Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 453

§ 24.

1. Szkolenie wstępne realizowane przed dopuszczeniem do wykonywania obowiązków służbowych, obejmujące nie mniej niż 40 godzin w przypadku lotniska zaliczonego do kategorii lotniska 6–10 albo 15 godzin w przypadku lotniska zaliczonego do kategorii lotniska 1–5, jest przeznaczone dla nowo przyjętych strażaków i jest realizowane w ciągu 30 dni od dnia:

1) przyjęcia do pracy – w przypadku strażaka posiadającego kwalifikacje zawodowe określone w przepisach wydanych na podstawie art. 16a ust. 6 ustawy o ochronie przeciwpożarowej;

2) uzyskania kwalifikacji zawodowych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 16a ust. 6 ustawy o ochronie przeciwpożarowej – w przypadku strażaka nieposiadającego tych kwalifikacji.

2. Szkolenie okresowe, obejmujące nie mniej niż 200 godzin, dla strażaków lsr-g posiadających kwalifikacje zawodowe jest realizowane w cyklu rocznym.

3. Programy szkolenia wstępnego i szkolenia okresowego obejmują zagadnienia dotyczące:

1) infrastruktury i wyposażenia lotniska;

2) zasad i procedur mających wpływ na funkcjonowanie lsr-g;

3) budowy statków powietrznych, z uwzględnieniem sprzętu ratunkowego służącego do ewakuacji pasażerów i załogi statku powietrznego oraz urządzeń i rozwiązań technicznych służących do ograniczania rozwoju pożaru w statku powietrznym;

4) bezpieczeństwa strażaków lsr-g w trakcie ćwiczeń oraz działań ratowniczych;

5) alarmowych systemów łączności i komunikowania;

6) obsługi sprzętu gaśniczego i ratowniczego;

7) rodzajów środków gaśniczych i ich zastosowania;

8) ewakuacji osób i mienia ze statków powietrznych oraz obiektów budowlanych wchodzących w skład infrastruktury lotniska;

9) taktyki działań ratowniczych, w tym bezpośredniego gaszenia pożaru paliwa lotniczego lub innego rodzaju paliwa podawanego pod ciśnieniem, pod warunkiem że do jego gaszenia stosuje się te same techniki gaszenia, co w przypadku paliwa lotniczego, oraz sposobów dotarcia ekip ratowniczych do wnętrza statku powietrznego;

10) wykorzystania sprzętu gaśniczego i ratowniczego w trakcie działań ratowniczych na statkach powietrznych;

11) materiałów niebezpiecznych;

12) obowiązków strażaków lsr-g w ramach realizacji PDSZ;

13) procedur ograniczonej widzialności;

14) wydajności ludzkiej, w tym koordynacji zespołowej;

15) odzieży ochronnej i ochrony dróg oddechowych;

16) materiałów kompozytowych;

17) samolotowych spadochronowych systemów ratunkowych i ich wykorzystania w sytuacji niebezpiecznej;

18) innych zagadnień istotnych dla bezpiecznej eksploatacji lotniska określonych w instrukcji operacyjnej lotniska, o której mowa w art. 69 ust. 1 ustawy.

4. Zarządzający lotniskiem, na którym zorganizowano lsr-g, zapewnia strażakom lsr-g biorącym bezpośredni udział w działaniach ratowniczych, co najmniej raz na 4 lata szkolenie poligonowe w zakresie ratownictwa lotniskowego dostosowane do typów statków powietrznych korzystających z danego lotniska i rodzaju sprzętu ratowniczo-gaśniczego wykorzystywanego na lotnisku, obejmujące gaszenie pożarów paliwa lotniczego lub innego rodzaju paliwa podawanego pod ciśnieniem, pod warunkiem że do jego gaszenia stosuje się te same techniki gaszenia, co w przypadku paliwa lotniczego.

5. Dla nowo przyjętych strażaków szkolenie poligonowe przeprowadza się po ukończeniu przez nich szkolenia wstępnego, o którym mowa w ust. 1, a przed dopuszczeniem ich do wykonywania obowiązków służbowych.

6. Szkolenie poligonowe przeprowadza się zgodnie z programem szkolenia poligonowego lsr-g określonym w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

7. Szkolenie uzupełniające obejmuje zagadnienia, które dotyczą sytuacji zagrożenia, nieobjęte zakresem szkolenia wstępnego, okresowego lub poligonowego, a które mogą wystąpić na lotnisku, i obejmują nowe zagrożenia, rozwiązania techniczne lub informacje związane z funkcjonowaniem lotniska.