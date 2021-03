Załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej

z dnia 3 marca 2021 r. (poz. 439)

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 18 lutego 2003 r.

w sprawie wypłacania z budżetu państwa subwencji przysługującej partiom politycznym

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 580) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowy tryb składania oraz wzór urzędowego formularza wniosku o wypłacenie z budżetu państwa subwencji przysługującej partiom politycznym, zwanej dalej "subwencją", a także szczegółowe zasady wypłacania tej subwencji.

§ 2. 1. Wniosek o wypłacenie subwencji, wraz z aktualnym wyciągiem z ewidencji partii politycznych, jest składany do ministra właściwego do spraw finansów publicznych, za pośrednictwem Państwowej Komisji Wyborczej.

2. W przypadku utworzenia nowej partii politycznej, w drodze połączenia się dwóch lub więcej partii, właściwy organ tej partii składa, w terminie 14 dni od dnia dokonania przez właściwy sąd wpisu partii do ewidencji, wniosek o wypłacenie subwencji, wraz z uwierzytelnionym wyciągiem z ewidencji partii politycznych.

3. Państwowa Komisja Wyborcza, po potwierdzeniu wniosku co do posiadania przez partię polityczną uprawnienia do subwencji oraz wysokości subwencji, przesyła niezwłocznie wniosek do ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Potwierdzenie wniosku jest sporządzane przez Państwową Komisję Wyborczą w formie odrębnego dokumentu, przekazywanego ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.2)

4.3) Wniosek, o którym mowa w ust. 1, jest składany w postaci papierowej albo elektronicznej.

5.3) Wniosek w postaci elektronicznej jest opatrywany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania partii politycznej.

§ 3. Raty subwencji są wypłacane w terminie do 30 dnia miesiąca następującego po kwartale, za który jest wypłacana dana rata subwencji.

§ 4. Wzór urzędowego formularza wniosku o wypłacenie subwencji na dany rok, składanego przez partie polityczne, określa załącznik do rozporządzenia.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia4).5)

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów

z dnia 18 lutego 2003 r.6)

WZÓR - WNIOSEK O WYPŁACENIE SUBWENCJI

1) Obecnie działem administracji rządowej - finanse publiczne kieruje Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1719).

2) Zdanie drugie dodane przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wypłacania z budżetu państwa subwencji przysługującej partiom politycznym (Dz. U. poz. 109), które weszło w życie z dniem 8 lutego 2020 r.

3) Dodany przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

4) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 26 lutego 2003 r.

5) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 września 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o partiach politycznych (Dz. U. poz. 1201), które utraciło moc z dniem 10 sierpnia 2002 r.

6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.