiotów, w szczególności instytutów badawczych nadzorowanych przez tego ministra, w zakresie zgodności certyfikacji z danym europejskim programem certyfikacji cyberbezpieczeństwa.

7. Podmiot, do którego wystąpiono o opinię, przekazuje ją w terminie miesiąca od dnia otrzymania wystąpienia o opinię. Okresu od dnia wystąpienia o opinię do dnia jej otrzymania nie wlicza się do terminu załatwienia sprawy. Przepisu art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego nie stosuje się.

8. Do postępowań w sprawie wydania decyzji, o których mowa w ust. 2 i 5, stosuje się przepisy działu II rozdziału 14 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.