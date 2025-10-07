REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1353

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 3 października 2025 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii albo urzędowego lekarza weterynarii z upoważnienia powiatowego lekarza weterynarii

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2023 r. poz. 872) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii albo urzędowego lekarza weterynarii z upoważnienia powiatowego lekarza weterynarii (Dz. U. poz. 1669) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) w pkt 2 po wyrazie „rzeźni” dodaje się wyrazy „lub zakładu obróbki dziczyzny”,

b) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) ubój zwierząt w gospodarstwie pochodzenia - w przypadku, o którym mowa w rozdziale VIa w sekcji I załącznika III do rozporządzenia 853/2004;”,

c) po pkt 9 dodaje się pkt 9a w brzmieniu:

„9a) stosowanie podczas dojrzewania na sucho świeżego mięsa wołowego innych niż określone w ust. 2a w rozdziale VII w sekcji I załącznika III do rozporządzenia 853/2004 kombinacji parametrów takich jak: temperatura powierzchni, wilgotność względna, przepływ powietrza i czas lub poddawanie dojrzewaniu na sucho świeżego mięsa zwierząt z gatunków innych niż bydło - w przypadku, o którym mowa w tym przepisie;”,

d) w pkt 15 wyrazy „ , w drodze oświadczenia,” zastępuje się wyrazami „w informacjach dotyczących łańcucha żywnościowego”,

e) po pkt 19 dodaje się pkt 19a w brzmieniu:

„19a) stosowanie podczas dojrzewania na sucho surowych wyrobów mięsnych z mięsa wołowego innych niż określone w ust. 2a w rozdziale VII w sekcji I załącznika III do rozporządzenia 853/2004 kombinacji parametrów takich jak: temperatura powierzchni, wilgotność względna, przepływ powietrza i czas lub poddawanie dojrzewaniu na sucho surowych wyrobów mięsnych z mięsa zwierząt z gatunków innych niż bydło - zgodnie z ust. 6 w rozdziale III w sekcji V załącznika III do rozporządzenia 853/2004;”;

2) w § 12 w ust. 6 po wyrazie „rzeźni” dodaje się wyrazy „lub zakładu obróbki dziczyzny”.

§ 2.

Decyzje, o których mowa w § 1 pkt 15 rozporządzenia zmienianego w § 1, wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowują ważność. Zgody na poświadczanie, o którym mowa w § 1 pkt 15 rozporządzenia zmienianego w § 1, w drodze oświadczenia udzielone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia uznaje się za zgody na takie poświadczanie w informacjach dotyczących łańcucha żywnościowego.

§ 3.

Do postępowań w sprawach, o których mowa w § 1 pkt 15 rozporządzenia zmienianego w § 1, wszczętych i niezakończonych ostateczną decyzją przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 4.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: S. Krajewski

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1000).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2025-10-07
  • Data wejścia w życie: 2025-10-22
  • Data obowiązywania: 2025-10-22
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Zmienia:

