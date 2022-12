§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1631) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Zwalnia się do dnia 31 grudnia 2024 r. z obowiązku oznaczania znakami akcyzy importowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowane na terytorium kraju, inne niż określone w art. 118 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, wyroby akcyzowe wymienione w załączniku do rozporządzenia, z wyjątkiem cygar i cygaretek, które zwalania się z obowiązku oznaczania znakami akcyzy do dnia 19 maja 2024 r.";

2) po § 2a dodaje się § 2b w brzmieniu:

„§ 2b. Zwalnia się do dnia 20 maja 2026 r. z obowiązku oznaczania legalizacyjnymi znakami akcyzy cygara i cygaretki wprowadzone do sprzedaży przed dniem 20 maja 2024 r.";

3) w § 3 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Zwalnia się do dnia 31 grudnia 2024 r. z obowiązku oznaczania znakami akcyzy wyroby akcyzowe wyprodukowane poza terytorium kraju, przeznaczone do zużycia na wystawach, targach, salonach i imprezach o podobnym charakterze, zwanych dalej „imprezami", jeżeli łącznie spełniają następujące warunki:".