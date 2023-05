Załącznik do obwieszczenia Ministra Infrastruktury

z dnia 3 kwietnia 2023 r. (Dz. U. poz. 874)

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 30 września 2020 r.

w sprawie certyfikacji działalności w lotnictwie cywilnym

Na podstawie art. 163 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1235, 1715, 1846, 2185 i 2642) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe wymagania, jakie powinien spełnić podmiot w procesie certyfikacji;

2) szczegółowy zakres i tryb prowadzenia procesu certyfikacji oraz dokumenty i informacje wymagane w tym procesie, w tym wydawania po raz pierwszy certyfikatu, rozszerzenia zakresu oraz przedłużania albo wznawiania jego ważności;

3) rodzaje i wzory certyfikatów dla poszczególnych rodzajów działalności, o których mowa w art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze, zwanej dalej „ustawą";

4) szczegółowe warunki i tryb uznawania certyfikatów lub równoważnych dokumentów wydanych przez organ obcego państwa lub przez właściwą instytucję wyspecjalizowaną, o których mowa w art. 162a ust. 1 ustawy, zwanych dalej „certyfikatami zagranicznymi";

5) szczegółowe warunki zawieszania ważności certyfikatów, ograniczenia uprawnień z nich wynikających oraz cofania certyfikatów;

6) szczegółowe warunki sprawowania bieżącego nadzoru nad posiadaczami certyfikatu oraz wymagania programu naprawczego.

§ 2. 1. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) instrukcje wykonawcze - dokumenty opracowane przez podmiot wnioskujący o przeprowadzenie procesu certyfikacji, które zawierają informacje wymagane na podstawie przepisów, o których mowa w rozdziale 5, w tym metody, warunki i ograniczenia wykonywania działalności w lotnictwie cywilnym zapewniające prawidłowe wykonanie czynności lub bezpieczne korzystanie z urządzeń technicznych;

2) przedłużenie ważności certyfikatu - kolejne wydanie certyfikatu temu samemu podmiotowi przed upływem terminu ważności dotychczasowego certyfikatu na okres następujący bezpośrednio po tym terminie;

3) wznowienie ważności certyfikatu - kolejne wydanie certyfikatu temu samemu podmiotowi po upływie terminu ważności dotychczasowego certyfikatu albo po zawieszeniu takiego certyfikatu.

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o niezgodności:

1) w odniesieniu do obszaru operacji lotniczych - rozumie się przez to nieprawidłowości, o których mowa w pkt ARO.GEN.350 załącznika II do rozporządzenia Komisji (UE) nr 965/2012 z dnia 5 października 2012 r. ustanawiającego wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do operacji lotniczych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (Dz. Urz. UE L 296 z 25.10.2012, str. 1, z późn. zm.2)), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 965/2012";

2) w odniesieniu do obszaru personelu lotniczego - rozumie się przez to nieprawidłowości, o których mowa w pkt ARA.GEN.350 załącznika VI do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1178/2011 z dnia 3 listopada 2011 r. ustanawiającego wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do załóg w lotnictwie cywilnym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (Dz. Urz. UE L 311 z 25.11.2011, str. 1, z późn. zm.3)), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1178/2011";

3) w odniesieniu do obszaru lotnisk - rozumie się przez to nieprawidłowości, o których mowa w pkt ADR.AR.C.055 załącznika II do rozporządzenia Komisji (UE) nr 139/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. ustanawiającego wymagania oraz procedury administracyjne dotyczące lotnisk zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (Dz. Urz. UE L 44 z 14.02.2014, str. 1, z późn. zm.4)), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 139/2014";

4) w odniesieniu do obszaru zdatności do lotu dla organizacji produkującej - rozumie się przez to ustalenia, o których mowa w pkt 21.A.125B i 21.A.158 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 748/2012 z dnia 3 sierpnia 2012 r. ustanawiającego przepisy wykonawcze dotyczące certyfikacji statków powietrznych i związanych z nimi wyrobów, części i akcesoriów w zakresie zdatności do lotu i ochrony środowiska oraz dotyczącego certyfikacji organizacji projektujących i produkujących (Dz. Urz. UE L 224 z 21.08.2012, str. 1, z późn. zm.5)), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 748/2012";

5) w odniesieniu do obszaru ciągłej zdatności do lotu dla:

a) organizacji obsługi technicznej - rozumie się przez to niezgodności, o których mowa w pkt M.A.619 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1321/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie ciągłej zdatności do lotu statków powietrznych oraz wyrobów lotniczych, części i wyposażenia, a także w sprawie zatwierdzeń udzielanych organizacjom i personelowi zaangażowanym w takie zadania (Dz. Urz. UE L 362 z 17.12.2014, str. 1, z późn. zm.6)), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1321/2014", albo niezgodności, o których mowa w pkt 145.A.95 załącznika II do tego rozporządzenia,

b) organizacji zarządzania ciągłą zdatnością do lotu - rozumie się przez to niezgodności, o których mowa w pkt M.A.716 i M.A.905 załącznika I do rozporządzenia nr 1321/2014 lub pkt T.A.716 załącznika Va do rozporządzenia nr 1321/2014, pkt ML.A.907 załącznika Vb do rozporządzenia nr 1321/2014 albo pkt CAMO.A.150 załącznika Vc do rozporządzenia nr 1321/2014,

c) organizacji kompleksowej zdatności do lotu - rozumie się przez to niezgodności, o których mowa w pkt M.A.905 załącznika I do rozporządzenia nr 1321/2014, pkt ML.A.907 załącznika Vb do rozporządzenia nr 1321/2014 oraz pkt CAO.A.115 załącznika Vd do rozporządzenia nr 1321/2014;

6) w odniesieniu do organizacji szkolących mechaników - rozumie się przez to niezgodności, o których mowa w pkt 147.A.160 załącznika IV do rozporządzenia nr 1321/2014;

7) w odniesieniu do obszaru zarządzania ruchem lotniczym lub służb żeglugi powietrznej - rozumie się przez to niezgodności, o których mowa w pkt ATM/ANS.AR.C.050 załącznika II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/373 z dnia 1 marca 2017 r. ustanawiającego wspólne wymogi dotyczące instytucji zapewniających zarządzanie ruchem lotniczym / służby żeglugi powietrznej i inne funkcje sieciowe zarządzania ruchem lotniczym oraz nadzoru nad nimi, uchylającego rozporządzenie (WE) nr 482/2008, rozporządzenia wykonawcze (UE) nr 1034/2011, (UE) nr 1035/2011 i (UE) 2016/1377 oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 677/2011 (Dz. Urz. UE L 62 z 08.03.2017, str. 1, z późn. zm.7)), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 2017/373";

8) w zakresie nieuregulowanym w pkt 1-7 - rozumie się przez to niezgodności klasyfikowane jako:

a) niezgodność poziomu 1 - stanowiąca bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa działalności w lotnictwie cywilnym oraz wymagająca natychmiastowego usunięcia jej przyczyn i skutków,

b) niezgodność poziomu 2:

- która może doprowadzić do niezgodności poziomu 1 albo trwale obniżyć bezpieczeństwo działalności w lotnictwie cywilnym lub utrudnić spełnienie wymagań bezpieczeństwa działalności w lotnictwie cywilnym, i wymaga usunięcia jej przyczyn i skutków w terminie określonym w zatwierdzonym przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, zwanego dalej „Prezesem Urzędu", programie naprawczym albo w protokole kontroli,

- o charakterze systemowym, która trwale obniża lub utrudnia spełnienie wymagań działalności w lotnictwie cywilnym innych niż dotyczące bezpieczeństwa, i wymaga usunięcia jej przyczyn i skutków w terminie określonym w zatwierdzonym przez Prezesa Urzędu programie naprawczym albo w protokole kontroli,

c) niezgodność odpowiadająca kategoriom ocen stanu ochrony, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 189 ust. 2 ustawy.

§ 3. Nieprzeprowadzenie działań określonych w programie naprawczym albo w protokole kontroli, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 8 lit. b, w określonym terminie, powoduje podniesienie statusu stwierdzonych niezgodności poziomu 2 do niezgodności poziomu 1.

Rozdział 2

Proces certyfikacji i rodzaje certyfikatów

§ 4. Sprawdzenie, czy podmiot wnioskujący spełnia wymagania niezbędne do:

1) wydania certyfikatu,

2) zmiany certyfikatu, w tym rozszerzenia jego zakresu,

3) przedłużenia ważności certyfikatu - w przypadku certyfikatu wydanego na czas oznaczony,

4) wznowienia ważności certyfikatu

- jest dokonywane w procesie certyfikacji.

