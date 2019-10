Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów

z dnia 9 października 2019 r. (poz. 2012)

ROZPORZĄDZENIE

RADY MINISTRÓW

z dnia 29 marca 1994 r.

w sprawie trybu sprzedaży domów, lokali mieszkalnych, budynków gospodarczych, ogródków przydomowych i garaży wraz z niezbędnymi gruntami, wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

Na podstawie art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 817 i 1080) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, zwany dalej "Krajowym Ośrodkiem",1) sporządza wykaz przeznaczonych do sprzedaży domów, lokali mieszkalnych, budynków gospodarczych, ogródków przydomowych i garaży, wraz z niezbędnymi gruntami, po zebraniu dokumentów niezbędnych do sprzedaży.

2. W wykazie podaje się:

1) oznaczenie przedmiotu sprzedaży;

2) informację o obciążeniu nieruchomości służebnościami;

3) cenę rynkową przedmiotu sprzedaży;

4) imię i nazwisko osoby uprawnionej do nabycia;

5) informację o zasadach pomniejszania ceny rynkowej ze względu na okres pracy albo najmu.

3. Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest obiekt wpisany do rejestru zabytków, w wykazie podaje się także datę i numer decyzji o wpisie obiektu do rejestru zabytków oraz informację o obowiązku przestrzegania przepisów o ochronie dóbr kultury.

4. W razie wątpliwości co do ceny rynkowej, podstawą do jej ustalenia jest szacunek dokonany przez biegłego lub inną osobę posiadającą uprawnienia w zakresie szacowania nieruchomości.

5. Wykaz wykłada się do wglądu w siedzibie jednostki organizacyjnej, która administruje nieruchomościami przeznaczonymi do sprzedaży.

§ 2. 1. O przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości, o których mowa w § 1 ust. 1, Krajowy Ośrodek2) zawiadamia na piśmie osobę uprawnioną do nabycia, zwaną dalej "uprawnionym". Zawiadomienie powinno zawierać informacje, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3, a ponadto informacje o:

1) uprawnieniu do złożenia, w przewidzianym ustawowo terminie dwóch miesięcy, oświadczenia o zamiarze nabycia nieruchomości;

2)3) wysokości ulg przysługujących z tytułu lat pracy albo najmu;

3) cenie sprzedaży;

4) warunkach spłaty należności;

5) wielkości udziału nabywcy lokalu we współwłasności gruntu, niezbędnego do korzystania z domu wielomieszkaniowego, wspólnych częściach tego domu i innych urządzeniach;

6) obowiązku udziału nabywcy w kosztach eksploatacji i remontów domu wielomieszkaniowego.

2. Jeżeli uprawniony kwestionuje ustalenia dotyczące okresów zatrudnienia albo najmu, jest obowiązany udowodnić twierdzone okoliczności.

§ 3. 1. Po otrzymaniu oświadczenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, Krajowy Ośrodek2) zawiadamia na piśmie uprawnionego o terminie i miejscu zawarcia umowy.

2. Jeżeli nie doszło do zawarcia umowy w wyznaczonym terminie z przyczyn niezależnych od stron, Krajowy Ośrodek2) zawiadamia na piśmie uprawnionego o nowym terminie i miejscu zawarcia umowy.

3. Jeżeli uprawniony bez uzasadnionej przyczyny nie stawił się w wyznaczonym terminie i miejscu zawarcia umowy, uważa się, że odstąpił od zamiaru nabycia.

§ 4. Przepisy rozporządzenia dotyczące właściwości Krajowego Ośrodka2) w sprawach sprzedaży stosuje się odpowiednio do państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej.

§ 5. Dokonane na podstawie przepisów dotychczasowych czynności poprzedzające zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości, o których mowa w § 1 ust. 1, zachowują swoją ważność, o ile nie są sprzeczne z rozporządzeniem.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia4).

1) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu sprzedaży domów, lokali mieszkalnych, budynków gospodarczych, ogródków przydomowych i garaży wraz z niezbędnymi gruntami, wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (Dz. U. poz. 1615), które weszło w życie z dniem 7 września 2018 r.

2) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

4) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 1 kwietnia 1994 r.