§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie określenia jednostek chorobowych, sposobu prowadzenia kontroli oraz zakresu badań kontrolnych zakażeń zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 2161, z 2020 r. poz. 2162, z 2021 r. poz. 581 i 2237 oraz z 2023 r. poz. 524 i 2308) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 14a otrzymuje brzmienie:

„§ 14a. W celu kontroli występowania choroby niebieskiego języka badania docelowej populacji zwierząt przeprowadza się zgodnie z sekcjami 1-4 w rozdziale 1 w części II załącznika V do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/689 z dnia 17 grudnia 2019 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do zasad dotyczących nadzoru, programów likwidacji choroby oraz statusu obszaru wolnego od choroby w przypadku niektórych chorób umieszczonych w wykazie i niektórych nowo występujących chorób (Dz. Urz. UE L 174 z 03.06.2020, str. 211, z późn. zm.2)).”;

2) w § 14d skreśla się wyrazy „(Dz. Urz. UE L 174 z 03.06.2020, str. 211, z późn. zm.)”.