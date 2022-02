Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 448

Załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia

z dnia 8 lutego 2022 r. (poz. 448)

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 2 grudnia 2004 r.

w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania obserwacji oraz sposobu finansowania obserwacji, a także warunków zabezpieczenia zakładów dla osób pozbawionych wolności

Na podstawie art. 203 § 5 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 534, 1023 i 2447) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wykaz zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania obserwacji osób:

1) niepozbawionych wolności - stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) pozbawionych wolności - stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) pozbawionych wolności, które według oceny sądu wykazują znaczny stopień demoralizacji lub zagrożenia ponowieniem czynu o znacznej społecznej szkodliwości albo co do których zachodzi uzasadniona obawa ucieczki i ukrywania się lub też podejrzanych o popełnienie przestępstwa w zorganizowanej grupie lub związku mającym na celu przestępstwo - stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4) pozbawionych wolności, w stosunku do których istnieje potrzeba wydania opinii o stanie zdrowia psychicznego, w zakresie zaburzeń preferencji seksualnych, z wyłączeniem osób, o których mowa w pkt 3 - stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 2. Zakłady, o których mowa w § 1 pkt 2 i 4, dysponują następującymi warunkami zabezpieczenia:

1) zapewniają stały nadzór nad obserwowanymi przebywającymi w zakładzie;

2) posiadają drzwi i okna wyposażone w urządzenia uniemożliwiające obserwowanym samowolne opuszczenie zakładu;

3) wyposażone są w system telewizji wewnętrznej umożliwiający obserwację drzwi wejściowych, okien zewnętrznych, sal dziennego pobytu, izolatek i korytarzy;

4) posiadają elektroniczny system sygnalizujący niekontrolowane otwarcie drzwi i okien;

5) zatrudniają personel w liczbie co najmniej dwuipółkrotnie większej niż liczba łóżek przeznaczonych do wykonywania obserwacji.

§ 2a. W przypadku braku wolnych miejsc w zakładzie, o którym mowa w § 1 pkt 4, obserwacja może być wykonywana w zakładzie psychiatrycznym, o którym mowa w § 1 pkt 2.

§ 3. Koszty obserwacji finansowane są z budżetu państwa z części, której dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

§ 4. 1. Zakłady, o których mowa w § 1 pkt 2, dostosują warunki zabezpieczenia do warunków, o których mowa w § 2, w okresie 3 lat od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

2. Do czasu dostosowania zakładów do warunków określonych w § 2, obserwacje przeprowadza się w zakładach, o których mowa w § 1 pkt 3.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia2).



Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia

z dnia 2 grudnia 2004 r.

Załącznik nr 1

WYKAZ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNYCH I ZAKŁADÓW LECZENIA ODWYKOWEGO PRZEZNACZONYCH DO WYKONYWANIA OBSERWACJI OSÓB NIEPOZBAWIONYCH WOLNOŚCI

Zakłady psychiatryczne

Lp. Województwo Adres 1 2 3 1 dolnośląskie Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych al. Tysiąclecia 30 59-700 Bolesławiec 2 dolnośląskie Milickie Centrum Medyczne sp. z o.o. ul. Grzybowa 1 56-300 Milicz 3 dolnośląskie Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych ul. Adama Mickiewicza 1 Lubiąż 56-100 Wołów 4 dolnośląskie Zakład dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr. Michała Marzyńskiego w Wielospecjalistycznym Szpitalu - Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu ul. Rolnicza 25 59-921 Sieniawka 5 dolnośląskie Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego sp. z o.o. wyb. Józefa Conrada-Korzeniowskiego 18 50-226 Wrocław 6 dolnośląskie Wojewódzki Szpital Psychiatryczny

ul. Szpitalna 9 59-500 Złotoryja 7 kujawsko-pomorskie Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim sp. z o.o. Oddział Psychiatryczny ul. Juliusza Słowackiego 18 87-700 Aleksandrów Kujawski 8 kujawsko-pomorskie Szpital Lipno Spółka z o.o. Oddziały Psychiatryczne ul. Nieszawska 6 87-600 Lipno 9 kujawsko-pomorskie Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr. Józefa Bednarza ul. Sądowa 18 86-100 Świecie 10 kujawsko-pomorskie Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Rydygiera ul. św. Józefa 53-59 87-100 Toruń

11 lubelskie Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Oddział Psychiatryczny

ul. Szpitalna 53B

22-100 Chełm 12 lubelskie Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim

Oddział Psychiatryczny

ul. Jana Zamoyskiego 149

23-300 Janów Lubelski 13 lubelskie Szpital Neuropsychiatryczny im. prof. Mieczysława Kaczyńskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Abramowicka 2

