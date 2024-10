Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów

z dnia 9 października 2024 r. (Dz. U. poz. 1580)

ROZPORZĄDZENIE

PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 11 maja 2017 r.

w sprawie osób prawnych zastępowanych przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej oraz opłat ponoszonych za usługi prawne świadczone przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej, a także opłat za przeprowadzenie postępowania przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 12 ust. 3 oraz art. 27 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1192) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) osoby prawne, których zastępstwo wykonuje Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej, zwana dalej „Prokuratorią Generalną”;

2) sposób i tryb uiszczania oraz wysokość opłat za:

a) wykonywanie zastępstwa przez Prokuratorię Generalną, o których mowa w art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, zwanej dalej „ustawą”,

b) wydawanie opinii prawnych przez Prokuratorię Generalną, o których mowa w art. 19 ust. 4 ustawy,

c) przeprowadzenie postępowania przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej, zwanym dalej „Sądem Polubownym”, o których mowa w art. 26 ust. 5 ustawy.

§ 2. Listę osób prawnych, których zastępstwo wykonuje Prokuratoria Generalna, określa załącznik do rozporządzenia.

§ 3. Do opłat, o których mowa w § 5, § 6, § 9 i § 10, dolicza się należny podatek VAT.

§ 4. Opłaty, o których mowa w § 5, § 6, § 9 i § 10, wpłaca się na rachunek bankowy Urzędu Prokuratorii Generalnej – subkonto dochodów budżetu państwa.

§ 5. 1. Osoba zastępowana, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy, uiszcza na rzecz Skarbu Państwa – Prokuratorii Generalnej za wykonywanie zastępstwa oraz za wydawanie opinii prawnych, za rok kalendarzowy, opłatę, zwaną dalej „roczną opłatą abonamentową”, w wysokości:

1) 0 zł – w przypadku osoby, o której mowa w części I w grupie 0 załącznika do rozporządzenia;

2) 1000 zł – w przypadku osoby, o której mowa w części I w grupie A załącznika do rozporządzenia;

3) 5000 zł – w przypadku osoby, o której mowa w części I w grupie B załącznika do rozporządzenia;

4) 10 000 zł – w przypadku osoby, o której mowa w części I w grupie C załącznika do rozporządzenia;

5) 20 000 zł – w przypadku osoby, o której mowa w części I w grupie D załącznika do rozporządzenia;

6) 50 000 zł – w przypadku osoby, o której mowa w części I w grupie E załącznika do rozporządzenia;

7) 100 000 zł – w przypadku osoby, o której mowa w części I w grupie F załącznika do rozporządzenia;

8) 200 000 zł – w przypadku osoby, o której mowa w części I w grupie G załącznika do rozporządzenia.

2. Osoba zastępowana, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, która wyraziła zgodę, o której mowa w art. 12 ust. 5 pkt 2 ustawy, uiszcza roczną opłatę abonamentową w wysokości:

1) 100 000 zł – w przypadku osoby, o której mowa w części II w grupie A załącznika do rozporządzenia;

2) 200 000 zł – w przypadku osoby, o której mowa w części II w grupie B załącznika do rozporządzenia.

3. Osoba zastępowana, o której mowa w art. 12 ust. 7 ustawy, uiszcza opłatę za wykonywanie zastępstwa zgodnie z § 6 i § 7 ust. 5. Przepis § 8 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

4. Jeżeli osoba zastępowana, będąca osobą prawną z udziałem Skarbu Państwa lub osobą prawną z udziałem państwowych osób prawnych, uzyska status państwowej osoby prawnej w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 125 i 834), uiszcza roczną opłatę abonamentową w dotychczasowej wysokości w okresie od dnia zmiany statusu prawnego do końca roku kalendarzowego.

5. Jeżeli osoba zastępowana, będąca państwową osobą prawną, uzyska status osoby prawnej z udziałem Skarbu Państwa lub osoby prawnej z udziałem państwowej osoby prawnej, uiszcza roczną opłatę abonamentową w dotychczasowej wysokości w okresie od dnia zmiany statusu prawnego do końca roku kalendarzowego.

6. W przypadku zmiany formy organizacyjno-prawnej osoba zastępowana, będąca państwową osobą prawną, uiszcza roczną opłatę abonamentową w dotychczasowej wysokości w okresie od dnia zmiany tej formy do końca roku kalendarzowego.

7. Osoby zastępowane, które uiściły roczną opłatę abonamentową za rok, w którym nastąpiła zmiana ich statusu, nie uiszczają kolejnej rocznej opłaty abonamentowej za ten rok.

§ 6.1) 1. Za wykonywanie zastępstwa osoby zastępowanej:

1) w sprawach majątkowych w pierwszej instancji, w których wartość przedmiotu sprawy wynosi:

a) do 5000 zł - uiszcza się opłatę w wysokości 900 zł,

b) powyżej 5000 zł do 10 000 zł - uiszcza się opłatę w wysokości 3600 zł,

c) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł - uiszcza się opłatę w wysokości 7200 zł,

d) powyżej 50 000 zł do 200 000 zł - uiszcza się opłatę w wysokości 10 800 zł,

e) powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł - uiszcza się opłatę w wysokości 21 600 zł,

f) powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł - uiszcza się opłatę w wysokości 30 000 zł,

g) powyżej 5 000 000 zł do 10 000 000 zł - uiszcza się opłatę w wysokości 50 000 zł,

h) powyżej 10 000 000 zł - uiszcza się opłatę w wysokości 70 000 zł;

2) w sprawach majątkowych w postępowaniu odwoławczym i w postępowaniu wszczętym na skutek wniesienia nadzwyczajnego środka zaskarżenia, w których wartość przedmiotu sprawy wynosi:

a) do 5000 zł - uiszcza się opłatę w wysokości 450 zł,

b) powyżej 5000 zł do 10 000 zł - uiszcza się opłatę w wysokości 1800 zł,

c) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł - uiszcza się opłatę w wysokości 3600 zł,

d) powyżej 50 000 zł do 200 000 zł - uiszcza się opłatę w wysokości 5400 zł,

e) powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł - uiszcza się opłatę w wysokości 10 800 zł,

f) powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł - uiszcza się opłatę w wysokości 15 000 zł,

g) powyżej 5 000 000 zł do 10 000 000 zł - uiszcza się opłatę w wysokości 25 000 zł,

h) powyżej 10 000 000 zł - uiszcza się opłatę w wysokości 35 000 zł;

3) w sprawach majątkowych, w których ze względu na charakter sprawy nie można określić wartości przedmiotu sprawy, i w sprawach o prawa niemajątkowe:

a) w pierwszej instancji - uiszcza się opłatę w wysokości 10 000 zł,

b) w postępowaniu odwoławczym i w postępowaniu wszczętym na skutek wniesienia nadzwyczajnego środka zaskarżenia - uiszcza się opłatę w wysokości 5000 zł.

