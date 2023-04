§ 23.

1. W przypadku śmierci rolnika, która nastąpiła po doręczeniu decyzji w sprawie o przyznanie pierwszych płatności ekologicznych, a przed złożeniem przez tego rolnika wniosku o przyznanie płatności ekologicznych za kolejny rok, spadkobiercy rolnika mogą być przyznane kolejne płatności ekologiczne, jeżeli:

1) grunty, które były objęte zobowiązaniem ekologicznym podjętym przez rolnika, były w posiadaniu rolnika lub jego spadkobiercy w dniu 31 maja roku, w którym zostanie złożony wniosek o przyznanie płatności ekologicznych za kolejny rok;

2) spełnia warunki do przyznania tych płatności ekologicznych, z tym że warunek posiadania numeru identyfikacyjnego uznaje się za spełniony, nawet jeżeli spadkobiercy rolnika został nadany numer identyfikacyjny, który nie może być wykorzystywany do ubiegania się o przyznanie płatności bezpośrednich.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, spadkobierca rolnika składa wniosek o przyznanie płatności ekologicznych w terminie:

1) 7 miesięcy od dnia otwarcia spadku;

2) określonym do składania wniosków o przyznanie płatności ekologicznych.

3. Jeżeli spadkobierca rolnika nie złożył wniosku o przyznanie płatności ekologicznych, o którym mowa w ust. 2, przed upływem terminu określonego w ust. 2 pkt 2, nie przyznaje się mu płatności ekologicznych za dany rok, ale spadkobierca rolnika jest uprawniony do ubiegania się o przyznanie płatności ekologicznych za następne lata.

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, spadkobierca rolnika oprócz dokumentów wymaganych na podstawie § 18 dołącza złożone na formularzu udostępnionym przez Agencję oświadczenie obejmujące zobowiązanie do kontynuowania realizacji zobowiązania ekologicznego podjętego przez tego rolnika do końca okresu objętego tym zobowiązaniem, jeżeli spadkobierca będzie ubiegał się o przyznanie płatności ekologicznych za następne lata.

5. Do wniosku o przyznanie płatności ekologicznych, o którym mowa w ust. 2, spadkobierca rolnika dołącza również:

1) odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo

2) w przypadku gdy postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku nie zostało zakończone:

a) zaświadczenie sądu o zarejestrowaniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku albo

b) kopię wniosku o stwierdzenie nabycia spadku:

- potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez sąd albo

- poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji, wraz z potwierdzeniem nadania tego wniosku w placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub w placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terenie Unii Europejskiej, albo

c) oświadczenie spadkobiercy rolnika o złożeniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, zawierające wskazanie imienia, nazwiska i numeru identyfikacyjnego rolnika, którego jest spadkobiercą, albo

3) wypis albo odpis aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, do trybu przyznawania spadkobiercy rolnika płatności ekologicznych za dany rok stosuje się odpowiednio przepisy § 20 ust. 6-9.

7. Jeżeli śmierć rolnika nastąpiła w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie kolejnych płatności ekologicznych za dany rok do dnia doręczenia decyzji w sprawie o przyznanie tych płatności ekologicznych, spadkobiercy rolnika mogą być przyznane te płatności ekologiczne, jeżeli:

1) grunty, które były objęte wnioskiem o przyznanie kolejnych płatności ekologicznych za dany rok, były w posiadaniu rolnika lub jego spadkobiercy w dniu 31 maja roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie kolejnych płatności ekologicznych za dany rok;

2) spełnia warunki do przyznania tych płatności ekologicznych, z tym że warunek posiadania numeru identyfikacyjnego uznaje się za spełniony, nawet jeżeli spadkobiercy został nadany numer identyfikacyjny, który nie może być wykorzystywany do ubiegania się o przyznanie płatności bezpośrednich.

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, spadkobierca rolnika wstępuje do toczącego się postępowania w sprawie o przyznanie płatności ekologicznych na miejsce zmarłego rolnika na wniosek złożony w terminie 7 miesięcy od dnia otwarcia spadku.

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, do trybu przyznawania spadkobiercy rolnika płatności ekologicznych za dany rok stosuje się odpowiednio przepisy § 20 ust. 3-9, z tym że do wniosku, o którym mowa w ust. 8, dołącza on również złożone na formularzu udostępnionym przez Agencję oświadczenie obejmujące zobowiązanie do kontynuowania realizacji zobowiązania ekologicznego podjętego przez tego rolnika do końca okresu objętego tym zobowiązaniem, jeżeli spadkobierca będzie ubiegał się o przyznanie płatności ekologicznych za następne lata.

10. Do zapisobiercy windykacyjnego, który w wyniku śmierci rolnika nabył jako przedmiot zapisu windykacyjnego grunty objęte zobowiązaniem ekologicznym podjętym przez rolnika lub prawo majątkowe, z którym łączy się posiadanie tych gruntów, przepisy ust. 1-5, 7 i 8 stosuje się odpowiednio, a w przypadku, o którym mowa w:

1) ust. 1, do trybu przyznawania zapisobiercy windykacyjnemu płatności ekologicznych za dany rok stosuje się odpowiednio przepisy § 20 ust. 6-9;

2) ust. 7, do trybu przyznawania zapisobiercy windykacyjnemu płatności ekologicznych za dany rok stosuje się odpowiednio przepisy § 20 ust. 3-9 , z tym że do wniosku, o którym mowa w ust. 8, zapisobierca windykacyjny dołącza również złożone na formularzu udostępnionym przez Agencję oświadczenie obejmujące zobowiązanie do kontynuowania realizacji zobowiązania ekologicznego podjętego przez rolnika, który ustanowił zapis windykacyjny na rzecz tego zapisobiercy, do końca okresu objętego tym zobowiązaniem, jeżeli zapisobierca będzie ubiegał się o przyznanie płatności ekologicznych za następne lata.