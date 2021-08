Art. 16.

1. Wojewoda Śląski, po konsultacji ze służbami i instytucjami zaangażowanymi w zapewnienie bezpieczeństwa podczas WUF11 i Prezydentem Miasta Katowice oraz w porozumieniu ze służbami Departamentu Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych, opracowuje plan zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas WUF11 i przedkłada go ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz do wiadomości ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego, Komendantowi Głównemu Policji, Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej, Komendantowi Głównemu Straży Granicznej, Komendantowi Głównemu Żandarmerii Wojskowej, Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Komendantowi Służby Ochrony Państwa, a także zarządcy dróg znajdujących się na obszarze objętym tym planem w zakresie objętym jego właściwością, nie później niż na trzy miesiące przed rozpoczęciem WUF11, z zachowaniem przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych.

2. Plan, o którym mowa w ust. 1, obejmuje co najmniej:

1) graficzny plan obiektu lub terenu, sporządzony odrębnie dla każdego obiektu lub terenu, w którym lub na którym mają odbyć się poszczególne wydarzenia w ramach WUF11, wraz z ich opisem, zawierający:

a) dokładne oznaczenie strefy, która będzie pod bezpośrednim nadzorem lub kontrolą Departamentu Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych,

b) oznaczenie dróg dojazdu i dróg dojścia dla osób uczestniczących w tych wydarzeniach, dróg ewakuacyjnych oraz dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych, Policji i innych służb odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa podczas WUF11;

2) instrukcję postępowania w przypadku pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie poszczególnych wydarzeń w ramach WUF11, spełniającą wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2171);

3) instrukcję postępowania w sytuacjach kryzysowych innych niż wymienione w pkt 2;

4) szczegółowy podział zadań służb i innych podmiotów zaangażowanych w zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego;

5) sposoby monitorowania zagrożeń oraz ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach;

6) sposób zapewnienia zabezpieczenia medycznego i socjalnego;

7) miejsca przeprowadzania kontroli dostępu pojazdów oraz kontroli bezpieczeństwa osób i pojazdów;

8) organizację ruchu pojazdów przewożących osoby wskazane przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego zgodnie z wcześniej uzgodnioną listą do obiektów lub na teren, w których lub na którym mają odbyć się poszczególne wydarzenia w ramach WUF11, z uwzględnieniem art. 10 ust. 2;

9) oznaczenie stref wyłączonych z możliwości parkowania pojazdów;

10) miejsca przeprowadzania kontroli dostępu oraz kontroli bezpieczeństwa pojazdów zapewniających dostawy do obiektów lub na teren, w których lub na którym mają odbyć się poszczególne wydarzenia w ramach WUF11.

Art. 17. 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas WUF11, a także w celu zapobieżenia popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz wykrywania i ścigania ich sprawców, Policja może przetwarzać informacje, w tym dane osobowe, dotyczące osób zarejestrowanych jako uczestnicy WUF11, osób uczestniczących w wydarzeniach towarzyszących lub osób współpracujących przy ich organizacji, także bez wiedzy i zgody osób, których dotyczą te informacje, w terminie do 90 dni od dnia zakończenia WUF11.

2. Przetwarzanie przez Policję informacji, w tym danych osobowych, o których mowa w ust. 1, odbywa się na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 360, 956, 1610, 2112 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 1005), ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125), ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742), a także w umowach międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.

3. W przypadku uzyskania informacji, w tym danych osobowych, o których mowa w ust. 1, od innego organu, służby lub instytucji Policja, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas WUF11, a także w celu zapobieżenia popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz wykrywania i ścigania ich sprawców, udostępnia je innym organom, służbom i instytucjom po uzyskaniu zgody tego organu, służby lub instytucji, od których uzyskała informacje. Organ, służba lub instytucja udziela zgody, gdy udostępnienie informacji nie utrudni lub nie uniemożliwi realizowania przez nie zadań.

4. Policja odmawia udostępnienia informacji, w tym danych osobowych, o których mowa w ust. 1, gdy:

1) ich udostępnienie mogłoby utrudnić lub uniemożliwić realizację zadań Policji lub

2) nie uzyskała zgody, o której mowa w ust. 3.

5. Informacje, w tym dane osobowe, o których mowa w ust. 1, przetwarza się przez okres niezbędny do realizacji zadań Policji wynikających z ustawy i usuwa ze zbiorów danych osobowych, których administratorem jest Komendant Główny Policji, w terminie, o którym mowa w ust. 1, z wyjątkiem informacji, w tym danych osobowych, przetwarzanych na potrzeby toczących się postępowań.