20-442 Lublin 14 lubelskie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Oddział Psychiatryczny z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowych i Psychogeriatrią

ul. Doktora Andrzeja Rogalińskiego 3

21-400 Łuków 15 lubelskie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Oddział Psychiatryczny z Pododdziałem Leczenia Uzależnień ul. Kościelna 136 21-200 Parczew 16 lubelskie Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Psychiatryczny ul. Klasztorna 4 22-463 Radecznica 17 lubelskie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim

Oddział Psychiatryczny

ul. Wisznicka 111 21-300 Radzyń Podlaski 18 lubelskie Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Suchowola 48 21-305 Suchowola 19 lubuskie Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Cibórz 5 66-213 Skąpe 20 lubuskie Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim sp. z o.o.

ul. Franciszka Walczaka 42 66-400 Gorzów Wielkopolski 21 lubuskie Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych

ul. Poznańska 109 66-300 Międzyrzecz 22 łódzkie Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II

ul. Czapliniecka 123 97-400 Bełchatów

23 łódzkie Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi Szpital im. Józefa Babińskiego

ul. Aleksandrowska 159

91-229 Łódź 24 łódzkie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Oddział Psychiatryczny

ul. Jana Pawła II 35 97-200 Tomaszów Mazowiecki 25 łódzkie Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu Centrum Psychiatryczne w Warcie

ul. Sieradzka 3

98-290 Warta 26 łódzkie Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział Psychiatryczny

ul. Parzęczewska 35

95-100 Zgierz 27 małopolskie Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach ul. Węgierska 21 38-300 Gorlice 28 małopolskie Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.

os. Złota Jesień 1 31-826 Kraków 29 małopolskie Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie SPZOZ

ul. dr. Józefa Babińskiego 29

30-393 Kraków 30 małopolskie Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu ul. Szpitalna 14 34-400 Nowy Targ 31 małopolskie Nowy Szpital w Olkuszu sp. z o.o.

Oddział Psychiatryczny

al. 1000-lecia 13 32-300 Olkusz 32 mazowieckie Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie

ul. Zalesie 1 09-500 Gostynin 33 mazowieckie Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Oddział Psychiatryczny

ul. Jędrzeja Śniadeckiego 2

27-300 Lipsko 34 mazowieckie Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej sp. z o.o. Szpital Świętej Trójcy Oddział Psychiatryczny Pododdział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych ul. Tadeusza Kościuszki 28 09-402 Płock

35 mazowieckie Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza

ul. Partyzantów 2/4 05-802 Pruszków-Tworki 36 mazowieckie Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym

ul. Krychnowicka 1

26-607 Radom 37 mazowieckie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Oddział Psychiatryczny

ul. Starowiejska 15

08-110 Siedlce 38 mazowieckie Zespół Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego Oddział Psychiatryczny I, II, Pododdział Detoksykacyjny ul. Batalionów Chłopskich 3/7 96-500 Sochaczew 39 mazowieckie Instytut Psychiatrii i Neurologii

ul. Jana III Sobieskiego 9 02-957 Warszawa 40 mazowieckie Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej

ul. Nowowiejska 27

00-665 Warszawa 41 mazowieckie Szpital Bielański im. ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Oddział Psychiatryczny

ul. Cegłowska 80

01-809 Warszawa 42 mazowieckie Mazowieckie Centrum Psychiatrii "Drewnica" sp. z o.o. ul. Karola Rychlińskiego 1 05-091 Ząbki 43 opolskie Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. ks. bp. Józefa Nathana

ul. Szpitalna 18

48-140 Branice 44 opolskie Brzeskie Centrum Medyczne Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Oddział Psychiatryczny

ul. Nysańska 2-4

49-300 Brzeg 45 opolskie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZOZ Głuchołazy Oddział Psychiatryczny

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 16

48-340 Głuchołazy

46 opolskie Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. św. Jadwigi

ul. Wodociągowa 4 45-221 Opole 47 podkarpackie Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego

ul. Tadeusza Kościuszki 18

37-500 Jarosław 48 podkarpackie Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy Oddział Psychiatryczny Straszęcin 295 39-218 Straszęcin 49 podkarpackie Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. prof. Eugeniusza Brzezickiego

ul. Różana 9 37-710 Żurawica 50 podlaskie Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej

im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy

pl. im. dr Zygmunta Brodowicza 1

16-070 Choroszcz 51 podlaskie Szpital Ogólny im. dr. Witolda Ginela Oddział Psychiatryczny

ul. Konstytucji 3-go Maja 34

19-200 Grajewo 52 podlaskie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Doc. Adama Dowgirda 9 17-200 Hajnówka 53 podlaskie Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Szpitalna 62 16-400 Suwałki 54 pomorskie Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza ul. Srebrniki 17 80-282 Gdańsk 55 pomorskie Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Oddział Psychiatryczny

ul. Juliana Węgrzynowicza 13

84-300 Lębork 56 pomorskie Centrum Zdrowia Psychiatrycznego w Słupsku ul. Obrońców Wybrzeża 4 76-200 Słupsk 57 pomorskie Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Stanisława Kryzana

ul. Skarszewska 7 83-200 Starogard Gdański 58 śląskie Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Olszówka 102 43-300 Bielsko-Biała

