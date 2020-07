§ 3.

1. Obszar pomnika historii „Zabrze – zespół zabytkowych kopalni węgla kamiennego” obejmuje następujące części:

1) kopalnia Królowa Luiza;

2) Główna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna;

3) kopalnia Guido.

2. Obszar części pomnika historii, o której mowa w ust. 1 pkt 1, obejmuje:

1) wylot szybu Wilhelmina (dawniej Wyzwolenie), położony na działce ewidencyjnej nr 3255/3 (arkusz mapy 3, obręb ewidencyjny 0011), oraz zespół zabudowy składający się z budynku nadszybia szybu Carnall z wieżą, budynku maszynowni szybu Carnall, dawnego budynku maszynowni szybu Prinz Schönaich, dawnego budynku kompresorów i rozdzielni 6kV, dawnego budynku łaźni łańcuszkowej i markowni, dawnego budynku skraplarni powietrza i dawnego magazynu, którego granica przebiega zachodnią, południową i wschodnią elewacją dawnego budynku łaźni łańcuszkowej i markowni położonego na działce ewidencyjnej nr 4379/64 (arkusz mapy 2, obręb ewidencyjny 0011), przedłużeniem linii elewacji wschodniej tego budynku dochodzi do południowej granicy działki ewidencyjnej nr 4375/64 (arkusz mapy 2, obręb ewidencyjny 0011), biegnie jej południową i wschodnią granicą, fragmentem wschodniej granicy działki ewidencyjnej nr 4380/64 (arkusz mapy 2, obręb ewidencyjny 0011) do wysokości północnej elewacji budynku stojącego przy tej granicy, biegnie tą elewacją, w linii prostej dochodzi do północno-wschodniego narożnika dawnego magazynu, w linii prostej dochodzi do południowo-zachodniego narożnika działki ewidencyjnej nr 4356/122 (arkusz mapy 2, obręb ewidencyjny 0011), biegnie południową granicą tej działki, w linii prostej dochodzi do południowo-zachodniego narożnika dawnego budynku skraplarni powietrza, biegnie południową, wschodnią i północną elewacją tego budynku (z uwzględnieniem aneksów przyległych do budynku od strony wschodniej), w linii prostej dochodzi do północno-wschodniego narożnika dawnego budynku kompresorów i rozdzielni 6kV, biegnie północną i zachodnią elewacją tego budynku, skręca na północny zachód, biegnąc fragmentem północnej elewacji budynku nadszybia szybu Carnall, fragmentem zachodniej granicy działki ewidencyjnej nr 4380/64, w linii prostej łączy południowo-zachodni narożnik tej działki z północno-zachodnim narożnikiem działki ewidencyjnej nr 4379/64, biegnie fragmentem zachodniej granicy tej działki i przedłużeniem linii elewacji zachodniej dawnego budynku łaźni łańcuszkowej i markowni dociera do północno-zachodniego narożnika tego budynku;

2) zespół wyrobisk podziemnych dawnej kopalni Królowa Luiza i Zabrze-Bielszowice, położonych na obszarze ograniczonym punktami o następujących współrzędnych: L1 – 5574005.64, 6556910.89; L2 – 5573979.60, 6556997.57; L3 – 5573828.99, 6556978.02; L4 – 5573804.62, 6557044.48; L5 – 5573756.11, 6557096.80; L6 – 5573633.29, 6557016.35; L7 – 5573578.35, 6556943.63; L8 – 5573601.37, 6556845.49 (układ współrzędnych PL-2000, strefa 6).

3. Obszar części pomnika historii, o której mowa w ust. 1 pkt 2, obejmuje Główną Kluczową Sztolnię Dziedziczną na odcinku pomiędzy wylotem sztolni a tamą w rejonie szybu Carnall, położonym na obszarze ograniczonym punktami o następujących współrzędnych: D1 – 5574981.40, 6555751.36; D2 – 5575060.07, 6555730.41; D3 – 5575110.27, 6555978.78; D4 – 5574936.13, 6556145.05; D5 – 5574622.86, 6556260.06; D6 – 5574138.44, 6556696.31; D7 – 5573820.02, 6557365.44; D8 – 5573880.38, 6557392.67; D9 – 5573789.00, 6557596.85; D10 – 5573638.08, 6557523.90; D11 – 5573604.45, 6557480.53; D12 – 5573647.50, 6557446.73; D13 – 5573676.48, 6557441.03; D14 – 5573799.76, 6557163.89; D15 – 5573712.42, 6557121.86; D16 – 5573759.51, 6557050.51; D17 – 5573834.58, 6557088.44; D18 – 5573953.21, 6556834.70; D19 – 5574031.65, 6556634.68; D20 – 5574602.33, 6556141.32; D21 – 5574916.76, 6556017.27; D22 – 5574994.80, 6555942.26 (układ współrzędnych PL-2000, strefa 6).

4. Obszar części pomnika historii, o której mowa w ust. 1 pkt 3, obejmuje:

1) zespół zabudowy składający się z budynku nadszybia szybu Kolejowy z wieżą i budynku maszynowni szybu Kolejowy, znajdujący się na części działki ewidencyjnej nr 1575/71 (arkusz mapy 6, obręb ewidencyjny 0012) i nr 869/71 (arkusz mapy 6, obręb ewidencyjny 0012), którego granica przebiega zachodnią, południową i wschodnią elewacją budynku maszynowni, przedłużeniami linii elewacji zachodniej i wschodniej tego budynku dochodzi do północnej granicy działki nr 1575/71 i biegnie jej fragmentem;

2) zespół wyrobisk podziemnych na poziomach 150 m, 170 m i 320 m, położonych na obszarze ograniczonym punktami o następujących współrzędnych: G1 – 5573436.12, 6556308.61; G2 – 5572523.33, 6556726.21; G3 – 5572432.42, 6556556.45; G4 – 5572935.20, 6556324.54; G5 – 5572901.26, 6556179.48; G6 – 5573031.93, 6556133.98; G7 – 5573141.57, 6556188.73; G8 – 5573337.44, 6556090.50; G9 – 5573447.80, 6556156.34 (układ współrzędnych PL-2000, strefa 6).

5. Mapa przedstawiająca części naziemne pomnika historii „Zabrze – zespół zabytkowych kopalni węgla kamiennego”, o których mowa w ust. 2 pkt 1 oraz ust. 4 pkt 1, stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

6. Mapa przedstawiająca część pomnika historii – kopalnia Królowa Luiza (część naziemna), o której mowa w ust. 2 pkt 1, stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

7. Mapa przedstawiająca część pomnika historii – kopalnia Guido (część naziemna), o której mowa w ust. 4 pkt 1, stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.

8. Mapa przedstawiająca części podziemne pomnika historii „Zabrze – zespół zabytkowych kopalni węgla kamiennego”, o których mowa w ust. 2 pkt 2, ust. 3 oraz ust. 4 pkt 2, stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia.

9. Mapa przedstawiająca część pomnika historii – Zabrze – Kopalnia Królowa Luiza (część podziemna), o której mowa w ust. 2 pkt 2, stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia.

10. Mapy przedstawiające część pomnika historii – Zabrze – Główna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna, o której mowa w ust. 3, stanowią załączniki nr 6–9 do rozporządzenia.

11. Mapy przedstawiające część pomnika historii – Zabrze – kopalnia Guido (część podziemna), o której mowa w ust. 4 pkt 2, stanowią załączniki nr 10–12 do rozporządzenia.