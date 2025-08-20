REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1143
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI1)
z dnia 14 sierpnia 2025 r.
w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą
Na podstawie art. 47 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2025 r. poz. 1043) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) w § 1 uchyla się pkt 2;
2) w § 2 skreśla się wyrazy „wchodzi w życie z dniem określonym w komunikacie wydanym na podstawie art. 74 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz. U. poz. 1234), z wyjątkiem § 1 pkt 1, który”.
§ 2.
Minister Edukacji: wz. K. Lubnauer
1) Minister Edukacji kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji (Dz. U. poz. 2717).
- Data ogłoszenia: 2025-08-20
- Data wejścia w życie: 2025-09-17
- Data obowiązywania: 2025-09-17
