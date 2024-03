§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty płatności ekologicznych w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (Dz. U. poz. 791 i 1830 oraz z 2024 r. poz. 33 i 346) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) posiada plan działalności ekologicznej sporządzony do dnia 31 lipca w pierwszym roku realizacji zobowiązania ekologicznego, przy udziale doradcy rolniczego ze specjalizacją rolnośrodowiskową albo doradcy rolniczego ze specjalizacją rolnictwo ekologiczne, na formularzu udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwaną dalej „Agencją”;”;

2) w § 6 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Jeżeli w przypadku trwałych użytków zielonych we wniosku o przyznanie płatności ekologicznych za dany rok rolnik zadeklarował na tych użytkach realizację pakietu wymienionego w § 3 ust. 1:

1) pkt 1 z uprawą traw w siewie czystym z przeznaczeniem na materiał siewny jako uprawy rocznej lub traw w siewie czystym z przeznaczeniem na materiał siewny jako uprawy wieloletniej lub

2) pkt 7 z uprawą łąki przemiennej, mieszanki jednorocznej traw, mieszanki jednorocznej traw z bobowatymi drobnonasiennymi, mieszanki wieloletniej traw, mieszanki wieloletniej traw z bobowatymi drobnonasiennymi lub pastwiska przemiennego

- uznaje się, że na gruntach tych jest realizowany pakiet wymieniony w § 3 ust. 1 pkt 8, a płatności ekologiczne do tych gruntów są przyznawane z zastosowaniem stawki płatności określonej dla pakietu wymienionego w § 3 ust. 1 pkt 8.”;

3) w § 8:

a) w ust. 3:

- w pkt 1 po lit. a dodaje się lit. aa w brzmieniu:

„aa) pkt 3 i 6 załącznika nr 5 do rozporządzenia i o których mowa w art. 16 ust. 4 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/520 z dnia 24 marca 2021 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do identyfikowalności niektórych utrzymywanych zwierząt lądowych (Dz. Urz. UE L 104 z 25.03.2021, str. 39, z późn. zm.2)), zwanego dalej „rozporządzeniem 2021/520”, oraz które nie są oznaczone numerem z systemu IRZ zgodnie z przepisami o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, lub”,

- w pkt 2 po lit. a dodaje się lit. aa w brzmieniu:

„aa) pkt 3 i 5 załącznika nr 5 do rozporządzenia i o których mowa w art. 16 ust. 4 rozporządzenia 2021/520 oraz które nie są oznaczone numerem z systemu IRZ zgodnie z przepisami o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, lub”,

- w pkt 3:

- - w lit. a po tiret pierwszym dodaje się kolejne tiret w brzmieniu:

„- pkt 3 i 6 załącznika nr 5 do rozporządzenia i o których mowa w art. 16 ust. 4 rozporządzenia 2021/520 oraz które nie są oznaczone numerem z systemu IRZ zgodnie z przepisami o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, lub”,

- - w lit. b po tiret pierwszym dodaje się kolejne tiret w brzmieniu:

„- pkt 3 i 5 załącznika nr 5 do rozporządzenia i o których mowa w art. 16 ust. 4 rozporządzenia 2021/520 oraz które nie są oznaczone numerem z systemu IRZ zgodnie z przepisami o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, lub”,

b) w ust. 4 w pkt 1:

- po lit. a dodaje się lit. aa w brzmieniu:

„aa) pkt 3 i 6 załącznika nr 5 do rozporządzenia i o których mowa w art. 16 ust. 4 rozporządzenia 2021/520 oraz które nie są oznaczone numerem z systemu IRZ zgodnie z przepisami o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, lub”,

- w części wspólnej liczbę „0,5” zastępuje się liczbą „0,3”,

c) w ust. 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) lit. a, podaje:

a) numery z systemu IRZ, jakimi są oznaczone zwierzęta objęte tą zgodą,

b) gatunki oraz liczbę zwierząt w ramach poszczególnych gatunków objętych tą zgodą - w przypadku zwierząt, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 6 oraz w ust. 2 pkt 3 i 5 załącznika nr 5 do rozporządzenia i o których mowa w art. 16 ust. 4 rozporządzenia 2021/520 oraz które nie są oznaczone numerem z systemu IRZ zgodnie z przepisami o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt;”,

d) w ust. 9 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) posiadane przez rolnika lub jego małżonka w okresie od dnia 15 marca roku złożenia wniosku o przyznanie płatności ekologicznych do dnia 14 marca roku następującego po roku złożenia tego wniosku i wskazane w oświadczeniu składanym przez tego rolnika do kierownika biura powiatowego Agencji w terminie od dnia 15 marca do dnia 21 marca roku następującego po roku złożenia tego wniosku na formularzu udostępnionym przez Agencję, które to oświadczenie zawiera liczbę zwierząt poszczególnych gatunków z podziałem na rodzaje tych zwierząt określone w załączniku nr 6 do rozporządzenia oraz z podziałem na zwierzęta posiadane przez rolnika i jego małżonka - w przypadku zwierząt, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 6 oraz w ust. 2 pkt 3 i 5 załącznika nr 5 do rozporządzenia i o których mowa w art. 16 ust. 4 rozporządzenia 2021/520 oraz które nie są oznaczone numerem z systemu IRZ zgodnie z przepisami o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt;”,

e) w ust. 10 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) wskazana w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 9 pkt 1a - w przypadku zwierząt, o których mowa w ust. 9 pkt 1a;”;

