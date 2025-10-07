REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1353
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 3 października 2025 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii albo urzędowego lekarza weterynarii z upoważnienia powiatowego lekarza weterynarii
Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2023 r. poz. 872) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) w § 1:
a) w pkt 2 po wyrazie „rzeźni” dodaje się wyrazy „lub zakładu obróbki dziczyzny”,
b) pkt 9 otrzymuje brzmienie:
„9) ubój zwierząt w gospodarstwie pochodzenia - w przypadku, o którym mowa w rozdziale VIa w sekcji I załącznika III do rozporządzenia 853/2004;”,
c) po pkt 9 dodaje się pkt 9a w brzmieniu:
„9a) stosowanie podczas dojrzewania na sucho świeżego mięsa wołowego innych niż określone w ust. 2a w rozdziale VII w sekcji I załącznika III do rozporządzenia 853/2004 kombinacji parametrów takich jak: temperatura powierzchni, wilgotność względna, przepływ powietrza i czas lub poddawanie dojrzewaniu na sucho świeżego mięsa zwierząt z gatunków innych niż bydło - w przypadku, o którym mowa w tym przepisie;”,
d) w pkt 15 wyrazy „ , w drodze oświadczenia,” zastępuje się wyrazami „w informacjach dotyczących łańcucha żywnościowego”,
e) po pkt 19 dodaje się pkt 19a w brzmieniu:
„19a) stosowanie podczas dojrzewania na sucho surowych wyrobów mięsnych z mięsa wołowego innych niż określone w ust. 2a w rozdziale VII w sekcji I załącznika III do rozporządzenia 853/2004 kombinacji parametrów takich jak: temperatura powierzchni, wilgotność względna, przepływ powietrza i czas lub poddawanie dojrzewaniu na sucho surowych wyrobów mięsnych z mięsa zwierząt z gatunków innych niż bydło - zgodnie z ust. 6 w rozdziale III w sekcji V załącznika III do rozporządzenia 853/2004;”;
2) w § 12 w ust. 6 po wyrazie „rzeźni” dodaje się wyrazy „lub zakładu obróbki dziczyzny”.
§ 2.
§ 3.
§ 4.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: S. Krajewski
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1000).
- Data ogłoszenia: 2025-10-07
- Data wejścia w życie: 2025-10-22
- Data obowiązywania: 2025-10-22
