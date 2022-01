Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 191

§ 4.

1. Do wniosku kandydat dołącza:

1) kopie uznawanych w Rzeczypospolitej Polskiej dokumentów potwierdzających posiadanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego;

2) kolorową fotografię o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną w ciągu ostatnich sześciu miesięcy na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość, pokazującą twarz na wprost od wierzchołka głowy do górnej części barków; do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o rozdzielczości co najmniej 492 × 633 piksele i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB; fotografię składaną w postaci papierowej wykonuje się na papierze fotograficznym;

3) zaświadczenie o niekaralności.

2. W przypadku składania wniosku przed uzyskaniem tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, kandydat załącza oświadczenie o terminie obrony swojej pracy magisterskiej albo o terminie uzyskania dokumentów potwierdzających wskazane przez niego kwalifikacje. W takim przypadku kandydat składa dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1, najpóźniej w dniu rozpoczęcia pierwszego etapu konkursu bezpośrednio komisji konkursowej, zwanej dalej "komisją".

3. Wniosek wraz z załącznikami składa się w terminie określonym w ogłoszeniu za pomocą środków komunikacji elektronicznej wskazanych w ogłoszeniu, w Ministerstwie Spraw Zagranicznych lub za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 i 2320). Za dzień złożenia wniosku przyjmuje się dzień jego wpływu do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, zwanego dalej "ministerstwem". Formularz wniosku jest dostępny na stronie internetowej ministerstwa.

4. Kandydat może zostać wezwany do uzupełnienia, poprawienia wniosku, nadesłanych dokumentów lub okazania w oryginale dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez niego wezwania. Brak uzupełnienia lub poprawienia wniosku lub dokumentów we wskazanym terminie skutkuje odrzuceniem wniosku.