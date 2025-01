Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury

z dnia 16 stycznia 2025 r. (Dz. U. poz. 119)

WYKAZ NARUSZEŃ DOTYCZĄCYCH CZASU PROWADZENIA POJAZDU, OBOWIĄZKOWYCH PRZERW I CZASU ODPOCZYNKU KIEROWCÓW, W TYM STOSOWANIA TACHOGRAFÓW

1 Grupy naruszeń przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 561/20061) (czas prowadzenia pojazdu i czas odpoczynku) Nr Podstawa prawna Rodzaj naruszenia Poziom przewinienia* NN BPN PN NMW A Załoga A1 Art. 5 ust. 1 Nieprzestrzeganie minimalnego wieku konduktorów X B Okresy prowadzenia pojazdu B1 Art. 6 ust. 1 Przekroczenie dziennego czasu prowadzenia pojazdu powyżej 9 godzin, jeżeli jego przedłużenie do 10 godzin nie jest dozwolone 9 h < ... < 10 h X B2 10 h ≤ ... < 11 h X B3 11 h ≤ ... X B4 Przekroczenie dziennego czasu prowadzenia pojazdu wynoszącego 9 godzin o 50 % lub więcej 13 h 30 ≤ ... X B5 Przekroczenie przedłużonego dziennego czasu prowadzenia pojazdu powyżej 10 godzin, jeżeli jego wydłużenie jest dozwolone 10 h < ... < 11 h X B6 11 h ≤ ... < 12 h X B7 12 h ≤ ... X B8 Przekroczenie dziennego czasu prowadzenia pojazdu wynoszącego 10 godzin o 50 % lub więcej 15 h ≤ ... X B9 Art. 6 ust. 2 Przekroczenie tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu 56 h < ... < 60 h X B10 60 h ≤ ... < 65 h X B11 65 h ≤ ... < 70 h X B12 Przekroczenie tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu o 25 % lub więcej 70 h ≤ ... X B13 Art. 6 ust. 3 Przekroczenie maksymalnego całkowitego czasu prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch kolejnych tygodni 90 h < ... < 100 h X B14 100 h ≤ ... < 105 h X B15 105 h ≤ ... < 112 h 30 X B16 Przekroczenie maksymalnego całkowitego czasu prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch kolejnych tygodni o 25 % lub więcej 112 h 30 ≤ ... X C Przerwy C1 Art. 7 Przekroczenie czasu nieprzerwanego prowadzenia pojazdu wynoszącego 4,5 godziny przed zrobieniem sobie przerwy 4 h 30 < ... < 5 h X C2 5 h ≤ ... < 6 h X C3 6 h ≤ ... X D Okresy odpoczynku D1 Art. 8 ust. 2 Niespełnienie wymogu 11 godzin dziennego okresu odpoczynku, jeżeli jego skrócenie nie jest dozwolone 10 h ≤ ... < 11 h X D2 8 h 30 ≤ ... < 10 h X D3 ... < 8 h 30 X D4 Niespełnienie wymogu 9 godzin skróconego dziennego okresu odpoczynku, jeżeli jego skrócenie jest dozwolone 8 h ≤ ... < 9 h X D5 7 h ≤ ... < 8 h X D6 ... < 7 h X D7 Niespełnienie wymogu 3 godzin + 9 godzin dzielonego dziennego okresu odpoczynku 3 h + [8 h ≤ ... < 9 h] X D8 3 h + [7 h ≤ ... < 8 h] X D9 3 h + [... < 7 h] X D10 Art. 8 ust. 5 Niespełnienie wymogu 9 godzin dziennego okresu odpoczynku w przypadku załogi kilkuosobowej 8 h ≤ ... < 9 h X D11 7 h ≤ ... < 8 h X D12 ... < 7 h X D13 Art. 8 ust. 6 Niespełnienie wymogu 24 godzin skróconego tygodniowego okresu odpoczynku 22 h ≤ ... < 24 h X D14 20 h ≤ ... < 22 h X D15 ... < 20 h X D16 Niespełnienie wymogu 45 godzin tygodniowego okresu odpoczynku, jeżeli jego skrócenie nie jest dozwolone 42 h ≤ ... < 45 h X D17 36 h ≤ ... < 42 h X D18 ... < 36 h X D19 Art. 8 ust. 6 Przekroczenie 6 