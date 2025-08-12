REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1104
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 6 sierpnia 2025 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia jednostek chorobowych, sposobu prowadzenia kontroli oraz zakresu badań kontrolnych zakażeń zwierząt
Na podstawie art. 58 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2024 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2023 r. poz. 1075) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) § 14a otrzymuje brzmienie:
„§ 14a. W celu kontroli występowania choroby niebieskiego języka badania docelowej populacji zwierząt przeprowadza się zgodnie z sekcjami 1-4 w rozdziale 1 w części II załącznika V do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/689 z dnia 17 grudnia 2019 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do zasad dotyczących nadzoru, programów likwidacji choroby oraz statusu obszaru wolnego od choroby w przypadku niektórych chorób umieszczonych w wykazie i niektórych nowo występujących chorób (Dz. Urz. UE L 174 z 03.06.2020, str. 211, z późn. zm.2)).”;
2) w § 14d skreśla się wyrazy „(Dz. Urz. UE L 174 z 03.06.2020, str. 211, z późn. zm.)”.
§ 2.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: S. Krajewski
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1000).
2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 194 z 02.06.2021, str. 10 oraz Dz. Urz. UE L 233 z 21.09.2023, str. 24.
- Data ogłoszenia: 2025-08-12
- Data wejścia w życie: 2025-08-27
- Data obowiązywania: 2025-08-27
