§ 11.

1. Ocenę pracy dyrektora szkoły ustala się:

1) w przypadku realizowania przez dyrektora szkoły zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych, w tym terapeutycznych - po ustaleniu poziomu spełniania łącznie wszystkich kryteriów oceny pracy, o których mowa w § 10 ust. 1, kryteriów oceny pracy, o których mowa w § 3 ust. 2, oraz jednego kryterium oceny pracy wskazanego przez dyrektora szkoły zgodnie z § 10 ust. 2 pkt 2;

2) w przypadku nierealizowania przez dyrektora szkoły zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych, w tym terapeutycznych - po ustaleniu poziomu spełniania łącznie wszystkich kryteriów oceny pracy, o których mowa w § 10 ust. 1, oraz kryteriów oceny pracy, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 3 i 5.

2. Poziom spełniania kryteriów oceny pracy dyrektora szkoły jest oceniany w punktach:

1) w przypadku dyrektora, który realizuje zajęcia dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze, w tym terapeutyczne:

a) od 0 do 10 - w odniesieniu do kryteriów oceny pracy, o których mowa w § 10 ust. 1,

b) od 0 do 30 - w odniesieniu do kryteriów oceny pracy, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1,

c) od 0 do 5 - w odniesieniu do kryteriów oceny pracy, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 2-9 i ust. 3;

2) w przypadku dyrektora, który nie realizuje zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych, w tym terapeutycznych:

a) od 0 do 10 - w odniesieniu do kryteriów oceny pracy, o których mowa w § 10 ust. 1,

b) od 0 do 5 - w odniesieniu do kryteriów oceny pracy, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 3 i 5.

3. Do ustalania oceny pracy dyrektora szkoły przepisy § 4 ust. 3 stosuje się odpowiednio.