2. Do ustalania wartości przedmiotu sprawy:

1) w pierwszej instancji stosuje się odpowiednio przepisy o ustalaniu wartości przedmiotu sporu w postępowaniu cywilnym;

2) w postępowaniu odwoławczym i w postępowaniu wszczętym na skutek wniesienia nadzwyczajnego środka zaskarżenia stosuje się odpowiednio przepisy o ustalaniu wartości przedmiotu zaskarżenia w postępowaniu cywilnym.

3. W przypadku postępowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i pkt 3 lit. b, opłatę uiszcza się w odniesieniu do każdego środka zaskarżenia co do istoty sprawy wniesionego przez każdą ze stron postępowania lub w odniesieniu do każdego środka zaskarżenia na rozstrzygnięcie, którego przedmiotem jest zwrot kosztów, określenie zasad ponoszenia przez strony kosztów procesu, zwrot opłaty lub obciążenie kosztami sądowymi, jeżeli dana strona nie składa środka zaskarżenia co do istoty sprawy. Łączna wysokość tych opłat w danym postępowaniu nie może przekraczać opłaty należnej za wykonywanie zastępstwa w pierwszej instancji.

4. W przypadku przekazania przez sąd sprawy do ponownego rozpoznania opłatę za wykonywanie zastępstwa osoby zastępowanej w postępowaniu toczącym się na skutek tego przekazania uiszcza się zgodnie z przepisami ust. 1-3.

5. Opłata za wykonywanie zastępstwa osoby zastępowanej przed sądem polubownym jest obliczana jako dwukrotność stawki określonej w ust. 1 pkt 1. Jeżeli miejsce arbitrażu znajduje się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, opłata jest obliczana jako trzykrotność stawki określonej w ust. 1 pkt 1.

6. Opłata za sporządzenie opinii prawnej na zlecenie osoby zastępowanej zależy od koniecznego nakładu pracy i wynosi 300 zł za ekwiwalent godziny pracy radcy Prokuratorii Generalnej koniecznej dla sporządzenia opinii. Prezes Prokuratorii Generalnej lub upoważniony radca przed sporządzeniem opinii przedstawia osobie zastępowanej szacunek co do nakładu pracy potrzebnego do sporządzenia opinii.

§ 7. 1. Opłaty ustalone zgodnie z § 6 są pokrywane z uiszczonej przez osobę zastępowaną rocznej opłaty abonamentowej do wysokości tej opłaty.

2. Wykorzystanie rocznej opłaty abonamentowej oblicza się w ten sposób, że od kwoty uiszczonej rocznej opłaty abonamentowej odejmuje się kolejno opłaty za wykonywanie zastępstwa i sporządzenie opinii prawnych w danym roku kalendarzowym.

3. W zakresie przewyższającym wysokość uiszczonej rocznej opłaty abonamentowej osoba zastępowana uiszcza brakującą opłatę zgodnie z § 6.

4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się do:

1) parków narodowych,

2) muzeów i państwowych instytucji kultury,

3) uczelni publicznych i instytutów badawczych,

4) Centrum Doradztwa Rolniczego i wojewódzkich jednostek doradztwa rolniczego,

5) Narodowego Funduszu Zdrowia,

6) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

7) Centrum Łukasiewicz,

7a)2) instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz,

8) Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,

9) Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego,

10) Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych

- o ile wartość przedmiotu sprawy przewyższa 5 000 000 zł, a wykonywanie przez Prokuratorię Generalną zastępstwa tych państwowych osób prawnych nie stanowi niedozwolonej pomocy publicznej.

5. Jeżeli uzasadnia to szczególny charakter sprawy, stopień skomplikowania sprawy lub sytuacja majątkowa osoby zastępowanej opłata za wykonywanie zastępstwa tej osoby lub za sporządzenie opinii prawnej na jej zlecenie może zostać obniżona przez Prezesa Prokuratorii Generalnej, jednak nie więcej niż o 50 %, jeżeli nie stanowi to niedozwolonej pomocy publicznej.

§ 8. 1. Roczną opłatę abonamentową osoba zastępowana uiszcza z góry do końca pierwszego kwartału każdego roku kalendarzowego.

2. Osoba zastępowana, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, wnosi pierwszą roczną opłatę abonamentową w terminie miesiąca od wyrażenia zgody w wysokości proporcjonalnej do liczby dni pozostałych do końca roku kalendarzowego, w którym wyrażono tę zgodę, w stosunku do liczby dni w roku kalendarzowym.

3.3) Opłatę w zakresie przewyższającym wysokość uiszczonej rocznej opłaty abonamentowej, o której mowa w § 7 ust. 3, uiszcza się w terminie 14 dni od dnia doręczenia faktury.

4. Jeżeli w danym roku kalendarzowym Prokuratoria Generalna nie wykonywała na rzecz osoby zastępowanej czynności zastępstwa i nie wydała ani jednej opinii prawnej, roczna opłata abonamentowa ulega zaliczeniu na poczet rocznej opłaty abonamentowej na kolejny rok kalendarzowy.

5. Wysokość rocznej opłaty abonamentowej ulega obniżeniu w następnym roku kalendarzowym o:

1) wysokość kosztów zastępstwa, o których mowa w art. 32 ust. 6 ustawy, przekazanych Prokuratorii Generalnej przez osobę zastępowaną;

2) (uchylony);4)

3) (uchylony).4)

§ 9. 1. Wysokość opłaty za przeprowadzenie postępowania przed Sądem Polubownym w przypadku wystąpienia z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu przez ten sąd wynosi 10 000 zł.

2. W przypadku gdy w sprawie o prawa majątkowe poddanej rozstrzygnięciu Sądu Polubownego wartość przedmiotu sprawy przekracza 200 000 zł, wysokość opłaty za przeprowadzenie postępowania przed tym sądem wynosi 5 % wartości przedmiotu sprawy, jednak nie więcej niż 100 000 zł.5) Do ustalania wartości przedmiotu sprawy stosuje się odpowiednio przepisy o ustalaniu wartości przedmiotu sporu w postępowaniu cywilnym.

3. W sprawach rozstrzyganych w składzie jednoosobowym wysokość opłaty wynosi 50 % opłaty ustalonej zgodnie z ust. 1 i 2.

4. Podmiot występujący z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu przez Sąd Polubowny dołącza do wniosku dowód uiszczenia opłaty.

§ 10. 1. Wysokość opłaty za przeprowadzenie postępowania przed Sądem Polubownym w przypadku wystąpienia z wnioskiem o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwiązanie sporu przez ten sąd wynosi 5000 zł.

1a. Do wysokości opłaty za przeprowadzenie postępowania przed Sądem Polubownym w przypadku wystąpienia z wnioskiem o przeprowadzenie mediacji przez sąd powszechny zastosowanie mają przepisy wydane na podstawie art. 981 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1568).