§ 5. Dla działalności, o których mowa w art. 160 ust. 3 ustawy, ustala się następujące rodzaje certyfikatów:

1) certyfikat przewoźnika lotniczego (AOC - Air Operator Certificate) - potwierdzający spełnienie przez podmiot wykonujący działalność gospodarczą wymagań w zakresie przewozu lotniczego z wykorzystaniem:

a) samolotów,

b) śmigłowców,

c) szybowców, w zakresie niezastrzeżonym dla Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA), zwanej dalej „EASA",

d) balonów wolnych, w zakresie niezastrzeżonym dla EASA,

e) balonów gazowych na uwięzi;

2) certyfikat dla zatwierdzonej organizacji szkolenia (ATO - Approved Training Organisation) - potwierdzający zdolność podmiotu do prowadzenia szkolenia personelu lotniczego, z wyjątkiem personelu lotniczego, o którym mowa w pkt 4;

3) certyfikat zatwierdzenia organizacji szkoleniowej w zakresie obsługi technicznej (MTO Part-147 - Maintenance Training and Examination Organisation) - potwierdzający zdolność podmiotu do prowadzenia szkolenia i egzaminowania w zakresie wymaganym do uzyskania licencji na obsługę techniczną statku powietrznego oraz wpisywanych do niej uprawnień;

4) certyfikat ośrodka szkolenia lotniczego personelu wchodzącego w skład załóg statków powietrznych (CTO - Certified Training Organisation) - potwierdzający zdolność podmiotu do prowadzenia szkolenia personelu wchodzącego w skład załóg statków powietrznych, o którym mowa w art. 94 ust. 6 pkt 1 lit. j, k, r oraz s ustawy, a także personelu lotniczego, o którym mowa w art. 94 ust. 6 pkt 5 ustawy, w zakresie wymaganym do uzyskania licencji oraz wpisywanych do niej uprawnień;

5) certyfikat ośrodka szkolenia lotniczego mechaników lotniczych obsługi technicznej (AMTO - Approved Maintenance Training and Examination Organisation) - potwierdzający zdolność podmiotu do prowadzenia szkolenia mechaników lotniczych obsługi technicznej, o których mowa w art. 94 ust. 6 pkt 3 ustawy, w zakresie wymaganym do uzyskania licencji oraz wpisywanych do niej uprawnień;

6) certyfikat organizacji szkolącej kontrolerów ruchu lotniczego (ATCO TO - Air Traffic Controller Training Organisa-tion) - potwierdzający zdolność podmiotu do prowadzenia szkolenia kontrolerów ruchu lotniczego i praktykantów - kontrolerów ruchu lotniczego, o których mowa w art. 94 ust. 6 pkt 4 i 4a ustawy, w zakresie wymaganym do uzyskania licencji oraz wpisywanych do niej uprawnień;

7) certyfikat organizacji szkolącej personel służb informacji powietrznej (FISP TO - Flight Information Service Person-nel Training Organisation) - potwierdzający zdolność podmiotu do prowadzenia szkolenia personelu służb informacji powietrznej, o którym mowa w art. 95 ust. 2 pkt 8 i 9 ustawy, w zakresie wymaganym do uzyskania świadectwa kwalifikacji oraz wpisywanych do niego uprawnień;

8) certyfikat lotniska (ADRC - Aerodrome Certificate) - potwierdzający spełnienie przez podmiot wymagań związanych z bezpieczną eksploatacją lotniska użytku publicznego, o którym mowa w art. 59a ust. 1 ustawy;

9) certyfikat agenta obsługi naziemnej (AHAC - Airport Handling Agent Certificate) - potwierdzający spełnienie przez podmiot wymagań w zakresie prowadzenia obsługi naziemnej statków powietrznych wykonywanej na rzecz przewoźników lotniczych w zakresie:

a)8) obsługi materiałów niebezpiecznych w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o transporcie materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną (Dz. U. poz. 1715),

b) zaopatrywania statków powietrznych w materiały napędowe;

10) certyfikat organizacji obsługi technicznej (AMO - Approved Maintenance Organisation) - potwierdzający zdolność podmiotu do wykonywania obsługi technicznej statków powietrznych i zainstalowanych w nich podzespołów;

11) certyfikat organizacji zarządzania ciągłą zdatnością do lotu (CAMO - Continuing Airworthiness Management Orga-nisation) - potwierdzający zdolność podmiotu do wykonywania zadań ciągłej zdatności do lotu statków powietrznych i zainstalowanych w nich podzespołów;

12) certyfikat organizacji kompleksowej zdatności do lotu (CAO - Combined Airworthiness Organisation) - potwierdzający zdolność podmiotu do wykonywania zadań ciągłej zdatności do lotu statków powietrznych, w tym obsługi technicznej statków powietrznych i zainstalowanych w nich podzespołów, a w przypadku statków powietrznych kategorii specjalnej potwierdzający również zdolność podmiotu do projektowania i produkcji;

13) certyfikat organizacji produkującej (POA - Production Organisation Approval) - potwierdzający zdolność podmiotu do wykazania zgodności produkowanych wyrobów, części i wyposażenia nieinstalowanego z mającymi zastosowanie danymi projektowymi;

14) certyfikat instytucji zapewniającej zarządzanie ruchem lotniczym lub zapewniającej służby żeglugi powietrznej (ATM / ANS Provider - Air Traffic Management / Air Navigation Services Provider) - potwierdzający zdolność podmiotu do świadczenia usług w zakresie:

a) służb ruchu lotniczego (ATS - Air Traffic Services) obejmujących:

- służby kontroli obszaru (ACC - Area Control Service),

- służby kontroli zbliżania (APP - Approach Control Service),

- służby kontroli lotniska (TWR - Aerodrome Control Service),

- służby informacji powietrznej (FIS - Flight Information Service),

- lotniskową służbę informacji powietrznej (AFIS - Aerodrome Flight Information Service),

- służbę alarmową (Alerting Service),

- Biuro Odpraw Załóg (ARO - Air Traffic Services Reporting Office),

b) służb łączności, nawigacji i dozorowania (CNS - Communication, Navigation and Surveillance Services) obejmujących:

- służby łączności (COM - Communication Service),

- służby nawigacji (NAV - Navigation Service),

- służby dozorowania (SUR - Surveillance Service),

c) służb meteorologicznych (MET - Meteorological Services),

d) służb informacji lotniczej (AIS - Aeronautical Information Service),

e) funkcji lokalnego zarządzania przepływem ruchu lotniczego (ATFM - Air Traffic Flow Management),

f) funkcji zarządzania przestrzenią powietrzną (ASM - Airspace Management) na poziomie taktycznym;

15)9) certyfikat instytucji świadczącej usługi U-space - potwierdzający zdolność podmiotu do świadczenia usług U-space w rozumieniu art. 2 pkt 2 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/664 z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie ram regulacyjnych dotyczących U-space (Dz. Urz. UE L 139 z 23.04.2021, str. 161), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 2021/664";

16)9) certyfikat wyłącznej instytucji świadczącej centralne usługi informacyjne - potwierdzający zdolność podmiotu do świadczenia centralnych usług informacyjnych w rozumieniu art. 2 pkt 4 rozporządzenia nr 2021/664.

§ 6. 1. Nieodłączną część certyfikatu mogą stanowić specyfikacje, zakresy, warunki zatwierdzenia, warunki certyfikatu albo warunki zapewniania służb w zakresie dotyczącym ATM / ANS Provider - Air Traffic Management / Air Navigation Services Provider, w których określa się szczególne uprawnienia albo warunki lub ograniczenia nałożone na posiadacza certyfikatu w związku z korzystaniem z udzielonych w nim uprawnień, chyba że z przepisów rozdziału 5 wynika obowiązek dołączenia do certyfikatu specyfikacji, zakresów, warunków zatwierdzenia, warunków certyfikatów albo warunków zapewniania służb w zakresie dotyczącym ATM /ANS Provider - Air Traffic Management / Air Navigation Services Provider.

2. Wzór certyfikatu, o którym mowa w § 5 pkt 4, 5, 7 i 9, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 7. Certyfikaty, o których mowa w § 5, a także specyfikacje, zakresy, warunki zatwierdzenia, warunki certyfikatu albo warunki zapewniania służb w zakresie dotyczącym ATM / ANS Provider - Air Traffic Management / Air Navigation Ser-vices Provider, o których mowa w § 6 ust. 1, są sporządzane w językach polskim i angielskim.

