Artykuł 4

Współpraca rozwojowa

1. Wspierając rozwój pełnej funkcjonalności państwa, Strony wyrażają poparcie dla budowy instytucjonalnych zdolności władz afgańskich z wykorzystaniem polskich doświadczeń transformacji ustrojowej, co powinno prowadzić do poprawy warunków życia Afgańczyków.

2. Wraz ze stopniową zmianą dotychczasowego charakteru zaangażowania w związku z trwającym procesem przejściowym (do 2014 roku), a w jego następstwie dziesięcioletnim procesem transformacji, Rzeczpospolita Polska wyraża gotowość dalszego wspierania Islamskiej Republiki Afganistanu poprzez przekazywanie doświadczeń transformacyjnych oraz udzielanie pomocy afgańskiej ludności w różnych formach uzgodnionych między Stronami, w razie zaistnienia takiej potrzeby.

3. Strony zobowiązują się do przeprowadzania konsultacji i do cyklicznego przeglądu obszarów zaangażowania Rzeczypospolitej Polskiej w Islamskiej Republice Afganistanu tak, by odpowiadało ono potrzebom społeczeństwa afgańskiego,