59 śląskie Szpital Specjalistyczny w Chorzowie Oddział Psychiatryczny

ul. Zjednoczenia 10

41-500 Chorzów 60 śląskie Familia Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień sp. z o.o. Oddział Psychiatryczny

ul. Dębowa 5 44-100 Gliwice 61 śląskie Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy ul. dr Janusza Korczaka 27 40-340 Katowice 62 śląskie Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu

ul. Grunwaldzka 48 42-700 Lubliniec 63 śląskie PZOL sp. z o.o. Beskidzkie Centrum Zdrowia Psychicznego

ul. Graniczna 7 34-312 Międzybrodzie Bialskie 64 śląskie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku

ul. Gliwicka 33 44-201 Rybnik 65 śląskie Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o. Oddział Psychiatryczny

ul. Emila Zegadłowicza 3

41-200 Sosnowiec 66 śląskie Zakład Opieki Zdrowotnej Oddział Psychiatryczny

ul. Chorzowska 36 41-605 Świętochłowice 67 śląskie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Psychiatryczny

ul. Gliwicka 5

44-180 Toszek 68 świętokrzyskie Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy Poradnia Leczenia Uzależnień w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia

ul. Jagiellońska 72

25-734 Kielce 69 świętokrzyskie Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia

ul. Spacerowa 5 26-026 Morawica

70 świętokrzyskie Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu

ul. dr. Zygmunta Schinzla 13 27-600 Sandomierz 71 warmińsko-mazurskie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie

Oddział Psychiatryczny

ul. Leśna 1 13-200 Działdowo 72 warmińsko-mazurskie Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego Oddziały Psychiatrii A i B

ul. gen. Władysława Andersa 3

14-200 Iława 73 warmińsko-mazurskie Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego

al. Wojska Polskiego 35 10-228 Olsztyn 74 warmińsko-mazurskie Szpital Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Generała Józefa Bema 24 11-600 Węgorzewo 75 wielkopolskie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka"

im. Aleksandra Piotrowskiego

ul. Poznańska 15

62-200 Gniezno 76 wielkopolskie Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego

pl. Ignacego Paderewskiego 1A 64-000 Kościan 77 wielkopolskie Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim Oddział Psychiatryczny

ul. Bolesława Limanowskiego 20/22

63-400 Ostrów Wielkopolski 78 wielkopolskie Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej w Sokołówce sp. z o.o. Sokołówka 1 62-840 Koźminek 79 wielkopolskie Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie

Oddział Psychiatryczny

ul. Szpitalna 28

77-400 Złotów 80 zachodniopomorskie Szpital Powiatowy Oddział Psychosomatyczny ul. Szpitalna 7A 78-200 Białogard 81 zachodniopomorskie Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROJE"

ul. Mączna 4 70-780 Szczecin

82 zachodniopomorskie "MEDISON" sp. z o.o. w Koszalinie Środkowopomorskie Centrum Zdrowia Psychicznego

ul. Sarzyńska 9 75-819 Koszalin 83 cały kraj Wojskowy Instytut Medyczny Klinika Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii Centralny Szpital Kliniczny MON ul. Szaserów 128 04-141 Warszawa





Ośrodki i oddziały leczenia odwykowego

1 2 3 84 dolnośląskie Zakład Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu

ul. Parkowa 8 58-379 Czarny Bór 85 lubelskie Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu

ul. Szpitalna 53B

22-100 Chełm 86 lubelskie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie Całodobowy Oddział Leczenia Uzależnień

ul. Doktora Andrzeja Rogalińskiego 3

21-400 Łuków 87 łódzkie Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie

ul. Czapliniecka 123 97-413 Bełchatów 88 opolskie Ośrodek Leczenia Odwykowego Woskowice Małe 15 46-100 Namysłów 89 podkarpackie Publiczny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

ul. Dąbrowskiego 7 37-464 Stalowa Wola 90 podkarpackie Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy Oddział Odwykowy ul. Krakowska 91 39-200 Dębica 91 podkarpackie Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie

Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu

ul. Korczyńska 57

38-400 Krosno 92 śląskie Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Terapii Uzależnień sp. z o.o. ul. Częstochowska 1 42-164 Parzymiechy

93 śląskie Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Gorzycach

ul. Zamkowa 8

44-350 Gorzyce 94 śląskie Centrum Psychiatrii w Katowicach Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu

ul. dr Janusza Korczaka 2 40-338 Katowice 95 wielkopolskie Zakład Leczenia Uzależnień