§ 8. 1. Certyfikat jest wydawany w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje podmiot wnioskujący o przeprowadzenie procesu certyfikacji, a drugi pozostaje w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego, zwanym dalej „Urzędem".

2. Wydane certyfikaty są wpisywane do ewidencji certyfikatów prowadzonej przez Prezesa Urzędu.

Rozdział 3

Tryb prowadzenia procesu certyfikacji

§ 9. 1. Do przeprowadzenia procesu certyfikacji podejmowanej i wykonywanej działalności w lotnictwie cywilnym Prezes Urzędu powołuje każdorazowo zespół certyfikujący.

2. W skład zespołu certyfikującego mogą wchodzić eksperci niebędący pracownikami Urzędu upoważnieni przez Prezesa Urzędu do wykonywania czynności w procesie certyfikacji, posiadający kwalifikacje, umiejętności i praktykę oraz potwierdzone uprawnienia zawodowe w określonej specjalności, właściwi do prowadzenia określonego procesu certyfikacji.

§ 10. 1. Proces certyfikacji składa się z etapów:

1) złożenia wniosku - polegającego na ocenie, czy wniosek spełnia wymogi formalne, o których mowa w § 22-24;

2) oceny dokumentacji - polegającego na weryfikacji adekwatności złożonych dokumentów i informacji do zakresu działalności wskazanej we wniosku i jej zgodności z wymaganiami, o których mowa w rozdziale 5;

3) praktycznej weryfikacji spełnienia wymagań - polegającego na przeprowadzeniu czynności sprawdzających w podmiocie wnioskującym o przeprowadzenie procesu certyfikacji i u jego podwykonawców, jeżeli są wskazani we wniosku oraz jeżeli wymagają tego odrębne przepisy, w ich rzeczywistym środowisku, w tym niezbędnych testów praktycznych, prowadzących do wykazania przez podmiot wnioskujący o przeprowadzenie procesu certyfikacji, że:

a) posiada on zdolność wykonywania działalności w lotnictwie cywilnym,

b) spełnia wymagania, o których mowa w rozdziale 5, stanowiące podstawę certyfikacji,

c) zapewnia wykonywanie działalności wskazanej we wniosku zgodnie z instrukcjami wykonawczymi lub innymi dokumentami pozytywnie zweryfikowanymi przez Prezesa Urzędu na etapie oceny dokumentacji;

4) akceptacji, w tym zatwierdzeń wymaganych do prowadzenia certyfikowanej działalności w lotnictwie cywilnym, na podstawie przepisów, o których mowa w rozdziale 5.

2. W przypadku przedłużania ważności certyfikatu praktyczna weryfikacja spełnienia wymagań jest realizowana w oparciu o wyniki czynności, o których mowa w art. 162 ust. 1 ustawy.

3. W przypadku procesu certyfikacji w zakresie certyfikatu lotniska (ADRC - Aerodrome Certificate) etapy, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, mogą być prowadzone równocześnie.

4. Podmiot wnioskujący o przeprowadzenie procesu certyfikacji po raz pierwszy może przed etapem złożenia wniosku wystąpić do Prezesa Urzędu o przeprowadzenie etapu informacyjnego, który polega na zapoznaniu tego podmiotu z obowiązującymi przepisami prawa regulującymi szczegółowe warunki, tryb dokonywania, zakres i kryteria oceny oraz praktycznej weryfikacji spełnienia wymagań i procedury prowadzenia procesów certyfikacji.

§ 11. 1. Wniosek o wydanie certyfikatu innego niż certyfikat przewoźnika lotniczego (AOC - Air Operator Certificate) albo o wznowienie ważności takiego certyfikatu, którego ważność wygasła albo była zawieszona dłużej niż przez 12 miesięcy, składa się nie później niż 120 dni przed planowaną datą rozpoczęcia działalności wskazanej we wniosku.

2. Wniosek o wydanie certyfikatu przewoźnika lotniczego (AOC - Air Operator Certificate) albo o wznowienie ważności takiego certyfikatu, którego ważność wygasła albo była zawieszona dłużej niż przez 12 miesięcy, składa się nie później niż 90 dni przed planowaną datą rozpoczęcia działalności wskazanej we wniosku z tym, że instrukcja operacyjna przewoźnika lotniczego może zostać złożona nie później niż 60 dni przed planowaną datą rozpoczęcia działalności wskazanej we wniosku pod warunkiem przedłożenia harmonogramu procesu certyfikacji przy złożeniu wniosku o wydanie certyfikatu przewoźnika lotniczego (AOC - Air Operator Certificate) albo o wznowienie ważności takiego certyfikatu.

§ 12. 1. Wniosek o wznowienie ważności certyfikatu innego niż certyfikat przewoźnika lotniczego (AOC - Air Operator Certificate), którego ważność wygasła albo była zawieszona nie dłużej niż przez 12 miesięcy, składa się nie później niż 80 dni przed planowaną datą rozpoczęcia działalności wskazanej we wniosku.

2. Wniosek o wznowienie ważności certyfikatu przewoźnika lotniczego (AOC - Air Operator Certificate), którego ważność wygasła albo była zawieszona nie dłużej niż przez 12 miesięcy, składa się nie później niż 90 dni przed planowaną datą rozpoczęcia działalności wskazanej we wniosku z tym, że instrukcja operacyjna przewoźnika lotniczego może zostać złożona nie później niż 60 dni przed planowaną datą rozpoczęcia działalności wskazanej we wniosku pod warunkiem przedłożenia harmonogramu procesu certyfikacji przy złożeniu wniosku o wznowienie ważności certyfikatu przewoźnika lotniczego (AOC - Air Operator Certificate).

§ 13. 1. Wniosek o przedłużenie ważności certyfikatu składa się nie później niż 40 dni przed dniem upływu terminu ważności certyfikatu.

2. Jeżeli zakres złożonego wniosku nie wykracza poza zakres aktualnie posiadanego certyfikatu, specyfikacji, zakresów, warunków zatwierdzenia, warunków certyfikatów albo warunków zapewniania służb w zakresie dotyczącym ATM / ANS Provider - Air Traffic Management / Air Navigation Services Provider, podmiot wnioskujący składa wyłącznie wniosek o przedłużenie ważności certyfikatu, chyba że dokumenty wymagane do złożenia wniosku, będące w posiadaniu Urzędu, są nieaktualne.

§ 14. 1. Wniosek o rozszerzenie zakresu lub inną zmianę posiadanego certyfikatu innego niż certyfikat przewoźnika lotniczego (AOC - Air Operator Certificate) składa się nie później niż 40 dni przed planowaną datą rozpoczęcia działalności wskazanej we wniosku, z wyjątkiem wniosku o ograniczenie zakresu posiadanego certyfikatu.

2. Wniosek o rozszerzenie zakresu lub inną zmianę posiadanego certyfikatu przewoźnika lotniczego (AOC - Air Operator Certificate) składa się nie później niż 30 dni przed planowaną datą rozpoczęcia działalności wskazanej we wniosku, z wyjątkiem wniosku o ograniczenie zakresu posiadanego certyfikatu przewoźnika lotniczego (AOC - Air Operator Certificate).

3. Jeżeli z zakresu zmiany, o której mowa w ust. 1, nie wynika konieczność przeprowadzenia praktycznej weryfikacji spełnienia wymagań, Prezes Urzędu może odstąpić od tego etapu procesu certyfikacji, kierując się w szczególności posiadanymi dokumentami oraz wynikami przeprowadzonych kontroli, o których mowa w dziale II w rozdziale 3 ustawy.

4. Wniosek o zmianę certyfikatu w zakresie:

1) zmiany nazwy, siedziby lub adresu do korespondencji lub nieprzewidzianej zmiany dotyczącej podmiotu wnioskującego, składa się niezwłocznie po zaistnieniu zmiany;

2) informacji dotyczącej operacyjnego punktu kontaktowego w zakresie certyfikatu przewoźnika lotniczego (AOC - Air Operator Certificate), składa się nie później niż 20 dni przed dokonaniem zmiany.

5. W przypadku złożenia wniosku o zmianę nazwy, siedziby lub adresu do korespondencji lub informacji dotyczącej operacyjnego punktu kontaktowego proces certyfikacji nie obejmuje etapu praktycznej weryfikacji spełnienia wymagań.

