§ 3.

1. Świadczeniodawca, o którym mowa w art. 5 pkt 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, otrzymuje środki publiczne za udzielone w danym miesiącu świadczenia opieki zdrowotnej na podstawie faktury złożonej w terminie do siódmego dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy faktura, do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

2. Środki publiczne są przekazywane świadczeniodawcy w terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia pod względem merytorycznym i finansowym faktury, o której mowa w ust. 1.

3. Środki publiczne są przekazywane na rachunek świadczeniodawcy.

4. W przypadku dokonania korekty faktury, o której mowa w ust. 1, świadczeniodawca składa fakturę korygującą wraz ze szczegółowym uzasadnieniem przyczyny sporządzenia korekty niezwłocznie po stwierdzeniu nieprawidłowości.

5. W przypadku konieczności dokonania zwrotu przekazanych wcześniej środków finansowych, wynikającej z korekty, o której mowa w ust. 4, świadczeniodawca zwraca te środki wraz z ustawowymi odsetkami na rachunek bankowy urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych w terminie 7 dni od dnia sporządzenia korekty i wystawienia faktury korygującej.

6. Środki, o których mowa w ust. 1, w części wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, świadczeniodawca zwraca wraz z ustawowymi odsetkami za okres pozostawania tych środków w dyspozycji świadczeniodawcy na rachunek bankowy urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia nieprawidłowości.

7. Fakturę, o której mowa w ust. 1, świadczeniodawca składa w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.