Charcice 12 64-412 Chrzypsko Wielkie 96 zachodniopomorskie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

Stanomino 5 78-217 Stanomino 97 zachodniopomorskie Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu

ul. Niechorska 27

72-300 Gryfice





Ośrodki rehabilitacyjne dla osób uzależnionych

1 2 3 98 pomorskie Ośrodek Terapii Uzależnień w Smażynie

Smażyno 9 84-217 Szemud 99 śląskie Stowarzyszenie Promocji Zdrowia Psychicznego "Od Nowa" Ośrodek Rehabilitacyjny dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych "Straszny Dwór" ul. Pawła Stalmacha 9 43-502 Czechowice-Dziedzice 100 śląskie Centrum Leczenia Uzależnień "Familia"

ul. Huberta 60 44-100 Gliwice 101 zachodniopomorskie Ośrodek Rehabilitacyjno-Postresocjalizacyjny Stowarzyszenie Solidarni PLUS

Darżewo 6 76-020 Bobolice

Załącznik nr 2

WYKAZ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNYCH I ZAKŁADÓW LECZENIA ODWYKOWEGO PRZEZNACZONYCH DO WYKONYWANIA OBSERWACJI OSÓB POZBAWIONYCH WOLNOŚCI

Lp. Nazwa zakładu 1 Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej

im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy

pl. im. dr Zygmunta Brodowicza 1

16-070 Choroszcz 2 Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza

ul. Partyzantów 2/4 05-802 Pruszków-Tworki 3 Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Stanisława Kryzana

ul. Skarszewska 7 83-200 Starogard Gdański 4 Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. dr. Józefa Babińskiego 29 30-393 Kraków 5 Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim sp. z o.o.

ul. Franciszka Walczaka 42 66-400 Gorzów Wielkopolski 6 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 II Klinika Psychiatrii i Rehabilitacji Psychiatrycznej Oddział Sądowo-Psychiatryczny

ul. Głuska 1

20-439 Lublin 7 Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego

ul. Tadeusza Kościuszki 18 37-500 Jarosław 8 Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu Całodobowy Oddział Psychiatryczny Sądowy o Wzmocnionym Zabezpieczeniu

ul. Adama Mickiewicza 1 Lubiąż 56-100 Wołów

Załącznik nr 3

WYKAZ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNYCH I ZAKŁADÓW LECZENIA ODWYKOWEGO PRZEZNACZONYCH DO WYKONYWANIA OBSERWACJI OSÓB POZBAWIONYCH WOLNOŚCI, KTÓRE WEDŁUG OCENY SĄDU WYKAZUJĄ ZNACZNY STOPIEŃ DEMORALIZACJI LUB ZAGROŻENIA PONOWIENIEM CZYNU O ZNACZNEJ SPOŁECZNEJ SZKODLIWOŚCI ALBO CO DO KTÓRYCH ZACHODZI UZASADNIONA OBAWA UCIECZKI I UKRYWANIA SIĘ LUB TEŻ PODEJRZANYCH O POPEŁNIENIE PRZESTĘPSTWA W ZORGANIZOWANEJ GRUPIE LUB ZWIĄZKU MAJĄCYM NA CELU PRZESTĘPSTWO

Lp. Nazwa zakładu 1 Oddział Psychiatrii Sądowej Szpitala Aresztu Śledczego w Krakowie

ul. Montelupich 7 31-155 Kraków 2 Oddział Psychiatrii Sądowej Szpitala i Ambulatorium Zakładu Karnego nr 2 w Łodzi

ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 1/5 93-161 Łódź 3 Oddział Psychiatrii Sądowej Szpitala i Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Poznaniu

ul. Młyńska 1

61-729 Poznań 4 Oddział Psychiatrii Sądowej Szpitala i Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Szczecinie

ul. Kaszubska 28

70-226 Szczecin 5 Szpital Psychiatryczny Zakładu Opieki Zdrowotnej Aresztu Śledczego we Wrocławiu

ul. Świebodzka 1 50-046 Wrocław

Załącznik nr 43)

WYKAZ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNYCH PRZEZNACZONYCH DO WYKONYWANIA OBSERWACJI OSÓB, W STOSUNKU DO KTÓRYCH ISTNIEJE POTRZEBA WYDANIA OPINII O STANIE ZDROWIA PSYCHICZNEGO, W ZAKRESIE ZABURZEŃ PREFERENCJI SEKSUALNYCH

Lp. Nazwa zakładu 1 Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej

ul. Skaryszewska 7 83-200 Starogard Gdański

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).

2) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 22 grudnia 2004 r.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania obserwacji oraz sposobu finansowania obserwacji, a także warunków zabezpieczenia zakładów dla osób pozbawionych wolności (Dz. U. poz. 1826), które weszło w życie z dniem 17 października 2020 r.