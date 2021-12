Dziennik Ustaw - rok 2021 poz. 2371

§ 1.

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 371 i 713) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 w ust. 1:

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) 49.39.Z, 51.10.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.B, 96.01.Z, 96.04.Z,",

b) w pkt 4 na końcu dodaje się przecinek i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) 56.30.Z, 93.29.A, 93.29.Z";

2) w § 5 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) maksymalnie sześciokrotnie - osobie, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 5.";

3) w § 6 wyrazy "pkt 1, 2, 3 albo 4" zastępuje się wyrazami "pkt 1-5";

4) po § 7 dodaje się § 7a w brzmieniu:

"§ 7a. 1. Nadaje się staroście uprawnienie do udzielenia jednokrotnej dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, o których mowa odpowiednio w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, którzy na dzień 31 marca 2021 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami 56.30.Z, 93.29.A, 93.29.Z, których przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w grudniu 2021 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, lub w lutym 2020 r., lub we wrześniu 2020 r., lub w listopadzie 2021 r. Przepisy art. 15zze4 ustawy o COVID-19 stosuje się, z uwzględnieniem przepisów niniejszego rozdziału.

2. Oceny spełnienia warunku, o którym mowa w ust. 1, w zakresie oznaczenia prowadzonej działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 dokonuje się na podstawie danych zawartych w rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 31 marca 2021 r.

3. Dotacja nie może być udzielona mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, którzy na podstawie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 31 marca 2021 r.";

5) § 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8. Mikroprzedsiębiorca i mały przedsiębiorca w treści oświadczeń, o których mowa w art. 15zze4 ust. 4 pkt 2-4 ustawy o COVID-19, zawiera odpowiednio informacje:

1) o prowadzeniu na dzień 31 marca 2021 r. działalności gospodarczej, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 1, 2 albo 3, o uzyskaniu w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku przychodu niższego co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, lub w lutym 2020 r., lub we wrześniu 2020 r., oraz o niezawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 31 marca 2021 r.;

2) o prowadzeniu na dzień 31 marca 2021 r. działalności gospodarczej, o której mowa w § 7a ust. 1, o uzyskaniu w grudniu 2021 r. przychodu niższego co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub w lutym 2020 r., lub we wrześniu 2020 r., lub w listopadzie 2021 r. oraz o niezawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 31 marca 2021 r.";

6) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Wniosek, o którym mowa w art. 15zze4 ust. 4 ustawy o COVID-19, mający na celu uzyskanie dotacji, mikroprzedsiębiorca i mały przedsiębiorca, o których mowa:

1) w § 7 ust. 1 - składają do dnia 31 sierpnia 2021 r.;

2) w § 7a - składają od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 15 kwietnia 2022 r.";

7) w § 10:

a) po ust. 2a dodaje się ust. 2b w brzmieniu:

"2b. Zwalnia się z obowiązku opłacania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych za okres od dnia 1 grudnia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za ten okres, na zasadach określonych w art. 31zo-31zx ustawy o COVID-19, z uwzględnieniem przepisów niniejszego rozdziału, płatnika składek prowadzącego, na dzień 31 marca 2021 r., działalność oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami: 56.30.Z, 93.29.A, 93.29.Z, którego przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, lub w lutym 2020 r., lub we wrześniu 2020 r., jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1 listopada 2020 r.",

b) w ust. 3 wyrazy "ust. 1, 2 i 2a" zastępuje się wyrazami "ust. 1-2b";

8) w § 11 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Warunkiem zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek, o których mowa w § 10 ust. 2b, jest przesłanie deklaracji rozliczeniowych lub imiennych raportów miesięcznych należnych za grudzień 2021 r., nie później niż do dnia 28 lutego 2022 r., chyba że płatnik składek zwolniony jest z obowiązku ich składania.";

9) w § 12:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek, o których mowa w § 10 ust. 2b, płatnik składek przekazuje do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie później niż do dnia 28 lutego 2022 r.",

b) w ust. 2:

- we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach "ust. 1" dodaje się wyrazy "lub 1a",

- w pkt 2 wyrazy "§ 10 ust. 1 pkt 1 albo 2 lub ust. 2, lub ust. 2a" zastępuje się wyrazami "§ 10 ust. 1-2b".