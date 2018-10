§ 7.

1. Po upływie 30 dni i nie później niż 90 dni od dnia:

1) rozstrzygnięcia przez Sąd Najwyższy w sprawie ważności wyborów, o których mowa w § 1 pkt 1-3,

2) wydania przez sąd prawomocnych orzeczeń w sprawie ważności wyborów, o których mowa w § 1 pkt 4 i 5, a w przypadku wyborów, co do których nie zgłoszono protestów - od upływu terminu zgłaszania protestów

- dokumenty z głosowania, z wyjątkiem dokumentów, o których mowa w ust. 2 oraz § 3, w opakowaniach zbiorczych, o których mowa w art. 79 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy, depozytariusz na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego za pośrednictwem urzędu go obsługującego przekazuje na przechowywanie do właściwego miejscowo archiwum państwowego, w którym są przechowywane przez okres co najmniej 5 lat, licząc od dnia 1 stycznia roku następnego po roku przekazania dokumentów; po upływie tego okresu dokumenty te podlegają brakowaniu; o brakowaniu dokumentów z głosowania i sposobie ich zniszczenia decyduje dyrektor właściwego miejscowo archiwum państwowego, po uzyskaniu opinii dyrektora delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

2. Po upływie terminów, o których mowa w ust. 1, depozytariusz za pośrednictwem urzędu go obsługującego przekazuje, w sposób zapewniający ochronę przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą oraz zapewniający ochronę danych osobowych znajdujących się w dokumentach przed nieuprawnionym ujawnieniem, dyrektorowi właściwej miejscowo delegatury Krajowego Biura Wyborczego następujące dokumenty z wyborów, stanowiące materiały archiwalne wchodzące do państwowego zasobu archiwalnego:

1) protokoły głosowania w obwodzie;

2) protokoły posiedzeń, uchwały, urzędowe obwieszczenia, komunikaty oraz inne dokumenty

dotyczące obsługi obwodowej komisji wyborczej;

3) dokumenty dotyczące powołania obwodowych komisji wyborczych.