§ 15. 1. Jeżeli ze złożoności przeprowadzanego procesu certyfikacji wynika konieczność przeprowadzenia długotrwałego postępowania dowodowego albo dokonania przez podmiot wnioskujący o przeprowadzenie procesu certyfikacji istotnych zmian organizacyjnych lub kadrowych w przedsiębiorstwie, przeszkolenia znacznej liczby personelu lub nabycia przez ten podmiot niezbędnego doświadczenia w prowadzeniu działalności wskazanej we wniosku, terminy dla dokonania tych czynności i termin zakończenia procesu certyfikacji są ustalane wspólnie przez Prezesa Urzędu i podmiot wnioskujący o przeprowadzenie procesu certyfikacji.

2. Jeżeli przeprowadzany proces certyfikacji zostanie zakończony przed datą określoną przez podmiot wnioskujący o przeprowadzenie procesu certyfikacji we wnioskach, o których mowa w § 11-14, jako data rozpoczęcia działalności wskazanej we wniosku, Prezes Urzędu wydaje certyfikat przed tą datą.

3. Wnioski o przeprowadzenie procesu certyfikacji złożone po terminie, o którym mowa odpowiednio w § 11-14, pozostawia się bez rozpoznania.

§ 16. Zespół certyfikujący przystępuje do etapu praktycznej weryfikacji spełnienia wymagań po pozytywnym zakończeniu etapu oceny dokumentacji oraz otrzymaniu od podmiotu wnioskującego o przeprowadzenie procesu certyfikacji pisemnego oświadczenia o gotowości do poddania się praktycznej weryfikacji spełnienia wymagań, z uwzględnieniem § 10 ust. 4.

§ 17. Zakres praktycznej weryfikacji spełnienia wymagań określają przepisy rozdziału 5.

§ 18. 1. W przypadku procesów certyfikacji w zakresie certyfikatu przewoźnika lotniczego (AOC - Air Operator Certi-ficate) i certyfikatu organizacji szkolącej personel służb informacji powietrznej (FISP TO - Flight Information Service Personnel Training Organisation), testy praktyczne, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 3, są realizowane zgodnie z warunkami i ograniczeniami określonymi w programie testów praktycznych, uwzględniającym warunki i ograniczenia eksploatacyjne użytego sprzętu lub wyposażenia, zatwierdzonym przez Prezesa Urzędu, oraz z uwzględnieniem instrukcji użytkowania sprzętu lub wyposażenia wydanych przez producentów tego sprzętu lub wyposażenia.

2. Warunkiem przystąpienia do testów praktycznych jest przedstawienie dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania sprzętem lub wyposażeniem, o którym mowa w ust. 1, a w przypadku statku powietrznego - polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia, potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, o której mowa w art. 209 ust. 1 ustawy.

3. Nie jest dopuszczalne odstąpienie od wykonania testów praktycznych w procesie wydania certyfikatu po raz pierwszy lub podczas wprowadzania nowego typu statku powietrznego, chyba że przepisy prawa Unii Europejskiej stanowią inaczej.

§ 19. Jeżeli na etapie praktycznej weryfikacji spełnienia wymagań zostanie stwierdzone, że podmiot wnioskujący o przeprowadzenie procesu certyfikacji nie spełnia wymagań mających zastosowanie do działalności w lotnictwie cywilnym podlegającej certyfikacji, Prezes Urzędu wskazuje pisemnie zakres niespełniania wymagań.

§ 20. Przed wydaniem certyfikatu przewoźnika lotniczego (AOC - Air Operator Certificate) i certyfikatu dla zatwierdzonej organizacji szkolenia (ATO - Approved Training Organisation) podmiot wnioskujący o przeprowadzenie procesu certyfikacji dostarcza dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania statkami powietrznymi, które będą wykorzystywane do prowadzenia wskazanej we wniosku działalności, oraz oświadcza, że złożył wniosek o zmianę danych rejestrowych zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy.

§ 21. Przedłużenia ważności certyfikatu dokonuje się na czas nie dłuższy niż:

1) 24 miesiące, jeżeli w procesie certyfikacji lub podczas czynności, o których mowa w art. 162 ust. 1 ustawy, nie stwierdzono niezgodności poziomu 1 lub kategorii 4 oceny stanu ochrony, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 189 ust. 2 ustawy, a dla niezgodności innych niż niezgodności poziomu 1 lub kategorii 4 oceny stanu ochrony, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 189 ust. 2 ustawy, nie zostały przekroczone terminy określone w zatwierdzonym przez Prezesa Urzędu programie naprawczym albo w protokole kontroli;

2) 36 miesięcy, jeżeli w procesie certyfikacji lub podczas czynności, o których mowa w art. 162 ust. 1 ustawy, nie stwierdzono niezgodności albo po usunięciu wszystkich niezgodności stwierdzonych podczas tych kontroli.

Rozdział 4

Dokumenty i informacje wymagane w procesie certyfikacji

§ 22. 1. Wniosek o wydanie, przedłużenie albo wznowienie ważności certyfikatu zawiera odpowiednio:

1) imię, nazwisko i adres do korespondencji albo nazwę (firmę), siedzibę i adres do korespondencji podmiotu wnioskującego o przeprowadzenie procesu certyfikacji;

2) imię, nazwisko, stanowisko służbowe, numer telefonu i adres poczty elektronicznej osoby upoważnionej do złożenia wniosku oraz numer faksu, jeżeli podmiot wnioskujący o przeprowadzenie procesu certyfikacji posiada faks;

3) rodzaj certyfikatu, o którego wydanie, przedłużenie albo wznowienie ważności ubiega się podmiot wnioskujący o przeprowadzenie procesu certyfikacji;

4) nazwy poszczególnych rodzajów i form działalności w lotnictwie cywilnym, jakie podmiot wnioskujący o przeprowadzenie procesu certyfikacji zamierza poddać procesowi certyfikacji;

5) planowany termin rozpoczęcia działalności wskazanej we wniosku;

6) opis i zakres planowanej albo prowadzonej działalności wskazanej we wniosku;

7) ogólną charakterystykę zasobów z uwzględnieniem:

a) opisu potrzeb wynikających z zakresu wskazanej we wniosku działalności,

b) środków, urządzeń i infrastruktury, jakie będą wykorzystane do prowadzenia wskazanej we wniosku działalności;

8) miejsce, zakres i obszar prowadzenia wskazanej we wniosku działalności;

9) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład personelu kierowniczego wymaganego na podstawie przepisów, o których mowa w rozdziale 5, podejmujących decyzje wpływające na stan bezpieczeństwa wskazanej we wniosku działalności, wraz z informacją o ich kwalifikacjach i doświadczeniu;

10) informacje wymagane na podstawie przepisów, o których mowa w rozdziale 5.

2. W przypadku złożenia wniosku o wydanie certyfikatu na różne zakresy działalności, o których mowa w art. 160 ust. 3 ustawy, proces certyfikacji prowadzi się odrębnie dla każdego zakresu działalności i wydaje się odrębne certyfikaty.

3. W przypadku złożenia wniosku o wydanie certyfikatu, o którym mowa w § 5 pkt 10-13, na odpowiadające danemu certyfikatowi zakresy działalności określone w art. 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1139 z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie lotnictwa cywilnego i utworzenia Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego oraz zmieniającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2111/2005, (WE) nr 1008/2008, (UE) nr 996/2010, (UE) nr 376/2014 i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE i 2014/53/UE, a także uchylającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 552/2004 i (WE) nr 216/2008 i rozporządzenie Rady (EWG) nr 3922/91 (Dz. Urz. UE L 212 z 22.08.2018, str. 1, z późn. zm.10)), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 2018/1139", oraz zakresy działalności dotyczące statków powietrznych i innego sprzętu lotniczego określonych w załączniku I do tego rozporządzenia, prowadzi się jeden proces certyfikacji, ale wydaje się odrębne certyfikaty.

4. Certyfikat na zakresy działalności dotyczącej statków powietrznych i innego sprzętu lotniczego określonych w załączniku I do rozporządzenia nr 2018/1139, zwany dalej „certyfikatem krajowym", stanowi krajowy dodatek do certyfikatu, o którym mowa w § 5 pkt 10-13, na zakresy działalności regulowane przepisami rozporządzenia nr 2018/1139, zwanego dalej „certyfikatem unijnym", w przypadku złożenia wniosku o wydanie certyfikatu:

1) unijnego, o którym mowa w § 5 pkt 10-13, zgodnie z ust. 3;

2) krajowego, o którym mowa w § 5 pkt 12 albo 13, przez podmiot, który posiada certyfikat unijny, o którym mowa w § 5 pkt 10-13, na odpowiadające temu certyfikatowi zakresy działalności.