2. W przypadku odbycia w postępowaniu więcej niż 3 posiedzeń opłata, o której mowa w ust. 1, zwiększa się o 1000 zł za każde kolejne posiedzenie.

3.6) Opłatę uiszcza się w terminie 14 dni od dnia doręczenia faktury.

§ 11. Wniosek składany przez więcej niż jedną osobę w przypadkach, o których mowa w § 9 i § 10, podlega jednej opłacie.

§ 12. Opłatę, o której mowa w § 5 ust. 1 i 2, za rok 2017 uiszcza się w wysokości 50 % stawki określonej w tych przepisach w terminie do dnia 31 sierpnia 2017 r.

§ 13. Do osoby prawnej określonej w części I w grupie E w pkt 3 poz. 1 załącznika do rozporządzenia przepisy rozporządzenia stosuje się od dnia 1 stycznia 2020 r.

§ 14. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2017 r.

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów

z dnia 11 maja 2017 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 1580)

LISTA OSÓB PRAWNYCH, KTÓRYCH ZASTĘPSTWO WYKONUJE PROKURATORIA GENERALNA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

CZĘŚĆ I. PAŃSTWOWE OSOBY PRAWNE

Grupa 0

1) parki narodowe

Lp. Nazwa Siedziba Nr REGON 1 Babiogórski Park Narodowy Zawoja 122462192 2 Białowieski Park Narodowy Białowieża 200664828 3 Biebrzański Park Narodowy Osowiec-Twierdza 200667985 4 Bieszczadzki Park Narodowy Ustrzyki Górne 180792174 5 Drawieński Park Narodowy Drawno 321169489 6 Gorczański Park Narodowy Poręba Wielka 122461287 7 Kampinoski Park Narodowy Izabelin 145916637 8 Karkonoski Park Narodowy Jelenia Góra 021781314 9 Magurski Park Narodowy Krempna 180789309 10 Narwiański Park Narodowy Kurów 200668080 11 Ojcowski Park Narodowy Ojców 122457363 12 Park Narodowy „Bory Tucholskie” Charzykowy 221580414 13 Park Narodowy Gór Stołowych Kudowa-Zdrój 021783891 14 Park Narodowy „Ujście Warty” Chyrzyno 081005974 15 Pieniński Park Narodowy Krościenko nad Dunajcem 122456671 16 Poleski Park Narodowy Urszulin 061360188 17 Roztoczański Park Narodowy Zwierzyniec 061362589 18 Słowiński Park Narodowy Smołdzino 221578400 19 Świętokrzyski Park Narodowy Bodzentyn 260571899 20 Tatrzański Park Narodowy Zakopane 122456180 21 Wielkopolski Park Narodowy Jeziory 301997776 22 Wigierski Park Narodowy Krzywe 200664930 23 Woliński Park Narodowy Międzyzdroje 321169472

2) jednoosobowe spółki Skarbu Państwa

Lp. Nazwa Siedziba Nr KRS 1 Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. Bytom 0000223325 27) Centrum Badań i Dozoru sp. z o.o. Lędziny 0000067459

3 (uchylona)8) 4 (uchylona) 5 Kopalnia Soli „Wieliczka” S.A. Wieliczka 0000278401 6 Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A. w likwidacji Warszawa 0000078704 7 Przedsiębiorstwo Budowy Tras Komunikacyjnych „TRAKT” w Szczecinie Sp. z o.o. Szczecin 0000313140 8 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „Częstochowa” w Częstochowie S.A. Częstochowa 0000222666 9 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „POLONUS” w Warszawie S.A. Warszawa 0000376721 10 (uchylona) 11 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim S.A. Ostrowiec Świętokrzyski 0000050306 129) Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowie Wielkopolskim sp. z o.o. w likwidacji Ostrów Wielkopolski 0000377163 13 Warszawskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego S.A. Warszawa 0000058915 14 Zakłady Artykułów Technicznych „ARTECH” Sp. z o.o. Łódź 0000326587 15 Polskie Ratownictwo Okrętowe sp. z o.o. Gdynia 0000616517 1610) Zakład Przemysłu Odzieżowego „CORA-TEX” w Krasnymstawie S.A. w upadłości Krasnystaw 0000070087 1710) Wojskowe Biuro Projektów Budowlanych sp. z o.o. Poznań 0000379574 18 (uchylona)11) 19 (uchylona) 20 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gnieźnie Sp. z o.o. Gniezno 0000319537

3) przedsiębiorstwa państwowe

Lp. Nazwa Siedziba Numer KRS 112) Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych - Przedsiębiorstwo Państwowe Otwock-Świerk 0000089814 2 Przedsiębiorstwo Państwowe „PGBW Hydrogeo” Kraków 0000514407 3 (uchylona) 4 Kaletańskie Zakłady Celulozowo-Papiernicze w likwidacji Kalety 0000111357 5 Kujawskie Zakłady Naprawy Samochodów Solec Kujawski 0000170646 6 Poznańska Fabryka Maszyn Żniwnych Agromet w upadłości Poznań 0000121347

4) państwowe osoby prawne utworzone szczególną ustawą

Lp. Nazwa Siedziba Numer REGON 1 Polski Klub Wyścigów Konnych Warszawa 017359475 213) Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego Warszawa 142894349 3 Rzecznik Finansowy Warszawa 011335893

5) (uchylony)14)

Grupa A

1) muzea i niektóre państwowe instytucje kultury

Lp. Nazwa Siedziba REGON 1 Biblioteka Narodowa w Warszawie Warszawa 000275955 2 (uchylona)15) 3 Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku Orońsko 000879699 4 Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski Warszawa 000986159 5 Centrum Technologii Audiowizualnych Wrocław 000274909 6 Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach Radziejowice 750439407 7 Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego Lusławice 120134472 8 Filharmonia Narodowa Warszawa 000278534 9 Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny Warszawa 367467328 10 Główna Biblioteka Lekarska im. Stanisława Konopki Warszawa 000289319 11 Instytut Adama Mickiewicza Warszawa 140470071 12 Instytut Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność Warszawa 360483100 13 Instytut Książki Kraków 356775805 1416) Narodowy Instytut Muzyki i Tańca Warszawa 142611587 15 Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego Warszawa 015508468 16 Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie Kraków 350015252 17 Muzeum Historii Polski w Warszawie Warszawa 140530761 1817) Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku Gdańsk 367011290 19 Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku Sulejówek 141773282 20 (uchylona) 21 (uchylona) 22 Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni Gdynia 220362320 23 Muzeum Narodowe w Krakowie Kraków 000275961 24 Muzeum Narodowe w Poznaniu Poznań 000275978

