Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1269
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH1)
z dnia 18 września 2025 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie naboru na aplikację dyplomatyczno-konsularną
Na podstawie art. 43 ust. 9 ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1691 i 1840) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) w § 3 uchyla się ust. 2;
2) po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu:
„§ 3a. Wniosek zawiera:
1) dane kandydata obejmujące:
a) imię (imiona) i nazwisko,
b) datę i miejsce urodzenia,
c) obywatelstwo,
d) dane kontaktowe (adres zamieszkania, numer telefonu, adres poczty elektronicznej),
e) wykształcenie,
f) poziom znajomości dwóch języków obcych;
2) dodatkowe informacje o kompetencjach, osiągnięciach i działalności społecznej kandydata oraz o jego doświadczeniu przydatnym w pracy w służbie zagranicznej;
3) list motywacyjny;
4) oświadczenie kandydata:
a) o nieskazaniu go prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe,
b) o korzystaniu z pełni praw publicznych,
c) o gotowości do podjęcia zadań w dowolnej placówce zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej, w dowolnym kraju i w dowolnym czasie,
d) o wyrażeniu zgody na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1209),
e) dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami zgodnie z ustawą z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2024 r. poz. 1632, 1897 i 1940),
f) dotyczące kształcenia lub prowadzenia działalności naukowej w zagranicznym podmiocie systemu szkolnictwa wyższego i nauki, o którym mowa w art. 5a ust. 1 ustawy,
g) o prawdziwości informacji podanych we wniosku,
h) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach niezbędnych do przeprowadzenia naboru na aplikację dyplomatyczno-konsularną zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.2)).”;
3) w § 4:
a) uchyla się ust. 1,
b) w ust. 2 wyrazy „o których mowa w ust. 1 pkt 1” zastępuje się wyrazami „o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3”,
c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Kandydat może zostać wezwany do uzupełnienia lub poprawienia wniosku lub nadesłanych dokumentów lub do okazania oryginałów dokumentów w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Nieuzupełnienie lub niepoprawienie wniosku lub dokumentów lub nieokazanie oryginałów dokumentów we wskazanym terminie skutkuje odrzuceniem wniosku.”;
4) w § 6 wyrazy „§ 4 ust. 1” zastępuje się wyrazami „§ 3 ust. 1 pkt 3”;
5) w § 7 w ust. 5 skreśla się wyrazy „niebędących członkami służby zagranicznej,”;
6) w § 11:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) badania predyspozycji i przydatności kandydatów do pracy w służbie zagranicznej, w tym testów psychologicznych;”,
b) uchyla się pkt 3 i 4,
c) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) rozmowy kwalifikacyjnej, w tym sprawdzenia stopnia posługiwania się językiem angielskim.”;
7) uchyla się § 13 i § 14;
8) w § 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Przed przystąpieniem do testu wiedzy ogólnej kandydatowi jest przydzielany losowo indywidualny kod, którym będzie opatrzony jego test.”;
9) w § 17:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Komisja, biorąc pod uwagę ogólną liczbę kandydatów oraz limit, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 6, ustala minimalną liczbę punktów, którą kandydat musi uzyskać z testu wiedzy, aby zostać dopuszczonym do kolejnego etapu konkursu.”,
b) uchyla się ust. 2 i 3;
10) § 18 otrzymuje brzmienie:
„§ 18. 1. Badanie predyspozycji i przydatności kandydatów do pracy w służbie zagranicznej obejmuje w szczególności badanie umiejętności przywódczych, komunikacji, współpracy i odporności na stres oraz badanie umiejętności analizowania i rozwiązywania problemów.
2. Komisja, biorąc pod uwagę wyniki badania predyspozycji i przydatności kandydatów do pracy w służbie zagranicznej oraz limit, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 6, ustala listę kandydatów dopuszczonych do kolejnego etapu konkursu.”;
11) w § 19 w ust. 2 po wyrazach „kulturę osobistą,” dodaje się wyrazy „stopień posługiwania się językiem angielskim,”;
12) uchyla się załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§ 2.
Minister Spraw Zagranicznych: R. Sikorski
1) Minister Spraw Zagranicznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy zagraniczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. poz. 993).
2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2 oraz Dz. Urz. UE L 74 z 04.03.2021, str. 35.
- Data ogłoszenia: 2025-09-23
- Data wejścia w życie: 2025-09-24
- Data obowiązywania: 2025-09-24