5. W przypadku złożenia wniosku o wydanie certyfikatu unijnego, o którym mowa w § 5 pkt 10-13, przez podmiot, który posiada certyfikat krajowy, o którym mowa w § 5 pkt 12 albo 13, na odpowiadające temu certyfikatowi zakresy działalności, certyfikat krajowy może na wniosek tego podmiotu stać się krajowym dodatkiem do wydawanego certyfikatu unijnego. W takim przypadku Prezes Urzędu wydaje certyfikat unijny oraz certyfikat krajowy jako krajowy dodatek do certyfikatu unijnego, a dotychczasowy certyfikat krajowy wygasa z dniem uprawomocnienia się decyzji o wydaniu certyfikatu unijnego.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, 3, 4 pkt 2 oraz ust. 5 instrukcje wykonawcze dla różnych zakresów działalności mogą mieć formę wspólnego dokumentu albo załącznika do instrukcji wykonawczej wskazującego różnicę między przepisami będącymi podstawą procesu certyfikacji.

§ 23. 1. Do wniosku, o którym mowa w § 22 ust. 1, dołącza się:

1) kopię wypisu z właściwego rejestru albo ewidencji, określającego status prawny podmiotu wnioskującego o przeprowadzenie procesu certyfikacji, potwierdzającego zakres wskazanej we wniosku działalności, jeżeli podmiot ten podlega obowiązkowemu wpisowi do takiego rejestru albo takiej ewidencji;

2) kopię dowodu wniesienia opłaty lotniczej, jeżeli opłata lotnicza jest wymagana;

3) oświadczenie podmiotu wnioskującego o przeprowadzenie procesu certyfikacji w zakresie dostosowania wielkości organizacji do skali i zakresu prowadzenia operacji, jeżeli takie oświadczenie jest wymagane;

4) kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie osób, o których mowa w § 22 ust. 1 pkt 9;

5) szczegółowy wykaz zasobów, w tym personelu oraz urządzeń technicznych, jakie będą wykorzystane do prowadzenia wskazanej we wniosku działalności;

6) opis systemu zarządzania i struktury organizacyjnej podmiotu wnioskującego o przeprowadzenie procesu certyfikacji;

7) projekt szczegółowego programu testów praktycznych, jeżeli takie testy są wymagane;

8) egzemplarz instrukcji wykonawczych, jeżeli są wymagane;

9) wykaz umów z podwykonawcami na świadczenie usług na rzecz podmiotu wnioskującego o przeprowadzenie procesu certyfikacji w zakresie działalności będącej przedmiotem certyfikacji;

10) inne dokumenty, jeżeli są wymagane.

2. W przypadku wniosku o wydanie certyfikatu organizacji lub ośrodka szkolenia lotniczego, podmiot wnioskujący o przeprowadzenie procesu certyfikacji może złożyć zamiast kopii wypisu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, kopię aktu założycielskiego szkoły lub placówki publicznej albo wyciąg z rejestru szkół i placówek oświatowych.

§ 24. 1. Wniosek o rozszerzenie zakresu lub inną zmianę posiadanego certyfikatu zawiera informacje, o których mowa w § 22 ust. 1 pkt 1-3, 5 i 10, i dane dotyczące zakresu zmiany wskazanej we wniosku.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się dokumenty, o których mowa w § 23, w zakresie tej zmiany.

Rozdział 5

Szczegółowe wymagania, jakie powinien spełnić podmiot w procesie certyfikacji oraz wzory certyfikatów

§ 25. 1. W stosunku do podmiotu wnioskującego o wydanie certyfikatu przewoźnika lotniczego (AOC - Air Operator Certificate) szczegółowe wymagania, jakie powinien spełnić podmiot w procesie certyfikacji w odniesieniu do:

1) samolotów - określają przepisy rozporządzenia nr 965/2012;

2) śmigłowców - określają przepisy rozporządzenia nr 965/2012;

3) balonów wolnych - w zakresie niezastrzeżonym dla EASA, określają przepisy wydane na podstawie art. 159 ust. 1 ustawy dotyczące balonów;

4) balonów gazowych na uwięzi - określają przepisy wydane na podstawie art. 159 ust. 1 ustawy dotyczące balonów.

2. Certyfikat przewoźnika lotniczego (AOC - Air Operator Certificate) zawiera dodatkowe specyfikacje dla każdego typu użytkowanego statku powietrznego.

3. Wzór certyfikatu przewoźnika lotniczego (AOC - Air Operator Certificate) dla podmiotów poddanych certyfikacji zgodnie z wymaganiami rozporządzenia nr 965/2012 określa dodatek I do załącznika II do rozporządzenia nr 965/2012.

4. Wzór certyfikatu przewoźnika lotniczego (AOC - Air Operator Certificate) w pozostałych przypadkach określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 26. 1. W stosunku do podmiotu wnioskującego o wydanie certyfikatu dla zatwierdzonej organizacji szkolenia (ATO - Approved Training Organisation) szczegółowe wymagania, jakie powinien spełnić podmiot w procesie certyfikacji, określa załącznik I (część FCL), załącznik VI (część ARA) i załącznik VII (część ORA) do rozporządzenia nr 1178/2011.

2. Wzór certyfikatu dla zatwierdzonej organizacji szkolenia (ATO - Approved Training Organisation) określa dodatek III do załącznika VI do rozporządzenia nr 1178/2011.

§ 27. 1. W stosunku do podmiotu wnioskującego o wydanie certyfikatu zatwierdzenia organizacji szkoleniowej w zakresie obsługi technicznej (MTO Part-147 - Maintenance Training and Examination Organisation) szczegółowe wymagania, jakie powinien spełnić podmiot w procesie certyfikacji, określa załącznik III (część 66) i załącznik IV (część 147) do rozporządzenia nr 1321/2014.

2. Wzór certyfikatu zatwierdzenia organizacji szkoleniowej w zakresie obsługi technicznej (MTO Part-147 - Mainte-nance Training and Examination Organisation) określa dodatek II do załącznika IV do rozporządzenia nr 1321/2014.

§ 28. W stosunku do podmiotu wnioskującego o wydanie certyfikatu ośrodka szkolenia lotniczego personelu wchodzącego w skład załóg statków powietrznych (CTO - Certified Training Organisation) szczegółowe wymagania, jakie powinien spełnić podmiot w procesie certyfikacji, określają przepisy wydane na podstawie art. 104 ust. 1 ustawy.

§ 29. W stosunku do podmiotu wnioskującego o wydanie certyfikatu ośrodka szkolenia lotniczego mechaników lotniczych obsługi technicznej (AMTO - Approved Maintenance Training and Examination Organisation) szczegółowe wymagania, jakie powinien spełnić podmiot w procesie certyfikacji, określają przepisy wydane na podstawie art. 104 ust. 1 ustawy.

§ 30. 1. W stosunku do podmiotu wnioskującego o wydanie certyfikatu organizacji szkolącej kontrolerów ruchu lotniczego i praktykantów (ATCO TO - Air Traffic Controller Training Organisation) szczegółowe wymagania, jakie powinien spełnić podmiot w procesie certyfikacji:

1) określa załącznik III (część ATCO.OR) do rozporządzenia Komisji (UE) 2015/340 z dnia 20 lutego 2015 r. ustanawiającego wymagania techniczne i procedury administracyjne dotyczące licencji i certyfikatów kontrolerów ruchu lotniczego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008, zmieniającego rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 923/2012 i uchylającego rozporządzenie Komisji (UE) nr 805/2011 (Dz. Urz. UE L 63 z 06.03.2015, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 2015/340";

2) określają przepisy wydane na podstawie art. 104 ust. 1a ustawy.

2. Wzór certyfikatu organizacji szkolącej kontrolerów ruchu lotniczego (ATCO TO - Air Traffic Controller Training Organisation) określa dodatek 2 do załącznika II do rozporządzenia nr 2015/340.

§ 31. W stosunku do podmiotu wnioskującego o wydanie certyfikatu organizacji szkolącej personel służb informacji powietrznej (FISP TO - Flight Information Service Personnel Training Organisation) szczegółowe wymagania, jakie powinien spełnić podmiot w procesie certyfikacji, określają przepisy wydane na podstawie art. 104 ust. 1a ustawy.

