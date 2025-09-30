REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1316
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 24 września 2025 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu
- Data ogłoszenia: 2025-09-30
Dziennik Ustaw
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 30 września 2025 r. w sprawie rejestracji pojazdów Służby Ochrony Państwa, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej i Krajowej Administracji Skarbowej wykorzystywanych przez Służbę Celno-Skarbową
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1326
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI z dnia 29 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1324
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 15 września 2025 r. w sprawie pomocy publicznej na realizację projektów w zakresie wyposażenia pojazdów kolejowych z napędem lub z kabiną sterowniczą w system ERTMS w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021–2027
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1321
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 29 września 2025 r. w sprawie Inwestycji Towarzyszących w zakresie Centralnego Portu Komunikacyjnego
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1320
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 29 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie korzystania z e-Urzędu Skarbowego
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1319
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 16 września 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie szkolenia potwierdzającego posiadanie przygotowania zawodowego do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1318
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 23 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1317
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 23 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach programów regionalnych na lata 2021–2027
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1315
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 15 września 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Straży Pożarnej
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1312
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 6 września 2025 r. w sprawie dodatkowych danych, o które należy uzupełnić prowadzone księgi rachunkowe i ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegające przekazaniu na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1311
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 24 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ochrony Dziedzictwa Fryderyka Chopina”
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1310
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 25 września 2025 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów oraz ubiegania się o uprawnienie do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1309
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 29 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w zakresie edukacji żywieniowej oraz poprawy jakości żywienia w szpitalach – „Dobry posiłek w szpitalu”
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1308
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 25 września 2025 r. w sprawie wskaźnika bufora antycyklicznego
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1307
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 24 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1306
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 25 września 2025 r. w sprawie rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1305
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu skarbowego do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym oraz określenia rodzaju należności pieniężnych obsługiwanych przy użyciu tego rachunku
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1304
USTAWA z dnia 12 września 2025 r. o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz ustawy – Prawo energetyczne
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1303