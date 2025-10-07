§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii albo urzędowego lekarza weterynarii z upoważnienia powiatowego lekarza weterynarii (Dz. U. poz. 1669) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) w pkt 2 po wyrazie „rzeźni” dodaje się wyrazy „lub zakładu obróbki dziczyzny”,

b) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) ubój zwierząt w gospodarstwie pochodzenia - w przypadku, o którym mowa w rozdziale VIa w sekcji I załącznika III do rozporządzenia 853/2004;”,

c) po pkt 9 dodaje się pkt 9a w brzmieniu:

„9a) stosowanie podczas dojrzewania na sucho świeżego mięsa wołowego innych niż określone w ust. 2a w rozdziale VII w sekcji I załącznika III do rozporządzenia 853/2004 kombinacji parametrów takich jak: temperatura powierzchni, wilgotność względna, przepływ powietrza i czas lub poddawanie dojrzewaniu na sucho świeżego mięsa zwierząt z gatunków innych niż bydło - w przypadku, o którym mowa w tym przepisie;”,

d) w pkt 15 wyrazy „ , w drodze oświadczenia,” zastępuje się wyrazami „w informacjach dotyczących łańcucha żywnościowego”,

e) po pkt 19 dodaje się pkt 19a w brzmieniu:

„19a) stosowanie podczas dojrzewania na sucho surowych wyrobów mięsnych z mięsa wołowego innych niż określone w ust. 2a w rozdziale VII w sekcji I załącznika III do rozporządzenia 853/2004 kombinacji parametrów takich jak: temperatura powierzchni, wilgotność względna, przepływ powietrza i czas lub poddawanie dojrzewaniu na sucho surowych wyrobów mięsnych z mięsa zwierząt z gatunków innych niż bydło - zgodnie z ust. 6 w rozdziale III w sekcji V załącznika III do rozporządzenia 853/2004;”;

2) w § 12 w ust. 6 po wyrazie „rzeźni” dodaje się wyrazy „lub zakładu obróbki dziczyzny”.