4) w § 10 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) sadów, w których są uprawiane drzewa owocowe lub krzewy owocowe - w przypadku:

a) pakietów wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 4 i 6,

b) pakietu wymienionego w § 3 ust. 1 pkt 9 - do gruntów, na których są uprawiane rośliny wymienione w części:

- IV tabeli załącznika nr 4 do rozporządzenia,

- VI tabeli załącznika nr 4 do rozporządzenia - do powierzchni stanowiącej nie więcej niż 20% użytków rolnych objętych zobowiązaniem ekologicznym w ramach tego pakietu;”;

5) w § 11:

a) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Wyrażając zgodę, o której mowa w ust. 6, inny rolnik lub małżonek innego rolnika, o których mowa w ust. 6, podaje:

1) numery z systemu IRZ, jakimi są oznaczone zwierzęta objęte tą zgodą, w przypadku zwierząt gatunków, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, 6, 8, 9 i 12-15 oraz w ust. 2 pkt 1-3, 5-7 i 9-12 załącznika nr 5 do rozporządzenia;

2) gatunki i liczbę zwierząt w ramach poszczególnych gatunków objętych tą zgodą, w przypadku zwierząt, o których mowa w ust. 1 pkt 4, 5, 7, 10, 11 i 16-19 oraz w ust. 2 pkt 4 i 8 załącznika nr 5 do rozporządzenia;

3) gatunki oraz liczbę zwierząt w ramach poszczególnych gatunków objętych tą zgodą, w przypadku zwierząt, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 6 oraz w ust. 2 pkt 3 i 5 załącznika nr 5 do rozporządzenia i o których mowa w art. 16 ust. 4 rozporządzenia 2021/520 oraz które nie są oznaczone numerem z systemu IRZ zgodnie z przepisami o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.”,

b) w ust. 8 w pkt 2 na końcu dodaje się przecinek i wyraz „lub” oraz dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) gatunków oraz liczby zwierząt w ramach poszczególnych gatunków, które mają być uwzględnione przy przyznawaniu płatności ekologicznych każdemu z tych rolników - w przypadku zwierząt, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 6 oraz w ust. 2 pkt 3 i 5 załącznika nr 5 do rozporządzenia i o których mowa w art. 16 ust. 4 rozporządzenia 2021/520 oraz które nie są oznaczone numerem z systemu IRZ zgodnie z przepisami o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt”;

6) użyty w § 19 w ust. 2 w części wspólnej, w § 26 w ust. 3, w § 38 w ust. 2, w załączniku nr 2 do rozporządzenia w ust. 7 w pkt 1 w lit. a oraz w pkt 2 w lit. h, w załączniku nr 3 do rozporządzenia w ust. 1 w pkt 2 i w ust. 3 oraz w załączniku nr 10 do rozporządzenia w części VIII tabeli w wierszu pierwszym i w części IX tabeli w wierszu siódmym wyraz „ekologiczną” zastępuje się wyrazami „rolnictwo ekologiczne”;

7) w § 19 w ust. 6 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Rolnik składa do kierownika biura powiatowego Agencji do dnia 31 lipca roku, w którym złożył wniosek o przyznanie:”;

8) w § 26 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Rolnik, o którym mowa w ust. 1, zmienia, przy udziale doradcy rolniczego ze specjalizacją rolnośrodowiskową albo doradcy rolniczego ze specjalizacją rolnictwo ekologiczne, plan działalności ekologicznej w celu dostosowania tego planu do przejętego zobowiązania ekologicznego do dnia 31 lipca w roku następującym po roku, za który rolnikowi zostały przyznane płatności ekologiczne w trybie przepisów § 20-25, a w przypadku przyznania płatności ekologicznych w trybie przepisów § 20-25 za ostatni rok realizacji zobowiązania ekologicznego - rolnik zmienia, przy udziale doradcy rolniczego ze specjalizacją rolnośrodowiskową albo doradcy rolniczego ze specjalizacją rolnictwo ekologiczne, plan działalności ekologicznej w celu dostosowania tego planu do przejętego zobowiązania ekologicznego w terminie do dnia 14 marca ostatniego roku realizacji tego zobowiązania.”;

9) po § 37 dodaje się § 37a w brzmieniu:

„§ 37a. Jeżeli zostanie stwierdzone, że rolnik posiada plan działalności ekologicznej, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, sporządzony po terminie, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, jednak nie później niż 14 dni po upływie tego terminu, wysokość kary w roku realizacji zobowiązania ekologicznego, w którym stwierdzono to uchybienie, wynosi 10% płatności ekologicznych, jakie przysługiwałyby rolnikowi w ramach zobowiązania ekologicznego, gdyby posiadał ten plan dla tego zobowiązania sporządzony bez naruszenia terminu, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1.”;

10) w załączniku nr 2 do rozporządzenia w ust. 7 w pkt 2 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „przed upływem 25 dni od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności ekologicznych” zastępuje się wyrazami „do dnia 31 lipca”;

11) w załączniku nr 6 do rozporządzenia w tabeli w lp. 23 liczbę „0,3” zastępuje się liczbą „0,1”.