§ 1.

1. Sprawozdanie dotyczące prowadzenia księgi hodowlanej, rejestru hodowlanego i rejestru, zwane dalej "sprawozdaniem", zawiera:

1) nazwę związku hodowców albo przedsiębiorstwa hodowlanego, jego siedzibę i adres lub nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres innego podmiotu prowadzącego księgę hodowlaną lub rejestr hodowlany, lub rejestr;

2) datę i miejsce sporządzenia sprawozdania;

3) liczbę samic i samców lub matek pszczelich lub liczbę stad zwierząt futerkowych, a w przypadku drobiu - liczbę stad oraz łączną liczbę samic i samców w tych stadach w pierwszym i ostatnim dniu wychowu:

a) zgłoszonych do wpisu do księgi hodowlanej lub rejestru hodowlanego, lub rejestru w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, w którym jest składane sprawozdanie, zwanego dalej "rokiem sprawozdawczym",

b) wpisanych do księgi hodowlanej lub rejestru hodowlanego, lub rejestru w roku sprawozdawczym,

c) które nie zostały wpisane do księgi hodowlanej lub rejestru hodowlanego, lub rejestru w roku sprawozdawczym, z podaniem przyczyny odmowy wpisu;

4) liczbę samic i samców lub matek pszczelich lub liczbę samic i samców w stadach drobiu w poszczególnych jego gatunkach, z uwzględnieniem liczby stad oraz łącznej liczby samic i samców określonej w tych stadach, wpisanych do księgi hodowlanej lub rejestru hodowlanego, lub rejestru na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego - z wyłączeniem koniowatych;

5) liczbę samic i samców poszczególnych gatunków zwierząt futerkowych w stadach zwierząt futerkowych, wpisanych do księgi hodowlanej lub rejestru hodowlanego, lub rejestru na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego.

2. Jeżeli w roku sprawozdawczym została przeprowadzona kontrola związku hodowców, przedsiębiorstwa hodowlanego lub innego podmiotu prowadzącego księgę hodowlaną lub rejestr hodowlany, lub rejestr w zakresie sposobu prowadzenia tej księgi hodowlanej lub tego rejestru hodowlanego, lub tego rejestru, sprawozdanie zawiera informację o przeprowadzonej kontroli i jej wynikach.