25 Muzeum Narodowe w Warszawie Warszawa 000275990 26 Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie Warszawa 010956038 27 Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie Dęblin 060738970 2818) Muzeum Stutthof w Sztutowie. Niemiecki Nazistowski Obóz Koncentracyjny i Zagłady (1939-1945) Sztutowo 000276110 29 Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha Kraków 356897595 30 (uchylona)19) 31 Muzeum Wojsk Lądowych Bydgoszcz 340274642 32 Muzeum Wojska Polskiego Warszawa 140861819 33 Muzeum Zamkowe w Malborku Malbork 000276073 34 Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka Wieliczka 000276080 35 Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach Katowice 240260206 36 Narodowe Centrum Kultury w Warszawie Warszawa 140468418 37 Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku Gdańsk 000635075 38 Narodowy Instytut Dziedzictwa Warszawa 015263890 39 Narodowy Instytut Fryderyka Chopina Warszawa 017307171 40 Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów Warszawa 012091660 41 Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu Oświęcim 000276015 4220) Państwowe Muzeum na Majdanku Lublin 000276096 4320) Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa Warszawa 141192303 44 Wojskowy Instytut Wydawniczy Warszawa 142677675 45 (uchylona) 46 Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki Warszawa 000275949 47 Zamek Królewski Na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki Kraków 000276009 48 Zamek Królewski w Warszawie. Muzeum – Rezydencja Królów I Rzeczypospolitej Warszawa 000860582 49 Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma Warszawa 141689541 50 Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego Warszawa 364481345 51 Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Warszawa 369111140 5221) Muzeum Narodowe w Lublinie Lublin 387167680 5321) Muzeum Narodowe we Wrocławiu Wrocław 520813545 5421) Muzeum Dzieci Polskich - ofiar totalitaryzmu. Niemiecki nazistowski obóz dla polskich dzieci w Łodzi (1942-1945) Łódź 389289482 5521) Muzeum Żołnierzy Wyklętych Ostrołęka 387874578 5621) Narodowe Muzeum Techniki w Warszawie Warszawa 367866962 5721) Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych Warszawa 522194230

2) państwowe osoby prawne utworzone szczególną ustawą

Lp. Nazwa Siedziba Numer REGON 1 Centrum Doradztwa Rolniczego Brwinów 015900539 2 Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Wrocław 006011298 3 Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Minikowo 093222745 4 Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Końskowola 004204461 5 Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Kalsk 001059001 6 Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Bratoszewice 004349350 7 Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Karniowice 356900630 8 Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Warszawa 006742820 9 Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Łosiów 004515965 10 Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Szepietowo-Wawrzyńce 450695120 11 Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Lubań 003003186 12 Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Boguchwała 691673703 13 Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Częstochowa 002765534 14 Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Modliszewice 003689090 15 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Olsztyn 519653022 16 Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Poznań 639660210 17 Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Barzkowice 001047305

Grupa B

1) państwowe instytucje kultury

Lp. Nazwa Siedziba Nr REGON 1 Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie Kraków 000278764 2 (uchylona) 3 (uchylona) 4 (uchylona) 5 Teatr Narodowy Warszawa 013057317 6 Teatr Wielki – Opera Narodowa Warszawa 013055028 7 Polskie Wydawnictwo Muzyczne Kraków 363717113 8 (uchylona) 9 Studio Filmów Rysunkowych Bielsko-Biała 363661944 10 Instytut Północny im. Wojciecha Kętrzyńskiego Olsztyn 383544690 11 Europejskie Centrum Filmowe CAMERIMAGE Toruń 385314450 12 Instytut Śląski Opole 384024780 1322) Instytut Dziedzictwa Solidarności Gdańsk 384288259

2) jednoosobowe spółki Skarbu Państwa

Lp. Nazwa Siedziba Nr KRS 1 Centrum Techniki Okrętowej S.A. Gdańsk 0000201647 2 (uchylona)23) 3 Polska Agencja Prasowa S.A. w Warszawie Warszawa 0000067663 4 Polski Rejestr Statków S.A. Gdańsk 0000019880 5 Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku „Radio Białystok” Spółka Akcyjna Białystok 0000037873 6 Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” Spółka Akcyjna Bydgoszcz 0000183992 7 Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Gdańsku „Radio Gdańsk” Spółka Akcyjna Gdańsk 0000195933 8 Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Katowicach „Radio Katowice” Spółka Akcyjna Katowice 0000139719 9 Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Kielcach „Radio Kielce” - Spółka Akcyjna Kielce 0000124925 10 Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Koszalinie „Radio Koszalin” Spółka Akcyjna Koszalin 0000167073 11 Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Krakowie „Radio Kraków” Spółka Akcyjna Kraków 0000049387 12 Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Lublinie „Radio Lublin” Spółka Akcyjna Lublin 0000130672 13 Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Łodzi „Radio Łódź” - Spółka Akcyjna Łódź 0000144209 14 Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Olsztynie - „Radio Olsztyn” Spółka Akcyjna Olsztyn 0000038114 15 Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Opolu „Radio Opole” Spółka Akcyjna Opole 0000124187 16 Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Poznaniu „Radio Poznań” Spółka Akcyjna Poznań 0000097316 17 Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Szczecinie „PR Szczecin” Spółka Akcyjna Szczecin 0000121087 18 „Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia we Wrocławiu - Radio Wrocław - Spółka Akcyjna” Wrocław 0000089881 19 Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Zielonej Górze „Radio Zachód” - Spółka Akcyjna Zielona Góra 0000082137 20 „Polskie Radio Rzeszów” - Rozgłośnia Regionalna w Rzeszowie Spółka Akcyjna Rzeszów 0000144370 21 (uchylona) 22 Wojskowe Zakłady Kartograficzne Sp. z o.o. Warszawa 0000295452 23 Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe Sp. z o.o. Warszawa 0000294679 24 Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Warszawie Radio Dla Ciebie S.A. Warszawa 0000075953

3) instytucje gospodarki budżetowej

Lp. Nazwa Siedziba Nr KRS 1 (uchylona) 2 (uchylona) 3 Centralny Ośrodek Informatyki Warszawa 0000372110 4 (uchylona)24) 5 Centrum Obsługi Administracji Rządowej Instytucja Gospodarki Budżetowej Warszawa 0000373135 6 Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP Warszawa 0000374458 7 Centrum Usług Logistycznych Warszawa 0000372899 8 Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej Kraków 0000409069 9 (uchylona)25) 10 (uchylona) 11 (uchylona) 12 Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie Jurata 0000375984 13 (uchylona)

4) państwowe osoby prawne utworzone szczególną ustawą

Lp. Nazwa Siedziba REGON 1 Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Warszawa 140278400 2 Polska Organizacja Turystyczna Warszawa 016213775 3 Polskie Centrum Akredytacji Warszawa 017168960 4 Transportowy Dozór Techniczny Warszawa 017231686 5 Urząd Dozoru Technicznego Warszawa 017196300 6 Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego Warszawa 006472421 7 Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury Kraków 140580428 8 Polski Instytut Spraw Międzynarodowych Warszawa 016274699 926) Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego Poznań 363490595 10 Centrum Łukasiewicz Warszawa 382967128 11 Instytut Europy Środkowej Lublin 382102374 12 Polski Instytut Ekonomiczny Warszawa 381375093 1327) Agencja Badań Medycznych Warszawa 382836515

