§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 513, 1571 i 2045 oraz z 2023 r. poz. 1347) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

a) objaśnienia do rozdziału „75867 Krajowy Plan Odbudowy” otrzymują brzmienie:

„W rozdziale tym w zakresie wydatków ujmuje się tylko wydatki w części „34. Rozwój regionalny” ze środków pochodzących z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności przeznaczonych na wsparcie o charakterze bezzwrotnym.

W rozdziale tym ujmuje się również dochody jednostek samorządu terytorialnego otrzymane z Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. przeznaczone na finansowanie inwestycji i przedsięwzięć realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5d ustawy.”,

b) w dziale „801 - Oświata i wychowanie”:

- po rozdziale „80107 Świetlice szkolne” dodaje się rozdział 80108 w brzmieniu:

„80108 Szkoły podstawowe dla dorosłych”,

- rozdział „80117 Branżowe szkoły I i II stopnia” otrzymuje brzmienie:

„80117 Branżowe szkoły I stopnia”,

- po rozdziale „80117 Branżowe szkoły I stopnia” dodaje się rozdział 80118 w brzmieniu:

„80118 Branżowe szkoły II stopnia”,

- po rozdziale „80121 Licea ogólnokształcące specjalne” dodaje się rozdział 80122 w brzmieniu:

„80122 Licea ogólnokształcące dla dorosłych”,

- po rozdziale „80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” dodaje się rozdział 80154 w brzmieniu:

„80154 Branżowe centra umiejętności”,

c) w dziale „852 - Pomoc społeczna” rozdział „85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” wraz z objaśnieniami otrzymuje brzmienie:

„85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2024 r. poz. 424 i 834).”,

d) w dziale „855 - Rodzina” po rozdziale „85517 Rodzinny kapitał opiekuńczy” dodaje się rozdział 85518 oraz rozdział 85519 wraz z objaśnieniami w brzmieniu:

„85518 Świadczenie wspierające

85519 Świadczenia „aktywny rodzic”

W rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 15 maja 2024 r. o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka - „Aktywny rodzic” (Dz. U. poz. 858).”;

2) w załączniku nr 3 do rozporządzenia:

a) czwarta cyfra „7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich” wraz z objaśnieniami otrzymuje brzmienie:

„7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy

Symbol ten stosuje się do oznaczenia dochodów, których źródłem jest budżet środków europejskich. Symbol ten stosuje się również do oznaczenia dochodów jednostek samorządu terytorialnego wypłacanych przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. przeznaczonych na finansowanie inwestycji i przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5d ustawy.”,

b) objaśnienia do paragrafu „062 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” otrzymują brzmienie:

„W paragrafie tym ujmuje się wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym:

- opłaty za częstotliwości,

- opłaty za zajęcie pasa drogowego



chyba że podlegają one klasyfikowaniu w innym paragrafie klasyfikacji budżetowej, np. „048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych”.”;

3) w załączniku nr 4 do rozporządzenia:

a) grupa wydatków „Dotacje i subwencje 200 do 214, 216 do 237, 239 do 299” otrzymuje brzmienie:

„Dotacje i subwencje 200 do 237, 239 do 299”,

b) grupa wydatków „Świadczenia na rzecz osób fizycznych 302 do 305, 307, 311, 320, 321 i 324 do 329” otrzymuje brzmienie:

„Świadczenia na rzecz osób fizycznych 302 do 305, 307, 311, 312, 320, 321 i 324 do 329”,

c) grupa wydatków „Wydatki bieżące jednostek budżetowych 400 do 472, 474 do 481, 483 do 486, 488 do 493 i 495 do 498” otrzymuje brzmienie:

„Wydatki bieżące jednostek budżetowych 400 do 472, 474, 475, 477 do 481, 483 do 493 i 495 do 498”,

d) grupa wydatków „Wydatki majątkowe 601 do 603, 605 do 608, 610 do 623, 625 do 639, 641 do 644, 646 do 649, 651 do 659, 661 do 672 i 680” otrzymuje brzmienie:

„Wydatki majątkowe 601 do 603, 605 do 608, 610 do 623, 625 do 644, 646 do 649, 651 do 659, 661 do 676 i 680”,

e) w jednostkach samorządu terytorialnego:

