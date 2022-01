Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 76

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie wojskowych dokumentów osobistych żołnierzy zawodowych (Dz. U. poz. 343) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) uchyla się ust. 2,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Wzór legitymacji określa załącznik do rozporządzenia.";

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. W legitymacji zamieszcza się wizerunek orła według wzoru ustalonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, nazwę własną Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, nazwę legitymacji, znak graficzny utworzony z liter "SZRP", serię i numer, informację o sposobie postępowania w przypadku znalezienia zagubionej legitymacji, elementy zabezpieczeń oraz wpisuje się:

1) nazwisko i imię (imiona) żołnierza zawodowego;

2) datę urodzenia i płeć żołnierza zawodowego;

3) numer PESEL;

4) posiadany stopień wojskowy i kod oznaczenia stopnia wojskowego według kodów NATO składający się z dwóch liter "OF" - dla stopni wojskowych w korpusie oficerów i Marszałka Polski lub liter "OR" - dla pozostałych stopni wojskowych, ze znaku minus oraz liczby: w przypadku oficerów - od 1 do 10, a w przypadku stopni wojskowych w pozostałych korpusach - od 1 do 9;

5) jednostkę wojskową;

6) fotografię żołnierza zawodowego;

7) datę wydania (wpisu) i datę ważności legitymacji.";

3) w § 4:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Legitymację wydaje się na okres dziesięciu lat liczony od daty jej wydania.",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Legitymacja podlega wymianie w przypadku:

1) zmiany informacji wpisanych do legitymacji, z wyłączeniem zmiany związanej z przeniesieniem żołnierza do rezerwy kadrowej lub do dyspozycji lub zmiany informacji, która dotyczy wyznaczenia żołnierza do pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa;

2) uszkodzenia lub zniszczenia legitymacji;

3) upływu terminu ważności legitymacji.";

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

"§ 5. 1. Legitymacje wydają:

1) dyrektorzy (szefowie) komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej - żołnierzom zawodowym wyznaczonym na stanowiska służbowe w tych komórkach;

2) dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr:

a) dowódcom jednostek wojskowych, którzy podlegają bezpośrednio Ministrowi Obrony Narodowej,

b) żołnierzom zawodowym wyznaczonym do pełnienia służby w instytucjach cywilnych, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, zwanej dalej "ustawą";

3) dowódcy jednostek wojskowych - żołnierzom zawodowym pełniącym zawodową służbę wojskową w jednostkach podległych tym dowódcom.

2. Dowódcom jednostek legitymacje wydają ich bezpośredni przełożeni, z wyjątkiem dowódców wymienionych w ust. 1 pkt 2 lit. a.

3. Żołnierzom zawodowym wyznaczonym na stanowiska służbowe w Służbie Wywiadu Wojskowego i Służbie Kontrwywiadu Wojskowego legitymacje wydają szefowie tych służb.

4. Przy wydawaniu legitymacji żołnierzowi powołanemu do zawodowej służby wojskowej odbiera się posiadany przez niego wojskowy dokument osobisty (książeczkę wojskową) i przesyła się go do wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na adres zameldowania żołnierza na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące.

5. Legitymacja jest dokumentem publicznym w rozumieniu ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1660 i 1997) i podlega ewidencjonowaniu przez organ dokonujący w niej wpisów.";

5) po § 5 dodaje się § 5a w brzmieniu:

"§ 5a. 1. Najpóźniej w dniu objęcia przez żołnierza zawodowego obowiązków na stanowisku służbowym lub niezwłocznie w przypadkach, o których mowa w § 4 ust. 2, organ uprawniony do wydania legitymacji sporządza wniosek o jej wykonanie i przesyła go do Biura Ewidencji Osobowej Wojska Polskiego w postaci elektronicznej w systemie informatycznym, w którym prowadzona jest ewidencja wojskowa, a w przypadku braku takiej możliwości - w postaci papierowej.

2. Organ wydający legitymację po otrzymaniu legitymacji z Biura Ewidencji Osobowej Wojska Polskiego oraz weryfikacji poprawności danych wydaje ją żołnierzowi zawodowemu.";

6) w § 6:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Wpisów w legitymacji dokonuje Biuro Ewidencji Osobowej Wojska Polskiego na wniosek organu właściwego do wydania legitymacji.",

b) uchyla się ust. 2,

c) uchyla się ust. 4 i 5;

7) uchyla się § 7;

8) w § 8:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Unieważnienia dokonuje organ wydający legitymację przez zamieszczenie adnotacji w ewidencji, o której mowa w § 5 ust. 5, oraz przecięcie lub przedziurkowanie legitymacji w taki sposób, aby uszkodzeniu uległa fotografia wraz ze znakiem holograficznym.",

b) uchyla się ust. 3;

9) w § 9:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Legitymacja podlega zwrotowi, w przypadkach określonych w § 8 ust. 1 pkt 1 i 2, w celu jej unieważnienia lub zniszczenia.

2. Dowódca jednostki pozostawia unieważnioną legitymację:

1) żołnierzowi zawodowemu;

2) najbliższemu członkowi rodziny zmarłego żołnierza zawodowego - na pisemny wniosek tego członka rodziny.",

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. W przypadku gdy najbliższy członek rodziny nie złoży wniosku o pozostawienie unieważnionej legitymacji zmarłego żołnierza zawodowego, dowódca jednostki wojskowej dokonuje jej zniszczenia.";

10) w § 11 uchyla się ust. 4 i 5.