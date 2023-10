§ 7.

1. Wniosek zawiera:

1) imię (imiona) i nazwisko albo nazwę wnioskodawcy;

2) adres zamieszkania albo siedziby wnioskodawcy:

a) ulicę,

b) numer domu lub lokalu,

c) miejscowość,

d) kod pocztowy,

e) państwo;

3) adres do korespondencji wnioskodawcy:

a) ulicę,

b) numer domu lub lokalu,

c) miejscowość,

d) kod pocztowy,

e) państwo;

4) fakultatywnie numer telefonu wnioskodawcy;

5) adres poczty elektronicznej wnioskodawcy;

6) adres strony internetowej wnioskodawcy, jeżeli posiada;

7) w przypadku wnioskodawców niebędących osobami fizycznymi - wskazanie formy prawnej prowadzonej działalności;

8) opis planowanego przedsięwzięcia;

9) określenie wysokości wnioskowanego dofinansowania;

10) numer REGON lub numer NIP - w przypadku wnioskodawców mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

11) numer NIP albo numer PESEL, a jeżeli numer PESEL nie został nadany - rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość - w przypadku wnioskodawców mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

12) imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezentowania wnioskodawcy, jeżeli osoby takie zostały wyznaczone;

13) fakultatywnie dane osoby upoważnionej do składania wyjaśnień dotyczących wniosku: imię i nazwisko, stanowisko, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej;

14) numer rachunku bankowego wnioskodawcy.

2. Do wniosku dołącza się:

1) harmonogram realizacji przedsięwzięcia;

2) budżet przedsięwzięcia określający koszty realizacji przedsięwzięcia i źródła ich finansowania, w tym wysokość własnego wkładu finansowego oraz wysokość i źródła wkładu finansowego pochodzącego ze środków publicznych;

3) uzasadnienie przedsięwzięcia uwzględniające kryteria, o których mowa w § 2;

4) kopie umów, na podstawie których nastąpi finansowanie przedsięwzięcia przez podmioty inne niż Centrum, jeżeli jest ono przewidywane;

5) oświadczenie wnioskodawcy o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 25 ustawy;

6) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego rejestru lub ewidencji, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji - w przypadku wnioskodawców mających miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

7) odpis z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny państwa, w którym wnioskodawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku - w przypadku wnioskodawców mających miejsce zamieszkania lub siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;

8) dokument pełnomocnictwa lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wnioskodawcy, jeżeli w imieniu wnioskodawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 6 lub 7.

3. Odpis albo dokument, o którym mowa w ust. 2 pkt 7, powinien zawierać co najmniej imię (imiona) i nazwisko albo nazwę wnioskodawcy oraz dane o przedmiocie prowadzonej działalności, a w przypadku wnioskodawców niebędących osobami fizycznymi także dane o formie prawnej prowadzonej działalności, sposobie i osobach uprawnionych do reprezentacji wnioskodawcy.

4. W przypadku gdy wniosek nie spełnia wymagań, o których mowa w ust. 1-3, Dyrektor Centrum wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych w terminie 7 dni od dnia doręczenia pisma wzywającego do usunięcia tych braków, z pouczeniem, że ich nieusunięcie będzie skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

5. W przypadku nieusunięcia braków formalnych wniosku w terminie, o którym mowa w ust. 4, lub złożenia wniosku po terminie, o którym mowa w § 5 pkt 3, Dyrektor Centrum pozostawia wniosek bez rozpatrzenia, o czym powiadamia wnioskodawcę.

6. Dyrektor Centrum lub komisja konkursowa mogą zwrócić się do wnioskodawcy o udzielenie wyjaśnień lub informacji dotyczących danych zawartych we wniosku na każdym etapie postępowania, w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma wzywającego do udzielenia wyjaśnień lub informacji.

7. Dyrektor Centrum może wezwać wnioskodawcę do przedłożenia dokumentów potwierdzających okoliczności podane we wniosku w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma wzywającego do przedłożenia dokumentów potwierdzających okoliczności podane we wniosku.

8. Nieudzielenie przez wnioskodawcę wyjaśnień lub informacji w terminie, o którym mowa w ust. 6, lub nieprzedłożenie przez wnioskodawcę żądanych dokumentów w terminie, o którym mowa w ust. 7, bierze się pod uwagę przy ocenie spełnienia przez wnioskodawcę warunków udzielenia dofinansowania przedsięwzięcia.