5) uczelnie publiczne

Lp. Nazwa Siedziba REGON 128) Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie Częstochowa 000001494 2 Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy Bydgoszcz 000842390 3 Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi Łódź 000275725 4 Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu Poznań 000275731 5 Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu Wrocław 000275748 6 Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach Katowice 000275760 7 Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Gdańsk 000275754 8 Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie Kraków 000275719 9 Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Warszawa 000001488 1029) Uniwersytet Pomorski w Słupsku Słupsk 000001459 11 Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu Wrocław 000275814 12 Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie Kraków 000275783 13 Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi Łódź 000275790 14 Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku Gdańsk 000275820 15 Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach Katowice 277620860 16 Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie Warszawa 000275777 17 Akademia Sztuki w Szczecinie Szczecin 320850334 18 Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie Warszawa 000275837 19 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Bielsko-Biała 072728961 20 Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie Kraków 000327847 21 Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu Poznań 000327853 22 Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Katowice 000327882 23 Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku Gdańsk 000327876 24 Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Warszawa 000327830

2530) Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu Wrocław 000327860 26 Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego Warszawa 000289093 27 Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Warszawa 000001962 2831) Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze Jelenia Góra 230480619 29 (uchylona) 3032) Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi Łódź 000275850 3132) Akademia Łomżyńska Łomża 451202740 32 Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu Jarosław 650894385 3333) Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu Przemyśl 651431983 34 (uchylona) 3534) Akademia Bialska im. Jana Pawła II Biała Podlaska 030310705 3634) Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie Chełm 110607010 37 Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie Ciechanów 130869208 3835) Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu Elbląg 170711628 3936) Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Głogowie Głogów 391063799 4035) Akademia Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa Gniezno 634603839 4135) Akademia im. Jakuba z Paradyża Gorzów Wielkopolski 365193022 4235) Akademia Nauk Stosowanych w Koninie Konin 311000031 43 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie Koszalin 320733373 4437) Akademia Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa Wałbrzych 891041167 4537) Akademia Nauk Stosowanych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie Leszno 411123351 46 Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku Sanok 371020877 47 Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu Tarnobrzeg 831214367

48 Małopolska Uczelnia Państwowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu Oświęcim 120073552 4938) Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie Krosno 370468370 5038) Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile Piła 570889124 5139) Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego Kalisz 250938764 52 Akademia Zamojska Zamość 060044114 5340) Collegium Witelona Uczelnia Państwowa Legnica 390624793 5440) Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu Nowy Sącz 491861240 5540) Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie Nysa 532192677 5640) Akademia Mazowiecka Płock 611038403 5740) Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu Racibórz 277719630 58 (uchylona) 5941) Akademia Nauk Stosowanych Stefana Batorego Skierniewice 100095322 60 Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Suwałki 200026507 6142) Akademia Tarnowska Tarnów 851634303 6242) Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu Wałcz 331447710 6342) Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku Włocławek 911266951 6443) Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu Nowy Targ 492722404 6544) Akademia Pożarnicza Warszawa 000173410 66 Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu Poznań 000275808 67 Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Warszawa 000275702 68 Lotnicza Akademia Wojskowa Dęblin 060059216 69 Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki Wrocław 930388062 7045) Akademia Policji w Szczytnie Szczytno 510338744 71 Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie Kraków 000275843 7246) Akademia Piotrkowska Piotrków Trybunalski 525462599

6) instytuty badawcze

Lp. Nazwa Siedziba Nr KRS 1 (uchylona)47) 2 Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej Warszawa 0000129811 3 (uchylona) 4 (uchylona) 5 Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego Warszawa 0000054004 6 Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy Warszawa 0000033480 7 Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy Józefów 0000149404 8 Główny Instytut Górnictwa Katowice 0000090660 9 Instytut Badań Edukacyjnych Warszawa 0000113990 10 (uchylona) 11 Instytut Badawczy Dróg i Mostów Warszawa 0000158240 12 Instytut Badawczy Leśnictwa Sękocin Stary 0000039417 13 (uchylona)48) 14 (uchylona) 15 Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego - Państwowy Instytut Badawczy Warszawa 0000126823 16 (uchylona)49) 1750) Instytut Technologii Paliw i Energii Zabrze 0000138095 18 Instytut Chemii i Techniki Jądrowej Warszawa 0000098738 19 (uchylona)51) 20 (uchylona)51) 21 Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Katowice 0000058172 22 Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy Warszawa 0000070610 23 (uchylona)52) 24 Instytut Energetyki Warszawa 0000088963 25 (uchylona) 26 Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. Sylwestra Kaliskiego Warszawa 0000202697 27 Instytut Geodezji i Kartografii Warszawa 0000176403

28 (uchylona) 29 „Poltegor - Instytut” Instytut Górnictwa Odkrywkowego Wrocław 0000096934 30 Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Radzików 0000074008 31 (uchylona)53) 3254) Instytut Kolejnictwa Warszawa 0000021539 33 (uchylona)55) 34 (uchylona)55) 35 Instytut Łączności Państwowy Instytut Badawczy Warszawa 0000023097 36 (uchylona) 37 (uchylona)56) 38 (uchylona)56) 39 (uchylona)56) 40 (uchylona)56) 41 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Warszawa 0000062756 42 (uchylona) 43 Instytut Nafty i Gazu Państwowy Instytut Badawczy Kraków 0000075478 44 (uchylona)57) 45 (uchylona)57) 46 (uchylona)57) 47 Instytut Ochrony Roślin Państwowy Instytut Badawczy Poznań 0000080209 48 Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy Warszawa 0000032034 49 (uchylona)58) 5059) Instytut Ogrodnictwa - Państwowy Instytut Badawczy Skierniewice 0000375603 51 (uchylona) 52 (uchylona)60) 53 Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Warszawa 0000115925 54 (uchylona)61) 55 (uchylona)61) 56 (uchylona)

5762) Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza - Państwowy Instytut Badawczy Olsztyn 0000095026 58 (uchylona)63) 59 Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy Warszawa 0000223239 60 Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych Warszawa 0000164795 61 (uchylona)64) 62 Instytut Techniki Budowlanej Warszawa 0000158785 63 Instytut Techniki Górniczej KOMAG Gliwice 0000062371 6465) Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - Państwowy Instytut Badawczy Falenty 0000346302 65 Instytut Technologii Bezpieczeństwa „Moratex” Łódź 0000060963 66 (uchylona)66) 67 (uchylona)66) 68 (uchylona) 69 (uchylona)67) 70 (uchylona)67) 71 Instytut Transportu Samochodowego Warszawa 0000130051 72 Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy Puławy 0000149666 7368) Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich - Państwowy Instytut Badawczy Poznań 0000321899 74 (uchylona)69) 75 (uchylona)69) 76 Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy Kraków 0000125481 7770) Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy Gdynia 0000131987 78 Narodowe Centrum Badań Jądrowych Otwock 0000171393 79 Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy Warszawa 0000012938 80 (uchylona) 81 Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy Warszawa 0000127372

