Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1216

USTAWA

z dnia 5 sierpnia 2025 r.

o uchyleniu ustawy o Centralnej Informacji Emerytalnej1)

Tekst pierwotny

Art. 1.

Traci moc ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o Centralnej Informacji Emerytalnej (Dz. U. poz. 1941).

Art. 2.

W ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1113 oraz z 2025 r. poz. 1069) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 8 uchyla się pkt 1b;

2) w art. 49 uchyla się ust. 3a;

3) w art. 82 uchyla się ust. 3a;

4) w art. 191:

a) w ust. 1 skreśla się wyrazy „ , z uwzględnieniem ust. 1c”,

b) uchyla się ust. 1c;

5) uchyla się art. 192b;

6) po art. 192b dodaje się art. 192c w brzmieniu:

„Art. 192c. Otwarty fundusz może przekazywać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w postaci elektronicznej dane i informacje, o których mowa w art. 50b ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w celu realizacji zadania, o którym mowa w tym przepisie.”.

Art. 3.

W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2024 r. poz. 1646, z późn. zm.2)) w art. 105:

1) uchyla się ust. 2c;

2) po ust. 2c dodaje się ust. 2d w brzmieniu:

„2d. Banki prowadzące indywidualne konta emerytalne lub indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 707) mogą przekazywać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w postaci elektronicznej dane i informacje, o których mowa w art. 50b ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w celu realizacji zadania, o którym mowa w tym przepisie.”.

Art. 4.

W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 350, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4 w pkt 19 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 20 w brzmieniu:

„20) podmiot zainteresowany:

a) podmiot prowadzący indywidualne konto emerytalne lub indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 707),

b) podmiot wykonujący działalność w zakresie pracowniczych programów emerytalnych:

- pracownicze towarzystwo emerytalne,

- towarzystwo funduszy inwestycyjnych zarządzające funduszem inwestycyjnym,

- zakład ubezpieczeń zarządzający ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym,

- zarządzający zagraniczny, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 24 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 556),

c) powszechne towarzystwo emerytalne zarządzające otwartym funduszem emerytalnym, o którym mowa w ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1113 oraz z 2025 r. poz. 1069 i 1216),

d) podmiot, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 427), prowadzący Ewidencję Pracowniczych Planów Kapitałowych.”;

2) w art. 50:

a) po ust. 1b dodaje się ust. 1ba w brzmieniu:

„1ba. Wysokość hipotetycznej emerytury podaje się ubezpieczonemu, który na dzień 31 grudnia poprzedniego roku ma ukończone 35 lat.”,

b) ust. 1c otrzymuje brzmienie:

„1c. Ubezpieczonemu, o którym mowa w ust. 1ba, podaje się informacje o wysokości:

1) hipotetycznej emerytury, jaką uzyskałby w wieku emerytalnym, wynoszącym 60 lat dla kobiety i 65 lat dla mężczyzny, lub w wieku, o którym mowa w ust. 1d i 1e, według stanu konta ubezpieczonego oraz

2) hipotetycznej emerytury, jaką uzyskałby w wieku, o którym mowa w pkt 1, gdyby za każdy pełny miesiąc przypadający do osiągnięcia tego wieku na jego koncie była ewidencjonowana hipotetyczna kwota składki obliczona przez podzielenie ogólnej kwoty składek na ubezpieczenie emerytalne, o których mowa w ust. 1, przez wyrażony w miesiącach okres podlegania ubezpieczeniu emerytalnemu.”,

c) po ust. 1h dodaje się ust. 1ha w brzmieniu:

„1ha. Ubezpieczonemu, który utworzył profil informacyjny w systemie teleinformatycznym Zakładu, Zakład może udostępniać elementy informacji o stanie konta, w szczególności o hipotetycznej emeryturze, o której mowa w ust. 1c pkt 2, za pośrednictwem aplikacji mObywatel w rozumieniu ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz. U. z 2024 r. poz. 1275 i 1717 oraz z 2025 r. poz. 1019).”,

d) w ust. 3 uchyla się pkt 12;

3) po art. 50a dodaje się art. 50b-50f w brzmieniu:

„Art. 50b. Zakład może udostępniać ubezpieczonemu, o którym mowa w art. 50 ust. 1ha:

1) informacje dotyczące gromadzenia przez niego środków w ramach indywidualnego konta emerytalnego lub indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, pracowniczych programów emerytalnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych, otwartych funduszy emerytalnych w rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz pracowniczych planów kapitałowych w rozumieniu ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, a także o ubezpieczeniu emerytalno-rentowym rolników w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2025 r. poz. 197, 620, 621 i 1160);

2) dane o zewidencjonowanych składkach, wpłatach, wartości jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym, wartości jednostek uczestnictwa w ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym, wartości jednostek rozrachunkowych funduszu emerytalnego, wartości papierów wartościowych i wartości innych instrumentów finansowych;

3) informacje o innych środkach służących wyliczeniu jego przyszłych świadczeń.

Art. 50c. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz podmioty zainteresowane mogą przekazywać do Zakładu w postaci elektronicznej dane i informacje, o których mowa w art. 50b, za zgodą osoby, której te dane i informacje dotyczą.

