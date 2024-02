Art. 6.

1. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki przejmuje prawa oraz obowiązki ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego określone w ustawach zmienianych w art. 1 i art. 2, w tym wynikające z zawartych umów i porozumień, z wyjątkiem prawa do wskazywania członka Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 1.

2. Do wynikających z przejęcia praw oraz obowiązków, o którym mowa w ust. 1, spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe, z tym że sprawy te toczą się przed ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.

3. Czynności dokonane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w sprawach wynikających z praw oraz obowiązków przejmowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz dokumenty sporządzone przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego albo przy jego udziale przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, w szczególności powołania, ustalenia, zatwierdzenia i zgody, zachowują ważność, przy czym dokumenty wydane na czas określony zachowują ważność do końca okresu, na który zostały wydane.