kolejnych okresów dwudziestoczterogodzinnych po uprzednim tygodniowym okresie odpoczynku ... < 3 h X D20 3 h ≤ ... < 12 h X D21 12 h ≤ ... X D22 Art. 8 ust. 6b Brak rekompensującego okresu odpoczynku za dwa kolejne skrócone tygodniowe okresy odpoczynku X D23 Art. 8 ust. 8 Regularny tygodniowy okres odpoczynku lub dowolny tygodniowy okres odpoczynku trwający ponad 45 godzin wykorzystywany w pojeździe X D24 Art. 8 ust. 8 Pracodawca nie pokrywa żadnych kosztów zakwaterowania poza pojazdem X E Odstępstwo dotyczące odłożenia okresu odpoczynku o maksimum 12 kolejnych okresów dwudziestoczterogodzinnych E1 Art. 8 ust. 6a Przekroczenie 12 kolejnych okresów dwudziestoczterogodzinnych po uprzednim regularnym tygodniowym okresie odpoczynku ... < 3 h X E2 3 h ≤ ... < 12 h X E3 12 h ≤ ... X E4 Art. 8 ust. 6a zdanie pierwsze lit. b ppkt (ii) Tygodniowy okres odpoczynku po 12 kolejnych okresach dwudziestoczterogodzinnych 67 h < ... < 69 h X E5 65 h < ... ≤ 67 h X E6 ... ≤ 65 h X E7 Art. 8 ust. 6a zdanie pierwsze lit. d Okres prowadzenia pojazdu w godzinach od 22.00 do 6.00 przekraczający 3 godziny przed przerwą, jeżeli pojazdu nie obsługuje kilku kierowców 3 h < ... < 4,5 h X E8 4,5 h ≤ ... X F Organizacja pracy F1 Art. 8 ust. 8a Przedsiębiorstwo transportowe nie organizuje pracy kierowców w taki sposób, aby umożliwić im powrót do centrum operacyjnego pracodawcy lub powrót do miejsca zamieszkania kierowców X F2 Art. 10 ust. 1 Uzależnienie wynagrodzenia od przebytej odległości, szybkości dostawy lub ilości przewożonych rzeczy X F3 Art. 10 ust. 2 Brak organizacji pracy kierowcy lub nieprawidłowa organizacja, brak poleceń lub niewłaściwe polecenia dla kierowcy w celu zapewnienia przestrzegania przepisów prawa X 2 Grupy naruszeń przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/20142) (tachograf) Nr Podstawa prawna Rodzaj naruszenia Poziom przewinienia* NN BPN PN G Instalacja tachografu G1 Art. 3 ust. 1, 4 i 4a oraz art. 22 Instalacja i korzystanie z niehomologowanego tachografu X H Użytkowanie tachografu, karty kierowcy lub wykresówki H1 Art. 23 ust. 1 Użytkowanie tachografu, który nie został poddany przeglądowi przez zatwierdzony warsztat X H2 Art. 27 Posiadanie przez kierowcę więcej niż jednej własnej karty kierowcy lub posługiwanie się nimi X H3 Posługiwanie się przez kierowcę sfałszowaną kartą kierowcy (uznawane za prowadzenie pojazdu bez karty kierowcy) X H4 Posługiwanie się przez kierowcę kartą kierowcy, która nie jest jego własną kartą (uznawane za prowadzenie pojazdu bez karty kierowcy) X H5 Posługiwanie się przez kierowcę kartą kierowcy, która została wydana na podstawie fałszywych oświadczeń lub sfałszowanych dokumentów (uznawane za prowadzenie pojazdu bez karty kierowcy) X H6 Art. 32 ust. 1 Niepoprawne działanie tachografu (np. tachograf nie został właściwie skontrolowany, skalibrowany lub zaplombowany) X H7 Art. 32 ust. 1 i art. 33 ust. 1 Niewłaściwe użytkowanie tachografu (np. niewłaściwe stosowanie w sposób świadomy, dobrowolny lub pod przymusem, brak instrukcji dotyczących właściwego użytkowania itd.) X H8 Art. 32 ust. 3 Posiadanie w pojeździe nielegalnego