Art. 50d. 1. Zakład prowadzi w postaci elektronicznej ewidencję danych i informacji, o których mowa w art. 50b, otrzymanych z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i od podmiotów zainteresowanych.

2. Zakład, w celu udostępnienia danych i informacji oraz świadczenia usług elektronicznych, przetwarza dane i informacje, o których mowa w art. 50b, otrzymane z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i od podmiotów zainteresowanych.

Art. 50e. Zakład jest administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporządzenia 2016/679 danych i informacji, o których mowa w art. 50b, otrzymanych z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i od podmiotów zainteresowanych.

Art. 50f. Do danych i informacji, o których mowa w art. 50b, otrzymanych z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i od podmiotów zainteresowanych stosuje się odpowiednio przepisy art. 34 i art. 79.”.

Art. 5.

W ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 583) uchyla się art. 4a.

Art. 6.

W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 707) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 uchyla się pkt 16a;

2) w art. 11 uchyla się ust. 2a;

3) uchyla się art. 17a;

4) po art. 17a dodaje się art. 17b w brzmieniu:

„Art. 17b. Instytucja finansowa może przekazywać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w postaci elektronicznej dane i informacje, o których mowa w art. 50b ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w celu realizacji zadania, o którym mowa w tym przepisie.”.

Art. 7.

W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 556) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Informację, o której mowa w ust. 1, zarządzający sporządza dla następnego zarządzającego albo instytucji finansowej prowadzącej IKE oraz dla uczestnika. Na wniosek uczestnika informację, o której mowa w ust. 1, zarządzający sporządza w postaci papierowej.”;

2) w art. 22b uchyla się ust. 12;

3) w art. 22e uchyla się ust. 2;

4) uchyla się art. 22f;

5) po art. 22f dodaje się art. 22g w brzmieniu:

„Art. 22g. Zarządzający może przekazywać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w postaci elektronicznej dane i informacje, o których mowa w art. 50b ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w celu realizacji zadania, o którym mowa w tym przepisie.”;

6) w art. 48 w ust. 2 uchyla się zdanie drugie.

Art. 8.

W ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2024 r. poz. 1034, z późn. zm.4)) w art. 282 w ust. 3 uchyla się pkt 9.

Art. 9.

W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2024 r. poz. 722, z późn. zm.5)) w art. 150 w ust. 1 uchyla się pkt 25.

Art. 10.

W ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2025 r. poz. 274, 1006, 1176 i 1191) w art. 46 w ust. 1 uchyla się pkt 7.

Art. 11.

W ustawie z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 838, 1565 i 1863 oraz z 2025 r. poz. 146, 820 i 1069) w art. 35 uchyla się ust. 2a.

Art. 12.

W ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 427) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 74:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ewidencję uczestników PPK tworzy się na podstawie danych wynikających z zapisów na rachunkach PPK uczestników PPK.”,

b) w ust. 2 uchyla się pkt 13;

2) w art. 76 w ust. 1:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) operatorowi portalu, o którym mowa w art. 77 ust. 2, oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 60 ust. 1 i 2, informacje, dane oraz dokumenty, o których mowa w art. 71-73, w celu realizacji zadań, o których mowa w art. 77 ust. 3, oraz dane, o których mowa w art. 74 ust. 2, w celu realizacji zadania, o którym mowa w art. 77 ust. 3 pkt 4;”,

b) w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych w postaci elektronicznej dane i informacje, o których mowa w art. 50b ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w celu realizacji zadania, o którym mowa w tym przepisie.”.

Art. 13.

W ustawie z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju (Dz. U. z 2024 r. poz. 923 oraz z 2025 r. poz. 352 i 769) w art. 11 w ust. 2 uchyla się pkt 8.

Art. 14.

W ustawie z dnia 27 stycznia 2022 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1063 oraz z 2025 r. poz. 1006) w art. 86 w pkt 19 skreśla się przecinek i uchyla się pkt 20.

Art. 15.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 2 pkt 6, art. 3 pkt 2, art. 4 pkt 2 lit. c i pkt 3, art. 6 pkt 4, art. 7 pkt 5 i art. 12 pkt 2 lit. b, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: K. Nawrocki

1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, ustawę z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawę z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym, ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych, ustawę z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, ustawę z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, ustawę z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, ustawę z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, ustawę z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju, ustawę z dnia 27 stycznia 2022 r. o dokumentach paszportowych oraz uchyla się ustawę z dnia 7 lipca 2023 r. o Centralnej Informacji Emerytalnej.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1685 i 1863 oraz z 2025 r. poz. 146, 222, 525, 769, 820, 1069, 1170 i 1191.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 620, 622, 769, 820, 1083 i 1160.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1863 oraz z 2025 r. poz. 146, 820, 935, 1069 i 1161.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1863 oraz z 2025 r. poz. 146, 820, 923, 1014 i 1069.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2025-09-03
  • Data wejścia w życie: 2025-09-18
  • Data obowiązywania: 2025-09-18
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
