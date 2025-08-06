REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1076
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 5 sierpnia 2025 r.
w sprawie przekształcenia Ministerstwa Spraw Zagranicznych
Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2025 r. poz. 780) zarządza się, co następuje:
§ 1.
2. Przekształcenie, o którym mowa w ust. 1, polega na włączeniu do Ministerstwa Spraw Zagranicznych komórek organizacyjnych zapewniających obsługę zadań ministra właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej oraz pracowników obsługujących te zadania i wyłączeniu tych komórek organizacyjnych oraz tych pracowników z urzędu dotychczas obsługującego ministra właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.
§ 2.
Prezes Rady Ministrów: D. Tusk
- Data ogłoszenia: 2025-08-06
- Data wejścia w życie: 2025-08-06
- Data obowiązywania: 2025-08-06
- Z mocą od: 2025-07-24
Dziennik Ustaw
