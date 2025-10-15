REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1388
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI1)
z dnia 3 października 2025 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań Krajowej Administracji Skarbowej oraz określenia terytorialnego zasięgu ich działania
Na podstawie art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2025 r. poz. 1131) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) pkt 26 otrzymuje brzmienie:
„26) kary pieniężnej, o której mowa w art. 94zi ust. 1 i art. 143d ustawy,”;
2) dodaje się pkt 27 w brzmieniu:
„27) kary pieniężnej, o której mowa w art. 6 ust. 1, art. 12 ust. 1 i art. 14c ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2025 r. poz. 514).”.
§ 2.
2. Do kar pieniężnych, o których mowa w art. 6 ust. 1, art. 12 ust. 1 i art. 14c ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2025 r. poz. 514), nieuiszczonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.
§ 3.
Minister Finansów i Gospodarki: wz. J. Drop
1) Minister Finansów i Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów i Gospodarki (Dz. U. poz. 997).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1959, 2079 i 2444, z 2021 r. poz. 317, 1605 i 2115, z 2022 r. poz. 987, 1980 i 2281, z 2023 r. poz. 124 i 2815 oraz z 2025 r. poz. 313.
- Data ogłoszenia: 2025-10-15
- Data wejścia w życie: 2025-10-16
- Data obowiązywania: 2025-10-16
REKLAMA
Dziennik Ustaw
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 14 października 2025 r. w sprawie stawek przejściowego wsparcia krajowego za 2025 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 14 października 2025 r. w sprawie stawek płatności w ramach schematów na rzecz klimatu i środowiska za 2025 r.
REKLAMA
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 14 października 2025 r. w sprawie stawki uzupełniającego redystrybucyjnego wsparcia dochodów do celów zrównoważoności za 2025 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie bezpłatnego wyżywienia żołnierzy zawodowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
REKLAMA