urządzenia, które może zmieniać zapisy tachografu, lub korzystanie z tego urządzenia X H9 Fałszowanie, ukrywanie, likwidowanie i niszczenie danych zarejestrowanych na wykresówce lub przechowywanych i wczytanych z tachografu lub karty kierowcy X H10 Art. 33 ust. 2 Nieprzechowywanie przez przedsiębiorstwo wykresówek, wydruków oraz wczytanych danych X H11 Dane rejestrowane i przechowywane nie są dostępne przez co najmniej rok X H12 Art. 34 ust. 1 Niepoprawne stosowanie wykresówki lub karty kierowcy X H13 Niedopuszczalne wyjęcie wykresówki lub karty kierowcy mające wpływ na rejestrację odpowiednich danych X H14 Używanie wykresówki lub karty kierowcy przez okres dłuższy niż ten, na który jest przeznaczona, wraz z utratą danych X H15 Art. 34 ust. 2 Używanie brudnej lub uszkodzonej wykresówki lub karty kierowcy z nieczytelnymi danymi X H16 Art. 34 ust. 3 Niespełnienie wymogu ręcznego wprowadzenia danych w stosownych przypadkach X H17 Art. 34 ust. 4 Stosowanie nieprawidłowej wykresówki lub włożenie karty kierowcy w nieodpowiedni otwór w przypadku załogi kilkuosobowej X H18 Art. 34 ust. 5 Niepoprawne stosowanie przełączników X I Przedstawianie informacji I1 Art. 34 ust. 5 lit. b ppkt (v) Nieprawidłowe stosowanie lub niestosowanie oznaczenia promu/pociągu X I2 Art. 34 ust. 6 Wymagane informacje nie zostały naniesione na wykresówkę X I3 Art. 34 ust. 7 Zapisy nie zawierają symboli państw, których granice przekroczył kierowca w ciągu dziennego okresu pracy X I4 Art. 34 ust. 7 Zapisy nie zawierają symboli państw, w których rozpoczął się i zakończył dzienny okres pracy kierowcy X I5 Art. 36 Odmowa poddania się kontroli X I6 Art. 36 Niemożność okazania zapisów odręcznych i wydruków sporządzonych w ciągu bieżącego dnia oraz poprzednich 28 dni (do dnia 30 grudnia 2024 r.) Niemożność okazania zapisów odręcznych i wydruków sporządzonych w ciągu bieżącego dnia oraz poprzednich 56 dni (na dzień 31 grudnia 2024 r.) X I7 Art. 36 Niemożność okazania karty kierowcy, jeżeli kierowca posiada taką kartę X J Wadliwe działanie J1 Art. 37 ust. 1 i art. 22 ust. 1 Niewykonanie naprawy tachografu przez zatwierdzonego instalatora lub zatwierdzony warsztat X J2 Art. 37 ust. 2 Niezaznaczenie przez kierowcę wszystkich wymaganych informacji dotyczących okresów, które nie są rejestrowane, jeżeli tachograf nie działa lub działa wadliwie X

1) Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) nr 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 (Dz. Urz. UE L 102 z 11.04.2006, str. 1, Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 88, Dz. Urz. UE L 60 z 28.02.2014, str. 1, Dz. Urz. UE L 249 z 31.07.2020, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 2024/1258 z 02.05.2024).

2) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym i uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego (Dz. Urz. UE L 60 z 28.02.2014, str. 1, Dz. Urz. UE L 249 z 31.07.2020, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 2024/1230 z 29.04.2024).

* Poziomy przewinień:

NN - najpoważniejsze naruszenie,

BPN - bardzo poważne naruszenie,

PN - poważne naruszenie,

NMW - naruszenie mniejszej wagi.