82 Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy Warszawa 0000122099 83 (uchylona) 84 Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy Puławy 0000118357 85 (uchylona)71) 86 (uchylona)71) 87 (uchylona)71) 88 Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii Warszawa 0000163646 89 Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii imienia generała Karola Kaczkowskiego Warszawa 0000141719 9072) Wojskowy Instytut Łączności im. prof. dr. hab. Janusza Groszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy Zegrze 0000160194 91 Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia Zielonka 0000159112 9273) Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej im. profesora Józefa Kosackiego Wrocław 0000157109 93 Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej Sulejówek 0000163791 9474) Instytut Rozwoju Miast i Regionów Warszawa 0000145913

6a)75) instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz

Lp. Nazwa Siedziba Nr KRS 1 Sieć Badawcza Łukasiewicz - Łódzki Instytut Technologiczny Łódź 0000955824 2 Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Kraków 0000861078 3 Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Chemii Przemysłowej imienia profesora Ignacego Mościckiego Warszawa 0000857893 4 Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” Kędzierzyn-Koźle 0000850420 5 Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Elektrotechniki Warszawa 0000857831 6 Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników Toruń 0000856159 7 Sieć Badawcza Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny Poznań 0000850093 8 Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa Warszawa 0000862006 9 Sieć Badawcza Łukasiewicz - Warszawski Instytut Technologiczny Warszawa 0000858544

10 Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Gliwice 0000853498 11 Sieć Badawcza Łukasiewicz - Górnośląski Instytut Technologiczny Gliwice 0000846236 12 Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki Warszawa 0000865821 13 Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Nowych Syntez Chemicznych Puławy 0000854745 14 Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” Warszawa 0000860814 15 Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Przemysłu Organicznego Warszawa 0000848733 16 Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG Katowice 0000849773 17 Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Eksploatacji Radom 0000860815 18 Sieć Badawcza Łukasiewicz -Instytut Tele- i Radiotechniczny Warszawa 0000851799 19 Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP Warszawa 0000846727 20 Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Motoryzacji Warszawa 0000087250 21 Sieć Badawcza Łukasiewicz - Krakowski Instytut Technologiczny Kraków 0000861401 22 Sieć Badawcza Łukasiewicz - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii Wrocław 0000850580

7) inne państwowe osoby prawne

Lp. Nazwa Siedziba Nr REGON 1 Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia Warszawa 142525681 2 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Warszawa 012059538

8) fundacje

Lp. Nazwa Siedziba KRS 176) Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej Warszawa 0000070275 2 Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wrocław 0000090878

9) agencje wykonawcze

Lp. Nazwa Siedziba Nr REGON 1 Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Słupia Wielka 301631408 2 Narodowe Centrum Nauki Kraków 121361537

10) przedsiębiorstwa państwowe

Lp. Nazwa Siedziba Nr KRS 1 Polska Żegluga Morska Przedsiębiorstwo Państwowe Szczecin 0000111050 2 Państwowy Zarząd Powierniczy Kraków 0000512617

Grupa C

1) uczelnie publiczne

Lp. Nazwa Siedziba Nr REGON 1 Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte Gdynia 190064136 2 Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Wrocław 000288981 3 Uniwersytet Morski w Gdyni Gdynia 000145112 477) Politechnika Morska w Szczecinie Szczecin 000145129 5 Akademia Sztuki Wojennej Warszawa 011574244 6 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kraków 000001577 7 Gdański Uniwersytet Medyczny Gdańsk 000288627 8 Politechnika Białostocka Białystok 000001672 9 Politechnika Częstochowska Częstochowa 000001643 10 Politechnika Gdańska Gdańsk 000001620 11 Politechnika Koszalińska Koszalin 000001703 12 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Kraków 000001560 13 Politechnika Lubelska Lublin 000001726 14 Politechnika Łódzka Łódź 000001583 15 Politechnika Opolska Opole 000001732 16 Politechnika Poznańska Poznań 000001608 17 Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza Rzeszów 000001749 18 Politechnika Śląska Gliwice 000001637 19 Politechnika Świętokrzyska Kielce 000001695 20 Politechnika Warszawska Warszawa 000001554 21 Politechnika Wrocławska Wrocław 000001614 22 Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Szczecin 000288886 23 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Warszawa 000001784 24 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Warszawa 000001502 25 Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Katowice 000289035 26 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Katowice 000001548 27 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Kraków 000001519

28 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Poznań 000001525 29 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wrocław 000001531 30 Uniwersytet Gdański w Gdańsku Gdańsk 000001330 31 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Kielce 000001407 32 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Poznań 000001293 33 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Kraków 000001270 34 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Warszawa 000001956 35 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Bydgoszcz 340057695 36 Uniwersytet Łódzki Łódź 000001287 37 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Lublin 000001353 38 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Toruń 000001324 39 Uniwersytet Opolski Opole 000001382 40 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Kraków 000001376 41 Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Siedlce 000001471 42 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Wrocław 000001867 43 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Lublin 000001896 44 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Poznań 000001844 45 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Kraków 000001815 46 Uniwersytet Rzeszowski Rzeszów 691560040 47 Uniwersytet Szczeciński Szczecin 001208777 48 Uniwersytet Śląski w Katowicach Katowice 000001347 49 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Radom 000805181 50 Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich Bydgoszcz 000001689 51 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Olsztyn 510884205 52 Uniwersytet Warszawski Warszawa 000001258 53 Uniwersytet w Białymstoku Białystok 050562207 54 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Białystok 000288604 55 Uniwersytet Medyczny w Lublinie Lublin 000288716 56 Uniwersytet Medyczny w Łodzi Łódź 473073308 57 Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Poznań 000288811 58 Uniwersytet Wrocławski Wrocław 000001301 59 Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze Zielona Góra 977924147 60 Warszawski Uniwersytet Medyczny Warszawa 000288917 61 Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Warszawa 012122900 62 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Szczecin 320588161

2) jednoosobowe spółki Skarbu Państwa

Lp. Nazwa Siedziba Numer KRS 1 Polskie Radio S.A. Warszawa 0000017753 2 (uchylona) 3 (uchylona)

3) instytuty badawcze

Lp. Nazwa Siedziba Nr KRS 1 Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Warszawa 0000144803 2 Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Łódź 0000075321 3 Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu Warszawa 0000086236 4 Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Warszawa 0000141482 5 Instytut Hematologii i Transfuzjologii Warszawa 0000119139 6 Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Państwowy Instytut Badawczy Warszawa 0000041396 7 Instytut Matki i Dziecka Warszawa 0000050095 8 (uchylona)78) 979) Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi Łódź 0000011997 1079) Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki Lublin 0000126672 11 (uchylona)80) 12 Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” Warszawa 0000092381 13 Instytut Psychiatrii i Neurologii Warszawa 0000133539 14 (uchylona)81) 15 (uchylona) 16 Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher Warszawa 0000066382 17 Narodowy Instytut Leków Warszawa 0000140680 18 Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH - Państwowy Instytut Badawczy Warszawa 0000069210 19 Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej Warszawa 0000180451 2082) Wojskowy Instytut Medyczny - Państwowy Instytut Badawczy Warszawa 0000144810