§ 32. 1. W stosunku do podmiotu wnioskującego o wydanie certyfikatu lotniska (ADRC - Aerodrome Certificate) szczegółowe wymagania, jakie powinien spełnić podmiot w procesie certyfikacji, określają przepisy:

1) rozporządzenia nr 139/2014, a w przypadku wydania na podstawie art. 3 ust. 4 pkt 4 ustawy przepisów dotyczących lotnisk także te przepisy - w odniesieniu do lotnisk, o których mowa w art. 2 ust. 1 lit. e rozporządzenia nr 2018/1139, ubiegających się o certyfikat, o którym mowa w art. 34 ust. 1 tego rozporządzenia;

2) wydane na podstawie art. 59a ust. 5 ustawy - w odniesieniu do lotnisk, którym przyznano zwolnienie, o którym mowa w art. 2 ust. 7 rozporządzenia nr 2018/1139;

3) wydane na podstawie art. 59a ust. 6 ustawy - w odniesieniu do lotnisk, dla których Prezes Urzędu wydał decyzję o ograniczonej certyfikacji.

2. W odniesieniu do lotnisk, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, szczegółowe wymagania, jakie powinien spełnić podmiot w procesie certyfikacji, określają także przepisy wydane na podstawie art. 83 ust. 1, art. 85, art. 92 ust. 2 ustawy.

3. Do lotnisk, o których mowa w ust. 1 pkt 1, nie stosuje się przepisów § 2 ust. 1 pkt 2, § 19, § 21-24 i § 39-43.

4. Dla lotnisk, o których mowa w ust. 1 pkt 1, wzór certyfikatu lotniska (ADRC - Aerodrome Certificate) oraz warunki certyfikatu lotniska określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

5. Dla lotnisk, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, wzór certyfikatu lotniska (ADRC - Aerodrome Certificate) oraz specyfikację do certyfikatu lotniska określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 32a.11) W stosunku do podmiotu wnioskującego o wydanie certyfikatu agenta obsługi naziemnej (AHAC - Airport Handling Agent Certificate) szczegółowe wymagania, jakie powinien spełnić podmiot w procesie certyfikacji, określa pkt 4 załącznika VII do rozporządzenia nr 2018/1139.

§ 33.12) 1. W stosunku do podmiotu wnioskującego o wydanie certyfikatu organizacji obsługi technicznej (AMO - Approved Maintenance Organisation) szczegółowe wymagania, jakie powinien spełnić podmiot w procesie certyfikacji, określa sekcja A załącznika II oraz odpowiednio sekcja A załącznika I lub sekcja A załącznika Vb do rozporządzenia nr 1321/2014.

2. Wzór certyfikatu organizacji obsługi technicznej (AMO - Approved Maintenance Organisation) i zakresu zatwierdzenia do tego certyfikatu określa dodatek III do załącznika II do rozporządzenia nr 1321/2014.

§ 34.12) 1. W stosunku do podmiotu wnioskującego o wydanie certyfikatu organizacji zarządzania ciągłą zdatnością do lotu (CAMO - Continuing Airworthiness Management Organisation) szczegółowe wymagania, jakie powinien spełnić podmiot w procesie certyfikacji, określa sekcja A załącznika Vc do rozporządzenia nr 1321/2014.

2. Wzór certyfikatu organizacji zarządzania ciągłą zdatnością do lotu (CAMO - Continuing Airworthiness Management Organisation) i zakresu zatwierdzenia do tego certyfikatu określa dodatek I do załącznika Vc do rozporządzenia nr 1321/2014.

§ 35. 1. W stosunku do podmiotu wnioskującego o wydanie certyfikatu organizacji kompleksowej zdatności do lotu (CAO - Combined Airworthiness Organisation) szczegółowe wymagania, jakie powinien spełnić podmiot w procesie certyfikacji:

1)13) określa sekcja A załącznika Vd oraz odpowiednio sekcja A załącznika I lub sekcja A załącznika Vb do rozporządzenia nr 1321/2014 albo

2) określają przepisy wydane na podstawie art. 53c ust. 1 lub 3 ustawy dla zakresów działalności dotyczących statków powietrznych i innego sprzętu lotniczego określonych w załączniku I do rozporządzenia nr 2018/1139.

2. Wzór certyfikatu organizacji kompleksowej zdatności do lotu (CAO - Combined Airworthiness Organisation) i zakresu zatwierdzenia do tego certyfikatu na zgodność z przepisami, o których mowa w ust. 1 pkt 1 - określa dodatek I do załącznika Vd do rozporządzenia nr 1321/2014.

3. Wzór certyfikatu organizacji kompleksowej zdatności do lotu (CAO - Combined Airworthiness Organisation) i wzór zakresu zatwierdzenia do tego certyfikatu na zgodność z przepisami, o których mowa w ust. 1 pkt 2 - określa odpowiednio załącznik nr 5 i 6 do rozporządzenia.

4. (uchylony).14)

5. (uchylony).14)

§ 36. 1. W stosunku do podmiotu wnioskującego o wydanie certyfikatu organizacji produkującej (POA - Production Organisation Approval) szczegółowe wymagania, jakie powinien spełnić podmiot w procesie certyfikacji, określa:

1) załącznik I (część 21) do rozporządzenia nr 748/2012 albo

2) stosowany odpowiednio załącznik I do rozporządzenia nr 748/2012 dla zakresów działalności dotyczących statków powietrznych i innego sprzętu lotniczego określonych w załączniku I do rozporządzenia nr 2018/1139 w obszarze:

a) systemu jakości - pkt 21.A.139,

b) charakterystyki organizacji produkującej - pkt 21.A.143,

c) wymagań dla uzyskania certyfikatu - pkt 21.A.145,

d) uprawnień organizacji produkującej wynikających z warunków zatwierdzenia - pkt 21.A.163,

e) obowiązków posiadacza certyfikatu - pkt 21.A.165.

2. Wzór certyfikatu organizacji produkującej (POA - Production Organisation Approval) i warunków zatwierdzenia do tego certyfikatu na zgodność z przepisami, o których mowa w ust. 1 pkt 1 - określa dodatek X do załącznika I do rozporządzenia nr 748/2012.

3. Wzór certyfikatu organizacji produkującej (POA - Production Organisation Approval) i wzór warunków zatwierdzenia do tego certyfikatu na zgodność z przepisami, o których mowa w ust. 1 pkt 2 - określa odpowiednio załącznik nr 5 i 7 do rozporządzenia.

§ 37. 1. W stosunku do podmiotu wnioskującego o wydanie certyfikatu instytucji zapewniającej zarządzanie ruchem lotniczym lub zapewniającej służby żeglugi powietrznej (ATM / ANS Provider - Air Traffic Management / Air Navigation Services Provider) szczegółowe wymagania, jakie powinien spełnić podmiot w procesie certyfikacji, określa rozporządzenie nr 2017/373.

2. Wzór certyfikatu instytucji zapewniającej zarządzanie ruchem lotniczym lub zapewniającej służby żeglugi powietrznej (ATM / ANS Provider - Air Traffic Management / Air Navigation Services Provider) określa dodatek 1 do załącznika II do rozporządzenia nr 2017/373.

§ 37a.15) 1. W stosunku do podmiotu wnioskującego o wydanie certyfikatu instytucji świadczącej usługi U-space szczegółowe wymagania, jakie powinien spełnić podmiot w procesie certyfikacji, określa rozporządzenie nr 2021/664.

2. Wzór certyfikatu instytucji świadczącej usługi U-space określa załącznik VI do rozporządzenia nr 2021/664.

§ 37b.15) 1. W stosunku do podmiotu wnioskującego o wydanie certyfikatu wyłącznej instytucji świadczącej centralne usługi informacyjne szczegółowe wymagania, jakie powinien spełnić podmiot w procesie certyfikacji, określa rozporządzenie nr 2021/664.

2. Wzór certyfikatu wyłącznej instytucji świadczącej centralne usługi informacyjne określa załącznik VII do rozporządzenia nr 2021/664.

§ 38. W stosunku do pomiotu wnioskującego o wydanie certyfikatu, o którym mowa w § 25, § 32 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz § 37, szczegółowe wymagania, jakie powinien spełnić podmiot w procesie certyfikacji, określa dział IX ustawy, w tym przepisy wydane na podstawie art. 187 i art. 189 ustawy.

Rozdział 6

Uznawanie certyfikatów zagranicznych

§ 39. 1. Postępowanie w sprawie uznania certyfikatu zagranicznego wszczyna się na wniosek zainteresowanego podmiotu.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:

1) oznaczenie wnioskodawcy obejmujące jego imię, nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu i adres poczty elektronicznej oraz numer faksu, jeżeli posiada faks, albo oznaczenie osoby uprawnionej do podejmowania czynności prawnych w imieniu wnioskodawcy obejmujące jej nazwę (firmę), siedzibę, adres do korespondencji, numer telefonu i adres poczty elektronicznej oraz numer faksu, jeżeli posiada faks;

2) imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej pełnomocnika zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej reprezentującego wnioskodawcę, jeżeli został ustanowiony;

3) nazwę i adres podmiotu, który wydał certyfikat zagraniczny;

4) nazwę, numer oraz termin ważności certyfikatu zagranicznego.

