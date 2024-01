§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 października 2016 r. w sprawie regulaminu pracy komisji do oceny wniosków o wpis na listę podmiotów uprawnionych do pełnienia funkcji zewnętrznego zapewniania jakości, wzoru umowy z podmiotem, któremu powierzono funkcję zewnętrznego zapewniania jakości, oraz sposobu ustalania wysokości wynagrodzenia z tytułu tej umowy (Dz. U. poz. 1687 oraz z 2020 r. poz. 1306) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) monitorowanie spełniania przez daną instytucję certyfikującą wymagań, o których mowa w:

a) art. 41 ust. 2 ustawy - w przypadku instytucji certyfikującej, której nadano uprawnienie do certyfikowania danej kwalifikacji wolnorynkowej,

b) art. 41 ust. 3 ustawy - w przypadku instytucji certyfikującej, której nadano uprawnienie do certyfikowania danej kwalifikacji sektorowej

- 2 stawki dzienne za każdy rok realizacji umowy, w którym podmiot zewnętrznego zapewniania jakości wykonywał działania, o których mowa w art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy;”;

2) w załączniku nr 1 do rozporządzenia w ust. 2 w pkt 1 oraz w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia i w pkt 1 wyrazy „kwalifikacji rynkowych” zastępuje się wyrazami „kwalifikacji wolnorynkowych lub kwalifikacji sektorowych”;

3) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.