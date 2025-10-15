REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1388

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI1)

z dnia 3 października 2025 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań Krajowej Administracji Skarbowej oraz określenia terytorialnego zasięgu ich działania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2025 r. poz. 1131) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań Krajowej Administracji Skarbowej oraz określenia terytorialnego zasięgu ich działania (Dz. U. z 2019 r. poz. 2055, z późn. zm.2)) w § 3 w ust. 1:

1) pkt 26 otrzymuje brzmienie:

„26) kary pieniężnej, o której mowa w art. 94zi ust. 1 i art. 143d ustawy,”;

2) dodaje się pkt 27 w brzmieniu:

„27) kary pieniężnej, o której mowa w art. 6 ust. 1, art. 12 ust. 1 i art. 14c ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2025 r. poz. 514).”.

§ 2.

1. Do kar pieniężnych, o których mowa w art. 94zi ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, nieuiszczonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

2. Do kar pieniężnych, o których mowa w art. 6 ust. 1, art. 12 ust. 1 i art. 14c ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2025 r. poz. 514), nieuiszczonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Finansów i Gospodarki: wz. J. Drop

1) Minister Finansów i Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów i Gospodarki (Dz. U. poz. 997).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1959, 2079 i 2444, z 2021 r. poz. 317, 1605 i 2115, z 2022 r. poz. 987, 1980 i 2281, z 2023 r. poz. 124 i 2815 oraz z 2025 r. poz. 313.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2025-10-15
  • Data wejścia w życie: 2025-10-16
  • Data obowiązywania: 2025-10-16
Zmienia:

