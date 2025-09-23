§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie naboru na aplikację dyplo-matyczno-konsularną (Dz. U. poz. 191) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 uchyla się ust. 2;

2) po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu:

„§ 3a. Wniosek zawiera:

1) dane kandydata obejmujące:

a) imię (imiona) i nazwisko,

b) datę i miejsce urodzenia,

c) obywatelstwo,

d) dane kontaktowe (adres zamieszkania, numer telefonu, adres poczty elektronicznej),

e) wykształcenie,

f) poziom znajomości dwóch języków obcych;

2) dodatkowe informacje o kompetencjach, osiągnięciach i działalności społecznej kandydata oraz o jego doświadczeniu przydatnym w pracy w służbie zagranicznej;

3) list motywacyjny;

4) oświadczenie kandydata:

a) o nieskazaniu go prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe,

b) o korzystaniu z pełni praw publicznych,

c) o gotowości do podjęcia zadań w dowolnej placówce zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej, w dowolnym kraju i w dowolnym czasie,

d) o wyrażeniu zgody na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1209),

e) dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami zgodnie z ustawą z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2024 r. poz. 1632, 1897 i 1940),

f) dotyczące kształcenia lub prowadzenia działalności naukowej w zagranicznym podmiocie systemu szkolnictwa wyższego i nauki, o którym mowa w art. 5a ust. 1 ustawy,

g) o prawdziwości informacji podanych we wniosku,

h) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach niezbędnych do przeprowadzenia naboru na aplikację dyplomatyczno-konsularną zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.2)).”;

3) w § 4:

a) uchyla się ust. 1,

b) w ust. 2 wyrazy „o których mowa w ust. 1 pkt 1” zastępuje się wyrazami „o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Kandydat może zostać wezwany do uzupełnienia lub poprawienia wniosku lub nadesłanych dokumentów lub do okazania oryginałów dokumentów w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Nieuzupełnienie lub niepoprawienie wniosku lub dokumentów lub nieokazanie oryginałów dokumentów we wskazanym terminie skutkuje odrzuceniem wniosku.”;

4) w § 6 wyrazy „§ 4 ust. 1” zastępuje się wyrazami „§ 3 ust. 1 pkt 3”;

5) w § 7 w ust. 5 skreśla się wyrazy „niebędących członkami służby zagranicznej,”;



6) w § 11:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) badania predyspozycji i przydatności kandydatów do pracy w służbie zagranicznej, w tym testów psychologicznych;”,

b) uchyla się pkt 3 i 4,

c) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) rozmowy kwalifikacyjnej, w tym sprawdzenia stopnia posługiwania się językiem angielskim.”;

7) uchyla się § 13 i § 14;

8) w § 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przed przystąpieniem do testu wiedzy ogólnej kandydatowi jest przydzielany losowo indywidualny kod, którym będzie opatrzony jego test.”;

9) w § 17:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Komisja, biorąc pod uwagę ogólną liczbę kandydatów oraz limit, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 6, ustala minimalną liczbę punktów, którą kandydat musi uzyskać z testu wiedzy, aby zostać dopuszczonym do kolejnego etapu konkursu.”,

b) uchyla się ust. 2 i 3;

10) § 18 otrzymuje brzmienie:

„§ 18. 1. Badanie predyspozycji i przydatności kandydatów do pracy w służbie zagranicznej obejmuje w szczególności badanie umiejętności przywódczych, komunikacji, współpracy i odporności na stres oraz badanie umiejętności analizowania i rozwiązywania problemów.

2. Komisja, biorąc pod uwagę wyniki badania predyspozycji i przydatności kandydatów do pracy w służbie zagranicznej oraz limit, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 6, ustala listę kandydatów dopuszczonych do kolejnego etapu konkursu.”;

11) w § 19 w ust. 2 po wyrazach „kulturę osobistą,” dodaje się wyrazy „stopień posługiwania się językiem angielskim,”;

12) uchyla się załącznik nr 1 do rozporządzenia.