4)83) państwowe osoby prawne utworzone szczególną ustawą

Lp. Nazwa Siedziba Nr REGON 1 Krajowy Zasób Nieruchomości Warszawa 368112343

Grupa D

1) przedsiębiorstwa państwowe

Lp. Nazwa Siedziba Numer KRS 1 (uchylona)84) 2 (uchylona) 3 (uchylona) 4 (uchylona) 5 (uchylona) 6 (uchylona) 7 (uchylona) 885) Polska Grupa SW Przedsiębiorstwo Państwowe Warszawa 0000079949 9 PPO Przedsiębiorstwo Państwowe w Strzelcach Opolskich Strzelce Opolskie 0000029545 10 (uchylona) 11 (uchylona)86) 12 Państwowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Meblarskiego i Budownictwa w upadłości Potulice 0000157823 13 Państwowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Metalowego POMET Wronki 0000082895 14 (uchylona)87) 15 Państwowe Przedsiębiorstwo Odzieżowe Rakon w Raciborzu Racibórz 0000026455 16 (uchylona)88) 17 (uchylona) 18 (uchylona)89) 19 (uchylona)89) 20 (uchylona) 21 (uchylona)90) 22 (uchylona) 23 (uchylona) 24 (uchylona)

25 (uchylona) 26 (uchylona) 27 (uchylona) 28 (uchylona) 29 (uchylona) 30 (uchylona) 31 (uchylona) 32 (uchylona) 33 (uchylona)

2) jednoosobowe spółki Skarbu Państwa

Lp. Nazwa Siedziba Numer KRS 1 (uchylona)91) 2 Centrala Farmaceutyczna „CEFARM” S.A. Warszawa 0000154178 392) Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABID sp. z o.o. w likwidacji Warszawa 0000284830 4 (uchylona)93)



5 Chłodnia „MORS-WOLA” Sp. z o.o. Warszawa 0000305180 6 (uchylona)94)



7 Fabryka Obrabiarek do Drewna Sp. z o.o. Bydgoszcz 0000080451 8 Fabryka Przewodów Energetycznych S.A. Będzin 0000069315 9 (uchylona) 10 Gryf Nieruchomości Sp. z o.o. Szczecin 0000533455 11 H. CEGIELSKI-POZNAŃ S.A. Poznań 0000010696 12 (uchylona) 13 (uchylona) 14 (uchylona)95) 15 (uchylona)95) 16 Kopalnia Soli Bochnia Sp. z o.o. Bochnia 0000478929 17 Międzynarodowa Korporacja Gwarancyjna Sp. z o.o. Warszawa 0000107392 18 Nowe Centrum Administracyjne Sp. z o.o. Kraków 0000532625 19 Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu Sp. z o.o. Warszawa 0000288470 20 Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. Warszawa 0000109815 21 Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Warszawa 0000144813

22 Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego ODRA 3 Sp. z o.o. Szczecin 0000029387 23 Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego CHEMOBUDOWA-KRAKÓW S.A. Kraków 0000035770 24 PERN S.A. Płock 0000069559 25 (uchylona) 26 (uchylona) 27 Centrum Logistyczne Gryf Sp. z o.o. Szczecin 0000070356 28 Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich PUH Sp. z o.o. Łódź 0000360701 29 Przedsiębiorstwo Przewozu Towarów Powszechnej Komunikacji Samochodowej S.A. Katowice 0000087670 30 (uchylona) 31 Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. Częstochowa 0000100887 32 SKLEJKA ORZECHOWO S.A. Orzechowo 0000491363 33 Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A. Polanica-Zdrój 0000438391 34 Uzdrowisko Krynica – Żegiestów S.A. Krynica-Zdrój 0000056964 35 „Uzdrowisko Rabka” S.A. Rabka-Zdrój 0000068470 36 (uchylona) 37 AMW Towarzystwo Budownictwa Społecznego „KWATERA” Sp. z o.o. Warszawa 0000140528 38 Wytwórnia Surowic i Szczepionek BIOMED Sp. z o.o. Warszawa 0000287031 39 Zakłady Ceramiczne „BOLESŁAWIEC” w Bolesławcu Sp. z o.o. Bolesławiec 0000114136 40 Zakłady Chemiczne RUDNIKI S.A. Rudniki 0000132241 4196) CHEMAR S.A. Kielce 0000146925 42 Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A. Niedzica 0000049056 43 AMW REWITA Sp. z o.o. Warszawa 0000394569 44 AMW SINEVIA Sp. z o.o. Nowy Dwór Mazowiecki 0000392868 45 (uchylona) 46 (uchylona)97) 47 Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Żydowo Sp. z o.o. Żydowo 0000059797 48 Hodowla Zarodowa Zwierząt Żołędnica Sp. z o.o. Żołędnica 0000064220 49 (uchylona)98) 50 Hodowla Zwierząt Zarodowych Osowa Sień Sp. z o.o. Przyczyna Górna 0000051416 51 (uchylona)99) 52 (uchylona)99) 53 (uchylona)99)

54 (uchylona)99) 55 Mścice Ośrodek Hodowli Zarodowej Sp. z o.o. Mścice 0000136898 56 Ośrodek Hodowli Zarodowej Gajewo Sp. z o.o. Kałdowo 0000059013 57 Ośrodek Hodowli Zarodowej Garzyn Sp. z o.o. Garzyn 0000044641 58 Ośrodek Hodowli Zarodowej Głogówek Sp. z o.o. Głogówek 0000033189 59 Ośrodek Hodowli Zarodowej Lubiana Sp. z o.o. Lubiana 0000063875 60 Ośrodek Hodowli Zarodowej Osięciny Sp. z o.o. Osięciny 0000041394 61 Ośrodek Hodowli Zarodowej Przerzeczyn Zdrój Sp. z o.o. Gilów 0000142644 62 Ośrodek Hodowli Zarodowej Bobrowniki Sp. z o.o. Bobrowniki 0000142407 63100) Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim sp. z o.o. Kamieniec Ząbkowicki 0000075325 64 Ośrodek Hodowli Zarodowej Dębołęka Sp. z o.o. Dębołęka 0000050916 65 Ośrodek Hodowli Zarodowej w Osieku Sp. z o.o. Osiek 0000036447 66101) Ośrodek Hodowli Zwierząt Zarodowych sp. z o.o. Chodeczek 0000014381 67101) PlantiCo - Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki sp. z o.o. Zielonki Parcele 0000036476 68 (uchylona)102) 69 (uchylona)102) 70 Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Sp. z o.o. Długie Stare 0000148087 71 Przedsiębiorstwo Rolniczo-Hodowlane Gałopol Sp. z o.o. Gałowo 0000195461 72 (uchylona)103) 73 Stadnina Koni Iwno Sp. z o.o. Iwno 0000027562 74 Stadnina Koni Janów Podlaski Sp. z o.o. Wygoda 0000109401 75 Stadnina Koni Krasne Sp. z o.o. Krasne 0000045979 76 Stadnina Koni Liski Sp. z o.o. Liski 0000045387 77 Stadnina Koni Michałów Sp. z o.o. Michałów 0000031029 78 Stadnina Koni Nowe Jankowice Sp. z o.o. Nowe Jankowice 0000094117 79 Stadnina Koni Nowielice Sp. z o.o. Nowielice 0000033775 80 Stadnina Koni Pępowo Sp. z o.o. Gogolewo 0000043567 81 Stadnina Koni Prudnik Sp. z o.o. Prudnik 0000134644 82 Stadnina Koni Racot Sp. z o.o. Racot 0000085336 83 Stado Ogierów Starogard Gdański Sp. z o.o. Rzeczna 0000052063 84 Stadnina Koni w Dobrzyniewie Sp. z o.o. Dobrzyniewo 0000036219 85 (uchylona)104) 86 Stado Ogierów w Łącku Sp. z o.o. Łąck 0000041763

