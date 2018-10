Minister Spraw Zagranicznych: wz. B. Cichocki

1) Tekst Międzynarodowej konwencji dotyczącej uproszczenia i harmonizacji postępowania celnego wraz z załącznikiem E. 5, sporządzonej w Kyoto dnia 18 maja 1973 r., został ogłoszony w Dz. U. z 1980 r. poz. 38.

Tekst załącznika E.6 do Międzynarodowej konwencji dotyczącej uproszczenia i harmonizacji postępowania celnego, sporządzonej w Kyoto dnia 18 maja 1973 r., został ogłoszony w Dz. U. z 1982 r. poz. 75 jako załącznik do oświadczenia rządowego z dnia 23 lutego 1982 r. o przyjęciu załącznika E.6 do Międzynarodowej konwencji dotyczącej uproszczenia i harmonizacji postępowania celnego, sporządzonej w Kyoto dnia 18 maja 1973 r., dotyczącego odpraw warunkowych towarów przeznaczonych do przetworzenia w kraju przywozu.

Tekst załącznika E.8 do Międzynarodowej konwencji dotyczącej uproszczenia i harmonizacji postępowania celnego, sporządzonej w Kyoto dnia 18 maja 1973 r., został ogłoszony w Dz. U. z 1982 r. poz. 76 jako załącznik do oświadczenia rządowego z dnia 23 lutego 1982 r. o przyjęciu załącznika E.8 do Międzynarodowej konwencji dotyczącej uproszczenia i harmonizacji postępowania celnego, sporządzonej w Kyoto dnia 18 maja 1973 r., dotyczącego odpraw warunkowych towarów przeznaczonych do przetworzenia za granicą.

Tekst załącznika D.3 do Międzynarodowej konwencji dotyczącej uproszczenia i harmonizacji postępowania celnego, sporządzonej w Kyoto dnia 18 maja 1973 r., został ogłoszony w Dz. U. z 1982 r. poz. 278 jako załącznik do oświadczenia rządowego z dnia 30 listopada 1982 r. o przyjęciu załącznika D-3 do Międzynarodowej konwencji dotyczącej uproszczenia i harmonizacji postępowania celnego, sporządzonej w Kyoto dnia 18 maja 1973 r., dotyczącego kontroli dokumentów stwierdzających pochodzenie towarów.

Tekst załącznika A.1 do Międzynarodowej konwencji dotyczącej uproszczenia i harmonizacji postępowania celnego, sporządzonej w Kyoto dnia 18 maja 1973 r., został ogłoszony w Dz. U. z 1982 r. poz. 292 jako załącznik do oświadczenia rządowego z dnia 11 grudnia 1982 r. o przyjęciu załącznika A-1 do Międzynarodowej konwencji dotyczącej uproszczenia i harmonizacji postępowania celnego, sporządzonej w Kyoto dnia 18 maja 1973 r., dotyczącego formalności celnych poprzedzających złożenie zgłoszenia celnego.

Tekst załącznika B.3 do Międzynarodowej konwencji dotyczącej uproszczenia i harmonizacji postępowania celnego, sporządzonej w Kyoto dnia 18 maja 1973 r., został ogłoszony w Dz. U. z 1983 r. poz. 24 jako załącznik do oświadczenia rządowego z dnia 10 stycznia 1983 r. o przyjęciu załącznika B.3 do Międzynarodowej konwencji dotyczącej uproszczenia i harmonizacji postępowania celnego, sporządzonej w Kyoto dnia 18 maja 1973 r., dotyczącego powrotnego przywozu towarów w tym samym stanie.

Teksty załączników E.3, E.4, F.5 i F.6 do Międzynarodowej konwencji dotyczącej uproszczenia i harmonizacji postępowania celnego, sporządzonej w Kyoto dnia 18 maja 1973 r., zostały ogłoszone w Dz. U. z 1989 r. poz. 214 jako załącznik do oświadczenia rządowego z dnia 29 marca 1989 r. o przyjęciu załączników E.3, E.4, F.5 i F.6 do Międzynarodowej konwencji dotyczącej uproszczenia i harmonizacji postępowania celnego, sporządzonej w Kyoto dnia 18 maja 1973 r.

Teksty załączników A-2, A-3, E-2, F-1 i F-3 do Międzynarodowej konwencji dotyczącej uproszczenia i harmonizacji postępowania celnego, sporządzonej w Kyoto dnia 18 maja 1973 r., zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. poz. 888.