§ 40. 1. Do wniosku, o którym mowa w § 39 ust. 1, dołącza się:

1) kopię certyfikatu zagranicznego;

2) kopie specyfikacji, zakresów, warunków zatwierdzenia, warunków certyfikatów albo warunków zapewniania służb w zakresie dotyczącym ATM / ANS Provider - Air Traffic Management / Air Navigation Services Provider, oraz innych załączników, wydanych jako nieodłączne części certyfikatu zagranicznego, jeżeli dotyczy;

3) kopię dowodu wniesienia opłaty lotniczej za uznanie certyfikatu zagranicznego;

4) informacje obejmujące treść przepisów, na podstawie których został wydany certyfikat zagraniczny podlegający uznaniu;

5) pełnomocnictwo do działania lub pełnomocnictwo do odbioru dokumentów udzielone przez wnioskodawcę osobie fizycznej mającej miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli pełnomocnictwo jest wymagane;

6) oświadczenie wnioskodawcy o:

a) wyrażeniu zgody na poddanie się audytowi, o którym mowa w art. 162a ust. 4 ustawy,

b) zgodności kopii złożonych dokumentów z oryginałami, o którym mowa w art. 162a ust. 8 ustawy.

2. Jeżeli uznanie certyfikatu zagranicznego dotyczy działalności w zakresie przewozu lotniczego z wykorzystaniem statków powietrznych, do wniosku, o którym mowa w § 39 ust. 1, oprócz dokumentów i informacji, o których mowa w ust. 1, dołącza się:

1) wykaz statków powietrznych z podaniem ich znaków rejestracyjnych - w przypadku gdy nie zostały wskazane w certyfikacie zagranicznym;

2) kopię aktualnego dokumentu potwierdzającego objęcie wnioskodawcy ważnym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej;

3) kopię certyfikatu albo dokumentu równoważnego poświadczającego posiadanie przez wnioskodawcę zatwierdzenia w zakresie:

a) zarządzania ciągłą zdatnością do lotu statków powietrznych albo umowy podpisanej z organizacją posiadającą zatwierdzenie w takim zakresie,

b) obsługi technicznej statków powietrznych albo umowy podpisanej z organizacją posiadającą zatwierdzenie w takim zakresie

- dla statków powietrznych wskazanych w certyfikacie zagranicznym lub w wykazie statków powietrznych objętych wnioskiem;

4) kopie świadectw rejestracji oraz dokumentów poświadczających, że statki powietrzne objęte wnioskiem spełniają wymagania w zakresie zdatności do lotu:

a) świadectw zdatności do lotu,

b) poświadczeń przeglądu zdatności do lotu, jeżeli są wymagane,

c) świadectw zdatności w zakresie hałasu, jeżeli są wymagane;

5) kopię zezwolenia, o którym mowa w art. 3 rozporządzenia Komisji (UE) nr 452/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r. ustanawiającego wymagania techniczne i procedury administracyjne dotyczące operacji lotniczych wykonywanych przez operatorów z państw trzecich zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (Dz. Urz. UE L 133 z 06.05.2014, str. 12, z późn. zm.16)), jeżeli dotyczy;

6) oświadczenie wnioskodawcy:

a) potwierdzające spełnienie wymagań w zakresie wyposażenia statków powietrznych do wykonywania operacji w europejskiej przestrzeni powietrznej,

b) że nie został on objęty zakazem wykonywania operacji lotniczych, o którym mowa w art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2111/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia wspólnotowego wykazu przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty i informowania pasażerów korzystających z transportu lotniczego o tożsamości przewoźnika lotniczego wykonującego przewóz oraz uchylającego art. 9 dyrektywy 2004/36/WE (Dz. Urz. UE L 344 z 27.12.2005, str. 15, z późn. zm.17)), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 2111/2005".

3. Do wniosku, o którym mowa w § 39 ust. 1, można dołączyć inne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w przepisach, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 4 ustawy, zwanych dalej „przepisami międzynarodowymi", w tym w normach lub zalecanych metodach postępowania określonych we właściwych Załącznikach do Konwencji, z zakresu prowadzonej przez wnioskodawcę działalności.

4. Prezes Urzędu może żądać od wnioskodawcy dodatkowych dokumentów, w tym instrukcji wykonawczych lub zatwierdzeń szczególnych wydanych lub zatwierdzonych przez obce państwo, jeżeli w jego ocenie jest to konieczne dla uznania certyfikatu zagranicznego.

§ 41. 1. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w § 39 ust. 1, Prezes Urzędu dokonuje oceny wstępnej zgodności certyfikatu zagranicznego pod względem spełniania przez wnioskodawcę ze względu na zakres prowadzonej działalności wymagań określonych w przepisach prawa polskiego, prawa Unii Europejskiej, przepisach międzynarodowych lub umowach międzynarodowych, które są stawiane podmiotom certyfikowanym przez Prezesa Urzędu.

2. Oceny wstępnej dokonuje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.

3. Oceny wstępnej dokonuje się w oparciu o:

1) dokumenty i informacje, o których mowa w § 39 i § 40;

2) informacje dotyczące poziomu bezpieczeństwa zapewnianego przez wnioskodawcę wynikające z przedstawionych dokumentów lub znane Prezesowi Urzędu z innych dostępnych źródeł.

§ 42. 1. Jeżeli w wyniku dokonanej oceny wstępnej zostanie stwierdzone, że wnioskodawca spełnia wymagania, o których mowa w § 41 ust. 1, Prezes Urzędu uznaje certyfikat zagraniczny.

2. Jeżeli w wyniku dokonanej oceny wstępnej zostanie stwierdzone, że wnioskodawca nie spełnia wymagań, o których mowa w § 41 ust. 1, Prezes Urzędu:

1) odmawia uznania certyfikatu zagranicznego, w przypadku gdy wynik oceny wskazuje, że dalsza ocena nie będzie skutkować uznaniem certyfikatu zagranicznego albo

2) przeprowadza poszerzoną ocenę, która może obejmować audyt, o którym mowa w art. 162a ust. 4 ustawy.

3. W przypadku konieczności przeprowadzenia poszerzonej oceny, okres przeznaczony na rozpatrzenie wniosku przedłuża się odpowiednio o czas niezbędny do przeprowadzenia poszerzonej oceny.

§ 43. 1. Prezes Urzędu uznaje certyfikat zagraniczny w przypadku gdy:

1) stwierdzi, że certyfikat zagraniczny jest ważny;

2) stwierdzi, że wnioskodawca:

a) spełnia wymagania przepisów, o których mowa w § 41 ust. 1,

b) terminowo przekazał informacje wskazane do przekazania w następstwie przeprowadzenia przez Prezesa Urzędu poszerzonej oceny;

3) wnioskodawca nie jest objęty zakazem wykonywania operacji lotniczych, o którym mowa w art. 3 ust. 1 rozporządzenia nr 2111/2005.

2. Prezes Urzędu uznaje certyfikat zagraniczny organizacji obsługi technicznej, jeżeli oprócz spełnienia warunków, o których mowa w ust. 1, zostanie zawarte porozumienie dotyczące współpracy Prezesa Urzędu z właściwym organem państwa, które wydało certyfikat zagraniczny organizacji obsługi technicznej, w zakresie prowadzenia nadzoru bieżącego oraz wymiany informacji związanych z bezpieczeństwem dotyczącym wyrobów, części, urządzeń, osób lub organizacji.

Rozdział 7

Zawieszanie ważności i cofanie certyfikatów oraz ograniczanie uprawnień z nich wynikających

§ 44. 1. Prezes Urzędu zawiesza ważność certyfikatu w całości lub w części, jeżeli:

1) w wyniku ustaleń kontroli lub w inny sposób została stwierdzona niezgodność poziomu 1 lub kategoria 4 oceny stanu ochrony, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 189 ust. 2 ustawy, lub

2) posiadacz certyfikatu, po wezwaniu Prezesa Urzędu, o którym mowa w art. 161 ust. 5 ustawy, nie przywrócił stanu zgodnego z przepisami prawa w określonym terminie, lub

3) posiadacz certyfikatu nie zrealizował programu naprawczego, lub

4) posiadacz certyfikatu wprowadził zmiany bez wymaganego prawem zezwolenia albo zatwierdzenia Prezesa Urzędu.

2. Prezes Urzędu zawiesza ważność certyfikatu również na wniosek posiadacza certyfikatu.

§ 45. W programie naprawczym określa się:

1) przyczyny powstania niezgodności;

2) działania naprawcze;

3) osoby odpowiedzialne za realizację i sprawdzenie wykonania działań naprawczych;

4) terminy realizacji poszczególnych działań naprawczych;

5) sposób udokumentowania wykonania działania naprawczego;

6) sposób sprawdzenia skutecznego i trwałego usunięcia przyczyn niezgodności;

7) zatwierdzenie programu naprawczego przez osobę do tego upoważnioną przez podmiot kontrolowany.

§ 46. 1. Jeżeli w terminie, na jaki certyfikat został zawieszony w całości, posiadacz certyfikatu nie usunął przyczyny zawieszenia certyfikatu, Prezes Urzędu cofa certyfikat.

2. Jeżeli w terminie, na jaki certyfikat został zawieszony w części, posiadacz certyfikatu nie usunął przyczyny zawieszenia certyfikatu, Prezes Urzędu ogranicza uprawnienia wynikające z certyfikatu, w zakresie których przyczyna zawieszenia certyfikatu nie została usunięta.

§ 47. 1. Prezes Urzędu ogranicza określone uprawnienia wynikające z certyfikatu, jeżeli:

1) w wyniku ustaleń kontroli lub w inny sposób została stwierdzona niezgodność poziomu 1 lub kategoria 4 oceny stanu ochrony, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 189 ust. 2 ustawy, lub

2) posiadacz certyfikatu nie zrealizował programu naprawczego, lub

3) posiadacz certyfikatu wprowadził zmiany bez wymaganego prawem zezwolenia albo zatwierdzenia Prezesa Urzędu

- a naruszenia dotyczą takiego zakresu działalności objętej certyfikatem, jaki wiąże się z określonymi uprawnieniami.

2. Prezes Urzędu ogranicza określone uprawnienia wynikające z certyfikatu również na wniosek posiadacza certyfikatu.

§ 48. 1. Prezes Urzędu cofa certyfikat, jeżeli w wyniku ustaleń kontroli została stwierdzona niezgodność poziomu 1 lub kategoria 4 oceny stanu ochrony, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 189 ust. 2 ustawy, a dalsze prowadzenie działalności objętej certyfikatem zagraża życiu lub zdrowiu ludzi lub porządkowi publicznemu.

2. Prezes Urzędu cofa certyfikat również na wniosek posiadacza certyfikatu.

Rozdział 8

Nadzór nad posiadaczem certyfikatu

§ 49. 1. W ramach sprawowania bieżącego nadzoru Prezes Urzędu sprawdza, czy posiadacz certyfikatu:

1) spełnia wymagania, jakie zostały określone dla wydania i utrzymania ważności tego certyfikatu w obowiązujących przepisach, oraz przestrzega warunków i ograniczeń wykonywania działalności w lotnictwie cywilnym, jakie Prezes Urzędu nałożył na niego w certyfikacie oraz w specyfikacjach, zakresach, warunkach zatwierdzenia, warunkach certyfikatów albo warunkach zapewniania służb w zakresie dotyczącym ATM / ANS Provider - Air Traffic Management / Air Navigation Services Provider, jeżeli występują;

2) prowadzi działalność w lotnictwie cywilnym zgodnie z wymaganiami, metodami, zasadami i procedurami, określonymi dla tej działalności w zatwierdzonych przez Prezesa Urzędu instrukcjach wykonawczych;

3) utrzymuje strukturę organizacyjną oraz zatrudnia odpowiednio wykwalifikowany personel kierowniczy, nadzorujący i wykonawczy, w liczbie dostatecznej dla wykonania wszystkich zaplanowanych i objętych tym certyfikatem zadań;

4) utrzymuje środki techniczne i urządzenia wykorzystywane do prowadzenia działalności w lotnictwie cywilnym, a w szczególności eksploatowane statki powietrzne, w stanie zapewniającym bezpieczeństwo ich użytkowania i obsługi;

5) wywiązuje się z zawartych umów związanych z prowadzoną działalnością w lotnictwie cywilnym;

6) wywiązuje się z innych obowiązków nałożonych na posiadacza certyfikatu w odrębnych przepisach.

2. W ramach bieżącego nadzoru w uzasadnionych przypadkach Prezes Urzędu może wezwać posiadacza certyfikatu do złożenia wyjaśnień.

Rozdział 9

Przepisy przejściowe i przepis końcowy

§ 50. 1. Do postępowań o wydanie certyfikatu, zmianę certyfikatu, w tym rozszerzenie zakresu lub ograniczenie uprawnienia wynikającego z certyfikatu, przedłużenie ważności certyfikatu, wznowienie ważności certyfikatu, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Do postępowań o wydanie certyfikatu krajowego, o którym mowa w § 5 pkt 12, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.

§ 51. Do postępowań o uznanie certyfikatu zagranicznego, o których mowa w art. 162a ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 1580 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 1378), wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 52. Do postępowań o zawieszenie certyfikatu, ograniczenie uprawnień wynikających z certyfikatu albo cofnięcie certyfikatu, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 53. 1. Certyfikaty wydane na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.

2. Certyfikaty zagraniczne uznane na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.

§ 54. Zakresy zatwierdzenia do certyfikatów, o których mowa w § 33 i § 34, dotyczące statków powietrznych, silników, śmigieł lub innych części, akcesoriów i wyposażenia statków powietrznych, nieobjętych nadzorem Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA), zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane, jednak nie dłuższy niż do dnia, o którym mowa w art. 4 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1321/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie ciągłej zdatności do lotu statków powietrznych oraz wyrobów lotniczych, części i wyposażenia, a także w sprawie zatwierdzeń udzielanych organizacjom i personelowi zaangażowanym w takie zadania (Dz. Urz. UE L 362 z 17.12.2014, str. 1, z późn. zm.18)), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1321/2014", wskazanego dla obowiązywania zatwierdzeń wydawanych przez właściwy organ zgodnie z wymogami załącznika I do rozporządzenia nr 1321/2014.

§ 55. 1. Wnioski o wydanie certyfikatu, o którym mowa w § 33 ust. 2 pkt 1 oraz w § 34 ust. 2 pkt 1, składa się nie później niż 120 dni przed upływem terminu, o którym mowa w art. 4 ust. 2 rozporządzenia nr 1321/2014, wskazanego dla obowiązywania zatwierdzeń wydawanych przez właściwy organ zgodnie z wymogami załącznika I do rozporządzenia nr 1321/2014.

2. Wnioski złożone po terminie, o którym mowa w ust. 1, pozostawia się bez rozpoznania.

3. Wzory certyfikatów, o których mowa w § 33 ust. 2 pkt 1 oraz w § 34 ust. 2 pkt 1, określone odpowiednio w dodatku V do załącznika I do rozporządzenia nr 1321/2014 oraz dodatku VI do załącznika I do rozporządzenia nr 1321/2014, stosuje się do dnia, o którym mowa w art. 4 ust. 2 rozporządzenia nr 1321/2014, wskazanego dla obowiązywania zatwierdzeń wydawanych przez właściwy organ zgodnie z wymogami załącznika I do rozporządzenia nr 1321/2014.

§ 56. Do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 53c ust. 3 ustawy, certyfikaty, o których mowa w § 35 ust. 1 pkt 2, wydaje się po spełnieniu przez podmiot w procesie certyfikacji wymagań określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 159 ust. 1 ustawy.

§ 57. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 2 października 2020 r.19)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury

z dnia 30 września 2020 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 874)

Załącznik nr 1

WZÓR - CERTYFIKAT





Załącznik nr 2





WZÓR - CERTYFIKAT PRZEWOŹNIKA LOTNICZEGO





Załącznik nr 320)

WZÓR - CERTYFIKAT LOTNISKA





Załącznik nr 4

WZÓR - CERTYFIKAT LOTNISKA (ADRC)





Załącznik nr 5

WZÓR - CERTYFIKAT ORGANIZACJI





Załącznik nr 621)

WZÓR - ZAKRES ZATWIERDZENIA ORGANIZACJI KOMPLEKSOWEJ ZDATNOŚCI DO LOTU





Załącznik nr 722)

WZÓR - WARUNKI ZATWIERDZENI A ORGANIZACJI PRODUKUJĄCEJ









