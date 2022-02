Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 446

§ 6. [Warunki wywożenia legitymacji lub znaku za granicę]

1. Funkcjonariusz może wywozić legitymację lub znak za granicę:

1) na okres nie dłuższy niż 3 dni, jeżeli wyjazd następuje do państw obszaru Schengen;

2) jeżeli uzyskał zgodę właściwego przełożonego;

3) gdy, w myśl odrębnych przepisów regulujących sposób wykonywania określonych czynności służbowych poza granicą, posiadanie przez funkcjonariusza legitymacji stanowi jeden z warunków dopuszczających wykonywanie tych czynności;

4) do miejsca zamieszkania, gdy miejsce to znajduje się na terenie kraju należącego do państw obszaru Schengen, o ile właściwy przełożony nie zastrzeże inaczej, informując funkcjonariusza o przyczynach podjętego rozstrzygnięcia.

2. O wywożeniu legitymacji lub znaku w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, funkcjonariusz informuje pisemnie właściwego przełożonego, potwierdzając, że w miejscu zamieszkania ma możliwość zabezpieczenia legitymacji lub znaku przed utratą, uszkodzeniem, zniszczeniem lub przed nieuprawnionym użyciem przez inną osobę.