- grupa wydatków o symbolu 1600 „Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) 605, 606, 610, 613 do 615, 617, 637, 648, 649, 658, 666, 669 i 680, w połączeniu z czwartą cyfrą „0”, „3”, „4” ” otrzymuje brzmienie:

„Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) 605, 606, 610, 613 do 615, 617, 637, 640, 648, 649, 658, 666, 669 i 680, w połączeniu z czwartą cyfrą „0”, „3”, „4” ”,

- grupa wydatków o symbolu 1610 „Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) 619 do 623, 630, 647, 656, 657, 659, 661 do 665, 672, w połączeniu z czwartą cyfrą „0”, „3”, „4” ” otrzymuje brzmienie:

„Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) 619 do 623, 630, 647, 656, 657, 659, 661 do 665, 672 do 676, w połączeniu z czwartą cyfrą „0”, „3”, „4” ”,

- grupa wydatków o symbolu 1611 „Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) 619 do 623, 625, 630, 647, 656, 657, 659, 661 do 665, 672, w połączeniu z czwartą cyfrą „1”, „5”, „7”, „8” ” otrzymuje brzmienie:

„Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) 619 do 623, 625, 630, 647, 656, 657, 659, 661 do 665, 672 do 676, w połączeniu z czwartą cyfrą „1”, „5”, „7”, „8” ”,

- grupa wydatków o symbolu 1612 „Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) 619 do 623, 625, 630, 647, 656, 657, 659, 661 do 665, 672, w połączeniu z czwartą cyfrą „2”, „6”, „9” ” otrzymuje brzmienie:

„Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) 619 do 623, 625, 630, 647, 656, 657, 659, 661 do 665, 672 do 676, w połączeniu z czwartą cyfrą „2”, „6”, „9” ”,

f) czwarta cyfra „7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich” wraz z objaśnieniami otrzymuje brzmienie:

„7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy

Symbol ten stosuje się dla wydatków dokonywanych w ramach płatności budżetu środków europejskich. Symbol ten stosuje się również do oznaczenia wydatków jednostek samorządu terytorialnego ponoszonych ze środków wypłaconych przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. przeznaczonych na finansowanie inwestycji i przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5d ustawy o finansach publicznych.”,

g) po paragrafie „214 Płatności w ramach budżetu środków europejskich na finansowanie planu rozwojowego” dodaje się paragraf 215 w brzmieniu:

„215 Środki przekazane do funduszu prowadzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących”,

h) paragraf „285 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego” otrzymuje brzmienie:

„285 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego”,

i) po paragrafie „311 Świadczenia społeczne” dodaje się paragraf 312 w brzmieniu:

„312 Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne oraz kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów”,

j) po paragrafie „486 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” dodaje się paragraf 487 wraz z objaśnieniami w brzmieniu:

„487 Darowizny przekazane na realizację zadań bieżących

Paragraf ten obejmuje w szczególności wydatki na pomoc finansową udzielaną na realizację zadań bieżących przez jednostki samorządu terytorialnego szkołom artystycznym i placówkom zapewniającym opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania prowadzonym przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.”,

k) paragraf „610 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych” otrzymuje brzmienie:

„610 Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych”,

l) paragraf „637 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” otrzymuje brzmienie:

„637 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych”,

m) po paragrafie „639 Środki na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” dodaje się paragraf 640 wraz z objaśnieniami w brzmieniu:

„640 Darowizny przekazane na realizację zadań inwestycyjnych

Paragraf ten obejmuje w szczególności wydatki na pomoc finansową udzielaną na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego szkołom artystycznym i placówkom zapewniającym opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania prowadzonym przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.”,

n) paragraf „668 Środki z budżetu państwa dla Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych” otrzymuje brzmienie:

„668 Środki przekazane do funduszu prowadzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych”,

o) po paragrafie „672 Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” dodaje się paragrafy 673-676 w brzmieniu:

„673 Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki z sektora finansów publicznych

674 Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych

675 Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przez jednostki z sektora finansów publicznych

676 Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych”;

4) w załączniku nr 5 do rozporządzenia po paragrafie „953 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym” dodaje się paragraf 954 w brzmieniu:

„954 Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych”.