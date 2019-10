1. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy należności i zobowiązania ministra właściwego do spraw transportu albo obsługującego go urzędu dotyczące funkcjonowania Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych, o której mowa w art. 28a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, stają się odpowiednio należnościami i zobowiązaniami ministra właściwego do spraw wewnętrznych albo obsługującego go urzędu dotyczącymi funkcjonowania Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych, o której mowa w art. 28a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

2. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy minister właściwy do spraw wewnętrznych albo obsługujący go urząd wstępuje w miejsce ministra właściwego do spraw transportu albo obsługującego go urzędu w zakresie praw i obowiązków związanych z funkcjonowaniem Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych, o której mowa w art. 28a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

3. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stroną umów i porozumień zawartych przez ministra właściwego do spraw transportu albo obsługujący go urząd, dotyczących funkcjonowania Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych, o której mowa w art. 28a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, staje się odpowiednio minister właściwy do spraw wewnętrznych albo obsługujący go urząd.