87 (uchylona) 88 Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Bytom 0000027497 89 „Węglokoks” S.A. Katowice 0000095342 90 (uchylona) 91 Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o. Katowice 0000002710 92 Polska Żegluga Bałtycka S.A. Kołobrzeg 0000011871 93 Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o. Warszawa 0000636771 94 (uchylona)105) 95 Siarkopol Tarnobrzeg Sp. z o.o. Tarnobrzeg 0000673893 96 Polski Holding Hotelowy Sp. z o.o. Warszawa 0000047774

3) instytucje gospodarki budżetowej

Lp. Nazwa Siedziba Nr KRS 1 Centralny Ośrodek Sportu Warszawa 0000374033

4) agencje wykonawcze

Lp. Nazwa Siedziba Nr REGON 1 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 017181095 2 Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych Warszawa 012199305 3 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Warszawa 141032404

5) państwowe osoby prawne utworzone szczególną ustawą

Lp. Nazwa Siedziba Nr REGON 1 Polska Akademia Nauk Warszawa 000325713 2 Polski Instytut Sztuki Filmowej Warszawa 140214847

6) państwowe instytucje kultury

Lp. Nazwa Siedziba Nr REGON 1 (uchylona) 2 Państwowy Instytut Wydawniczy Warszawa 366421821 3 Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych Warszawa 384561270

7) inne państwowe osoby prawne

Lp. Nazwa Siedziba Nr KRS 1 Gliwicka Agencja Turystyczna S.A. Szczyrk 0000029718 2 Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych Sp. z o.o. Katowice 0000272147 3 PHH Hotele Sp. z o.o. Warszawa 0000219989

Grupa E

1) (uchylony)106)

2) jednoosobowe spółki Skarbu Państwa

Lp. Nazwa Siedziba Nr KRS 1 PL.2012+ Sp. z o.o. Warszawa 0000293205 2 Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Konstancin-Jeziorna 0000197596 3 Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. Warszawa 0000062594 4 Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. Warszawa 0000759991 5 Polskie Elektrownie Jądrowe Sp. z o.o. Warszawa 0000347416 6107) Polskie Porty Lotnicze Spółka Akcyjna Warszawa 0001025154

3) państwowe osoby prawne utworzone szczególną ustawą

Lp. Nazwa Siedziba Nr REGON 1 Polska Agencja Żeglugi Powietrznej Warszawa 140886771

4) państwowe osoby prawne utworzone szczególną ustawą

Lp. Nazwa Siedziba Nr REGON 1 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Warszawa 142 137 128

Grupa F

1) jednoosobowe spółki Skarbu Państwa

Lp. Nazwa Siedziba Nr KRS 1 Totalizator Sportowy Sp. z o.o. Warszawa 0000007411 2 Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Warszawa 0000037957 3 Telewizja Polska S.A. Warszawa 0000100679 4 Poczta Polska S.A. Warszawa 0000334972

2) państwowe osoby prawne utworzone szczególną ustawą

Lp. Nazwa Siedziba Nr REGON 1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Warszawa 000017756 2108) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Warszawa 368302575 3 Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 382088467

3) agencje wykonawcze

Lp. Nazwa Siedziba Nr REGON 1 Agencja Mienia Wojskowego Warszawa 011263946

4) inne państwowe osoby prawne

Lp. Nazwa Siedziba Nr KRS 1 Polski Fundusz Rozwoju S.A. Warszawa 0000466256

Grupa G

1) jednoosobowe spółki Skarbu Państwa

Lp. Nazwa Siedziba Nr KRS 1 Polskie Koleje Państwowe S.A. Warszawa 0000019193

2) agencje wykonawcze

Lp. Nazwa Siedziba Nr REGON 1 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Warszawa 010613083 2 Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Warszawa 367849538

3) instytucje gospodarki budżetowej

Lp. Nazwa Siedziba Nr KRS 1 Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego Warszawa 0000370758

4) państwowe osoby prawne utworzone szczególną ustawą

Lp. Nazwa Siedziba Nr REGON 1 Narodowy Fundusz Zdrowia Warszawa 015817985 2 Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa 000017319

5) inne państwowe osoby prawne

Lp. Nazwa Siedziba Nr KRS 1 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Warszawa 0000037568 2 (uchylona) 3 (uchylona) 4 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Warszawa 0000264771

CZĘŚĆ II. OSOBY PRAWNE Z UDZIAŁEM SKARBU PAŃSTWA I OSOBY PRAWNE Z UDZIAŁEM PAŃSTWOWYCH OSÓB PRAWNYCH:

Grupa A

Lp. Nazwa Siedziba Nr KRS 1109) Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Warszawa 0000082312 2109) Polskie Linie Lotnicze „LOT” Spółka Akcyjna Warszawa 0000056844 3 (uchylona) 4 Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Warszawa 0000081582

Grupa B

Lp. Nazwa Siedziba Nr KRS 1 Enea S.A. Poznań 0000012483 2 (uchylona) 3 Grupa Azoty S.A. Tarnów 0000075450 4 Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. Police 0000015501 5110) Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. Puławy 0000011737 6 (uchylona)111) 7 Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. Jastrzębie-Zdrój 0000072093 8 KGHM Polska Miedź S.A. Lubin 0000023302 9 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Warszawa 0000059307 10 Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. Radom 0000489456 11 (uchylona)112) 12 Polski Holding Nieruchomości S.A. Warszawa 0000383595 13 Polski Holding Obronny Sp. z o.o. Warszawa 0000027151 14 Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. Płock 0000028860 15 (uchylona) 16 (uchylona) 17 PKP Cargo S.A. Warszawa 0000027702 18 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Warszawa 0000026438 19 Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. Warszawa 0000009831 20 Tauron Polska Energia S.A. Katowice 0000271562 21 Polska Fundacja Narodowa Warszawa 0000655791

