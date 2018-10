Załącznik do rozporządzenia Ministra Cyfryzacji

z dnia 12 października 2018 r. (poz. 1999)

WYKAZ CERTYFIKATÓW UPRAWNIAJĄCYCH DO PRZEPROWADZANIA AUDYTU

1. Certified Internal Auditor (CIA);

2. Certified Information System Auditor (CISA);

3. Certyfikat audytora wiodącego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji według normy PN-EN ISO/IEC 27001 wydany przez jednostkę oceniającą zgodność, akredytowaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1398 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1338), w zakresie certyfikacji osób;

4. Certyfikat audytora wiodącego systemu zarządzania ciągłością działania PN-EN ISO 22301 wydany przez jednostkę oceniającą zgodność, akredytowaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, w zakresie certyfikacji osób;

5. Certified Information Security Manager (CISM);

6. Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC);

7. Certified in the Governance of Enterprise IT (CGEIT);

8. Certified Information Systems Security Professional (CISSP);

9. Systems Security Certified Practitioner (SSCP);

10. Certified Reliability Professional;

11. Certyfikaty uprawniające do posiadania tytułu ISA/IEC 62443 Cybersecurity Expert.