§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 września 2019 r. w sprawie norm dopuszczalnych ubytków niektórych wyrobów akcyzowych (Dz. U. poz. 1790) wprowadza się następujące zmiany:

1) użyte w § 1 w pkt 3, w § 2 w pkt 4, w § 3 w pkt 4, w § 4 w pkt 4, w § 5 w pkt 4 oraz w § 6 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia i w pkt 4 wyrazy „opodatkowanych stawką podatku akcyzowego inną niż stawka zerowa, z wyłączeniem płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich” zastępuje się wyrazami „objętych stawką podatku akcyzowego inną niż stawka zerowa, z wyłączeniem płynu do papierosów elektronicznych, wyrobów nowatorskich, saszetek nikotynowych i innych wyrobów nikotynowych”;

2) użyty w § 1 w pkt 4, w § 2 w pkt 5, w § 3 w pkt 5, w § 4 w pkt 5, w § 5 w pkt 5 oraz w § 7 w ust. 1 wyraz „opodatkowanych” zastępuje się wyrazem „objętych”.